РАН: площадь разлива нефти в Черном море занижена в 400 тысяч раз

Масштабы разлива нефти в Черном море в районе Новороссийска существенно занижены, утверждает Российская академия наук (РАН). Площадь нефтяного загрязнения на момент радиолокационной съемки составила почти 80 квадратных километров, заявил Институт космических исследований РАН во вторник, 10 августа, проанализировав снимок акватории северо-восточной части моря. Нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров, подчеркнули в академии.

При этом Каспийский трубопроводный консорциум, сообщивший о "выходе нефти" 7 августа при ее закачке на греческий танкер Minerva Symphony, указывал площадь разлива в 200 квадратных метров. Это в 400 тысяч раз меньше величины, определенной специалистами РАН. К устранению последствий привлекли 17 аварийно-спасательных судов, разлив был ликвидирован через считанные часы, заверили в консорциуме.

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) проверить данные РАН и оценить истинный масштаб разлива нефти.

Не первый разлив нефти в России

Это не первая аналогичная катастрофа в России за последнее время. Так, в мае на Карамовском месторождении АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в Ямало-Ненецком автономном округе нефтесодержащая жидкость разлилась на площади 15 тысяч квадратных метров.

В 2020 году случаи разлива нефтепродуктов были выявлены в нескольких регионах России. Одним из наиболее резонансных инцидентов была крупная авария на ТЭЦ-3 в Норильске в конце мая, названная крупнейшей экологической катастрофой Заполярья. Суд взыскал с горно-металлургической компании "Норникель" 146,2 млрд рублей штрафа за ущерб природе.

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