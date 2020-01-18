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Новороссийск

Город на юге России, центр муниципального образования в составе Краснодарского края.

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Контекст

Корабли НАТО в Черном море

Эксперт: НАТО должна обеспечить судоходство по Черному морю

Эксперт: НАТО должна обеспечить судоходство по Черному морю

Россия, блокируя черноморское побережье Украины, выходит за рамки международного права, считает Густав Грессель.
Конфликты17 августа 2023 г.
Удар дрона по российскому кораблю

Удар морских дронов и другие события 527-го дня войны

Удар морских дронов и другие события 527-го дня войны

Украина сумела серьезно повредить большой российский десантный корабль в Новороссийске.
Конфликты4 августа 2023 г.
Нефтедобыча на одном из месторождений в Ираке, фото из архива

Россия закручивает Казахстану гайки на нефтяной трубе

Россия закручивает Казахстану гайки на нефтяной трубе

РФ в третий раз перекрывает дорогу нефти из Казахстана в ЕС. Это - реакция Кремля на курс президента Токаева?
Экономика и бизнес6 июля 2022 г.
Нефтяной танкер в порту Новороссийска

Handelsblatt: Шантаж Европы и Казахстана в Новороссийске

Handelsblatt: Шантаж Европы и Казахстана в Новороссийске

Россия использует последствия шторма для гибридной войны, утверждает немецкая газета после журналистского расследования.
Экономика и бизнес5 апреля 2022 г.
Емкость с нефтью и вентиль на нефтеперерабатывающем заводе

РАН: площадь разлива нефти в Черном море кратно занижена

РАН: площадь разлива нефти в Черном море кратно занижена

Каспийский трубопроводный консорциум указал площадь разлива в 200 м², РАН оценила площадь загрязнения почти в 80 км².
Природа и окружающая среда11 августа 2021 г.
Катер российской береговой охраны в Черном море

Украина и Грузия обвиняют Россию в помехах навигации в море

Украина и Грузия обвиняют Россию в помехах навигации в море

РФ мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях, заявляют Киев и Тбилиси.
Политика18 января 2020 г.
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