В Новороссийске из-за попытки атаки запрещено движение судов

В порту Новороссийска в результате попытки атаки военно-морской базы временно запрещено движение судов, но инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не пострадала, и отгрузка нефти на терминале близ Новороссийска продолжается, сообщил пресс-служба КТК утром в пятницу, 4 августа.

"Отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют", - говорится в пресс-релизе КТК.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80 процентов от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана.

Попытка атаки базы ВМФ

Ранее министерство обороны России сообщило, что военные Украины ночью попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами. Они были уничтожены. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее в сети распространились сообщения о взрывах в районе Мысхако и Новороссийска. Telegram-канал Baza со слов местных жителей сообщил о стрельбе и звуках взрывов. По предварительным данным, рядом с городом были уничтожены надводные дроны, уточнял канал.

SHOT опубликовал видео с уничтожением надводной цели. Местные жители рассказали каналу, что предполагаемый морской беспилотник сначала долго горел, а затем взорвался, взрыв был сильным и очень громким.

Mash со ссылкой на жителей поселка Южная Озереевка под Новороссийском сообщал о взрыве над морем и срабатывании сигнализации автомобилей.

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