Новый дрон в Москве и иные события 541-го дня войны

На 541-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 18 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Новый беспилотник в Москве

Пятница началась с сообщений о новом беспилотнике в российской столице. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО уничтожили беспилотник "при попытке пролета на Москву". Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, находящегося в центре города. Было временно закрыто воздушное пространство в районе Внуково. По словам Собянина, значимых разрушений зданию Экспоцентра не нанесли. В экстренных службах сообщили ТАСС, что в одном из павильонов Экспоцентра, находящегося на Краснопресненской набережной у Москва-сити, частично обрушилась наружная стена. Площадь обрушения составляет около 30 кв. м. Атаку дрона на российскую столицу подтвердило и Минобороны РФ.

Позже Telegram-каналы написали о проведении массовой эвакуации в Москва-Сити из-за сообщений о возможном прилете дронов. По данным Baza, администрации комплекса анонимно сообщили об очередном ударе беспилотника. В результате была эвакуирована одна из башен - на улицу вывели 2000 человек. Mash пишет без ссылки на источник, что "угрозу организовали телефонные террористы" после того, как в Telegram-каналах появилось видео с "роем беспилотников над Серпуховом", якобы летящих к Москве.

Ход боевых действий

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне нанесли 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершили 45 обстрелов из РЗСО по позициям украинских войск и населенным пунктам, в результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В течение суток произошло 30 боевых столкновений, отмечается в вечерней оперативной сводке. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах, отмечается далее. Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника, сообщается в Facebook.

Российская армия нанесла ракетный удар по одному из районов Запорожья, сообщил глава местной военной администрации Юрий Малашко. Последствия обстрела уточняются, добавил он.

Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины сообщило о взрыве в Энергодаре, произошедшем на совещании оккупационной "полиции". "В результате многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу", - сообщили в ГУР. После оперативного обследования раненых из оккупированного Мелитополя были срочно вызваны три реанимобиля, далее планируется эвакуация военными вертолетами в РФ, заявили в ГУР.

Дания: обучение украинцев на F-16 начнется в конце августа

Министерство обороны Дании сообщило о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в конце августа. В учениях на территории королевства примет участие коалиция из 11 стран. Других деталей не раскрывается.

Министры иностранных дел Нидерландов и Дании официально подтвердили, что США одобрили поставки истребителей F-16 из этих стран в Украину. "Мы приветствуем решение Вашингтона подготовить почву для отправки истребителей F-16 в Украину. Большое спасибо госсекретарю Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество. Теперь мы дополнительно обсудим эту тему с нашими европейскими партнерами. Это знаменует собой важную веху для Украины по защите своего народа и своей страны", - написал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Его датский коллега Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что решение о дате передачи самолетов Киеву еще не принято и обсуждается с союзниками.

По данным Минобороны Украины, российские военные готовят экипажи своих кораблей к противодействию морским дронам. "Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мерами противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях. По имеющейся информации, на территории Крыма враг также пытается улучшить систему оборонных позиций и районов", - сообщили в украинском ведомстве.

Новые санкции Канады

Канада ввела санкции против 15 российских физлиц и организаций. Ограничения приняты в ответ на "растущий уровень нарушений прав человека и насилия со стороны государства в отношении политических оппонентов и критиков, поскольку Россия пытается подавить внутреннее инакомыслие", заявил МИД Канады. Под санкции попали Басманный, Хамовнический и Московский городской суд и судьи этих судов, а также высокопоставленные сотрудники следственного комитета, Минюста, Генпрокуратуры.

Тем временем Россия внесла в санкционный список 54 британских граждан "в ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса". Штрафные меры коснулись прокурора Международного уголовного суда (МУС) Керима Хана за "причастность к выдаче ордера на арест российского руководства". В санкционный список также попали британские политики - министр по делам культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер за "лоббирование международной спортивной изоляции России" и замминистра обороны Аннабель Голди за "поставки на Украину вооружений, включая снаряды с обедненным ураном". Санкции введены против ряда журналистов медиакомпаний BBC, Guardian Media Group и The Daily Telegraph за "продвижение лживой информации о России" и "о событиях в Украине", а также нескольких сотрудников частной военно-разведывательной компании Prevail Partners за "сбор и предоставление украинским спецслужбам разведывательных сведений".

NYT: США оценивают военные потери РФ и Украины в 500 тысяч человек

В тот же день в Стамбул прибыло первое судно, которое воспользовалось украинским морским коридором после выхода РФ из "зерновой сделки". Пролив Босфор пересек немецкий контейнеровоз Joseph Schulte, идущий под флагом Гонконга. По данным портала Marinetraffic, сейчас судно находится на якорной стоянке вблизи Стамбула.

По данным газеты The New York Times, общие военные потери в ходе войны в Украине составляют около полумиллиона человек, речь идет об убитых и раненых российских и украинских военных без учета жертв среди мирного населения. Так, потери российских военных в администрации США оценивают в примерно 120 тысяч погибших и около 170 тысяч раненых. ВСУ лишились до 70 тысяч убитыми и до 120 тысяч ранеными, пишет газета со ссылкой на неназванных представителей администрации США и подчеркивает, что это - оценки, а не подтвержденные данные.

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