Удар морских дронов и другие события 527-го дня войны

На 527-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 4 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

Удар украинских морских дронов по базе в Новороссийске

В ночь на пятницу, 4 августа, в результате атаки морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске получил повреждения российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Утром в пятницу Минобороны РФ сообщило, что базу атаковали два безэкипажных катера, и эта атака была отражена. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что на атаку "моментально среагировали и помогли избежать последствий" экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Российские источники писали, что ни пострадавших, ни разрушений нет.

Однако в течение дня стали приходить видеосвидетельства из Новороссийска, в частности, о том, как "Оленегорский горняк" с большим креном буксируют в порт.

Одновременно "Украинская правда" через источники в СБУ объявила о том, что украинская спецслужба совместно с ВМС Украины провела операцию в Новороссийске. Был опубликован видеоролик, в котором дрон атакует корабль. "На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа. Поэтому все заявления россиян об "отбитой атаке" - фейк", - подчеркнул источник "Украинской правды" в СБУ.

А "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки поврежденного российского десантного корабля "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска. На фото заметно, что из корабля вытекает темная жидкость (возможно, топливо или масло).

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал, что выслушал доклад главы СБУ Василия Малюка, содержание которого не хочет озвучивать публично. Однако он поблагодарил СБУ за " возвращение войны назад - государству-агрессору". "Что несешь миру, с тем сам и оказываешься", - прокомментировал Зеленский.

Издание " Украинская правда" предполагает, что Зеленский имел в виду именно спецоперацию в бухте Новороссийска. Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был построен в 1976 году в Польше и базируется на Северном флоте. На его борту могут располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Новый этап украинского контрнаступления: стороны бросают в бой резервы

Украинские вооруженные силы бросили в бой второй эшелон войск, пишет The Washington Post (WP), указывая, что для наступления на Работино в Запорожской области был задействован 10-й армейский корпус. Газета делает вывод, что фактически речь может идти о новом этапе украинского контрнаступления.

Издание отмечает, что ВСУ теперь используют "свежие силы, обученные и экипированные на Западе", однако, по словам источников WP, пока нет никаких четких сигналов о крупных успехах 10-го армейского корпуса.

В то же время вечером 4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинская армия на юге страны кое-где уже прорвала первую линию обороны россиян. "Они (украинские военные - Ред.) сталкиваются с тем, что враг на основных, ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, затрудняет движение наших войск и сами боевые действия. И на юге, и на востоке враг подтягивает свои резервы. И они сейчас в основном подтягивают профессиональные подразделения", - сообщила Маляр.

BBC же обращает внимание на то, что, начиная с первых недель контрнаступления ВСУ, фиксируется существенный рост потерь среди российских офицеров - особенно старшего звена. С начала контрнаступления, по подсчетам журналистов, Россия потеряла в Украине 2306 офицеров, в том числе 854 элитных специалиста командного звена, по меньшей мере двух генералов, 10 полковников, 8 подполковников и 14 майоров

Китай примет участие в мирных переговорах по Украине в Джидде

Делегация Китая все-таки примет участие в переговорах в Саудовской Аравии 5 и 6 августа, посвященных урегулированию войны в Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "По приглашению Королевства Саудовская Аравия специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетит Джидду для участия во встрече по украинскому вопросу. Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Участие Китая делает формат переговоров в Джидде более весомым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал эту информацию "суперпрорывом". Он отметил, что участие Китая стало возможным, благодаря посредничеству властей Саудовской Аравии. В переговорах должны принять участие официальные лица из примерно 30 стран, включая Украину. Россию на встречу не позвали.

Правительство Германии надеется на прогресс в ходе мирных переговоров в Саудовской Аравии по Украине. Одной из целей этого процесса в Берлине называют консолидацию различных мирных планов. Кроме того, задача видится в том, чтобы "навести мосты" с глобальным Югом, чтобы и там заручиться как можно большей поддержкой Украины.

Польша просит у ЕС 1 млрд евро для экспорта украинского зерна

После того, как Россия вышла из зерновой сделки, все более важным становится экспорт украинского зерна через Польшу. Варшава предоставила Еврокомиссии расчеты инвестиций, необходимых для его увеличения. Как сообщает польское информагентство PAP, общий объем ожидаемых инвестиций составляет 1 миллиард евро.

При этом 500 млн необходимы для расширения пограничных терминалов для большегрузного транспорта в пропускных пунктах Дорогуск-Ягодзин, Гребенне-Рава Руска, Корчова-Краковец, а также для улучшения железнодорожной инфраструктуры в Перемышле на польско-украинской границе.

Вторая половина суммы должна пойти на модернизацию железнодорожных пограничных переходов между Польшей и Украиной, строительство терминалов для грузовых автомобилей и создание инфраструктуры управления грузовым движением на границе.

Эту информацию в интервью PAP подтвердил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось. "Уже полтора года мы хотим увеличить транзит украинского зерна в третьи страны, особенно в Африку. Однако для этого нужны инвестиции, и мы повторяем наши конкретные просьбы к Еврокомиссии по увеличению пропускной способности инфраструктуры", - приводит агентство его слова.

СБУ арестовала активы российских олигархов на 5 миллиардов долларов

Служба безопасности Украины сообщила, что в 2022 и 2023 годах по ее материалам были арестованы бизнес-активы российских олигархов на сумму в 190 миллиардов гривен (около 5 миллиардов долларов). Кроме того, по инициативе СБУ были введены экономические санкции против 4 тысяч российских компаний, которые "непосредственно финансируют военное вторжение" или "помогают государству-агрессору обходить санкции". "Каждый спонсор российского терроризма должен сидеть на скамье подсудимых рядом с Путиным. Потому что они – полноценные соучастники преступлений", - заявил глава СБУ Василий Малюк.

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