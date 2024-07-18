Украина атаковала морскими дронами Новороссийск и Крым

Новороссийск утром в четверг, 18 июля, подвергся атаке безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко. Рано утром градоначальник написал в своем Telegram-канале, что из-за атаки в Новороссийске звучит сирена, и призвал жителей первой береговой линии укрыться в комнатах, где окна не выходят на море.

В 7.24 мск Кравченко сообщил, что сигнал атаки безэкипажных катеров отменен и жителям Новороссийска ничто не угрожает. О последствиях атаки не сообщается.

Атака на Севастополь

Морской беспилотник утром пытался атаковать и аннексированный Россией город Севастополь. "Громкие звуки, которые было слышно в городе, - это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен", - заявил назначенный Россией "мэр" Михаил Развожаев. Других подробностей он не привел.

В свою очередь украинский Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщил, что в Севастополе слышали взрывы, а также стрельбу в районе Казачьей бухты. На канале выложено видео, где, как утверждается, показано, как российские военные отражают атаку морского дрона. По сведениям "Крымского ветра", взрывы звучали также возле поселков Мирный и Новоозерное. Независимых подтверждений этой информации нет.

Минобороны РФ: Уничтожено десять безэкипажных катеров

В министерстве обороны России сообщили, что в течение ночи дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили десять украинских безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Кроме того, добавили в министерстве, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над Крымом 33 беспилотника самолетного типа.

В российском Минобороны добавили, что ночью ПВО сбили два БПЛА над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что дроны уничтожили над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет.

Украина не впервые пытается атаковать Новороссийск и Крым с помощью морских дронов. В последний раз об атаке безэкипажных катеров на Новороссийск сообщалось 3 июля.