Новороссийск

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Город на юге России, центр муниципального образования в составе Краснодарского края.
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Контекст
Эксперт: НАТО должна обеспечить судоходство по Черному морю
Эксперт: НАТО должна обеспечить судоходство по Черному морю
Россия, блокируя черноморское побережье Украины, выходит за рамки международного права, считает Густав Грессель.
Конфликты
17.08.2023
17 августа 2023 г.
Удар морских дронов и другие события 527-го дня войны
Удар морских дронов и другие события 527-го дня войны
Украина сумела серьезно повредить большой российский десантный корабль в Новороссийске.
Конфликты
04.08.2023
4 августа 2023 г.
Россия закручивает Казахстану гайки на нефтяной трубе
Россия закручивает Казахстану гайки на нефтяной трубе
РФ в третий раз перекрывает дорогу нефти из Казахстана в ЕС. Это - реакция Кремля на курс президента Токаева?
Экономика и бизнес
06.07.2022
6 июля 2022 г.
Handelsblatt: Шантаж Европы и Казахстана в Новороссийске
Handelsblatt: Шантаж Европы и Казахстана в Новороссийске
Россия использует последствия шторма для гибридной войны, утверждает немецкая газета после журналистского расследования.
Экономика и бизнес
05.04.2022
5 апреля 2022 г.
РАН: площадь разлива нефти в Черном море кратно занижена
РАН: площадь разлива нефти в Черном море кратно занижена
Каспийский трубопроводный консорциум указал площадь разлива в 200 м², РАН оценила площадь загрязнения почти в 80 км².
Природа и окружающая среда
11.08.2021
11 августа 2021 г.
Украина и Грузия обвиняют Россию в помехах навигации в море
Украина и Грузия обвиняют Россию в помехах навигации в море
РФ мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях, заявляют Киев и Тбилиси.
Политика
18.01.2020
18 января 2020 г.
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