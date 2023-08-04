Упреки в "неблагодарности": устал ли Запад от Украины

Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом с упреками в "неблагодарности" Украины можно воспринять как сигнал усталости в странах-партнерах. Но эксперты уверены: это элемент предвыборной борьбы в Польше.

В последние несколько недель представители двух европейских стран заявляли, что хотят слышать от украинцев больше благодарности за оказанную помощь в борьбе с российской агрессией.

Сначала во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что "люди стремятся видеть хоть немного благодарности", когда украинские власти просят "страны отказаться от собственных запасов оружия". Но не успели утихнуть страсти после этих слов Уоллеса, которые завершились увольнением украинского посла в Лондоне, как тезис о неблагодарности украинцев начали озвучивать политики из Польши.

Взаимные упреки между Польшей и Украиной

На минувшей неделе Марчин Пшидач, отвечающий в канцелярии президента Польши за международную политику, в эфире телеканала TVP, обсуждая блокировку польской стороной транзита украинского зерна, заявил, что "Украине следует начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы".

Марчин Пшидач Фото: Marian Zubrzycki/PAP/picture alliance

Эти слова Пшидача повлекли за собой мгновенную реакцию украинского МИД, который вызвал польского посла в Киеве. По действующему в двусторонних отношениях принципу зеркальности внешнеполитическое ведомство Польши также вызвало к себе украинского посла. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично возмутился действиями украинской стороны и назвал их ошибкой, которой не должно быть "в условиях продолжающейся войны и с учетом огромной поддержки, которую Польша предоставила Украине". После этого заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что состояние украинско-польских отношений сейчас "не лучшее" из-за "некоторых заявлений представителей украинской власти".

Сгладить ситуацию попытался президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что политика иногда пытается быть выше единства народов. "Украина бьется за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы - от моря до моря. И ни единой трещинки в этом щите быть не может", - сказал Зеленский.

Климкин: Трение между Киевом и Варшавой на руку только Москве

Бывшего министра иностранных дел Украины времен президента Петра Порошенко Павла Климкина дипломатическое напряжение между Варшавой и Киевом удивляет. Он убежден, что официальные представители Польши и Украины, имея отличные личные контакты, могли кулуарно обсудить и решить недоразумения, не переводя их в публичную плоскость.

К тому же, по словам Климкина, от подобных трений "в восторге" только Москва, и "российская пропаганда это будет раздувать по полной". "Мы и поляки просто призваны выполнять общую роль стратегического ослабления и сдерживания российского режима, и, собственно, уже ее выполняем", - написал бывший министр иностранных дел в соцсети Facebook.

В то же время Климкин отметил, что ему как украинцу не нравятся призывы к большей благодарности за оказанную помощь. "От кого бы они не исходили. Более того, они меня оскорбляют - у них есть что-то пренебрежительное, безрассудное и, в конце концов, безответственное", - написал Климкин.

Игра на эмоциях электората перед выборами в Польше

Последние заявления польских политиков относительно "неблагодарности украинцев" являются попыткой правящей национал-консервативной партии Польши "Право и справедливость" (ПиС) "пробудить соответствующие эмоции у своего электората в ходе предвыборной кампании". Об этом DW сказал Войцех Пшибыльский, главный редактор польского журнала Visegrad Insight, издающегося независимой аналитической группой Res Publica Foundation.

Парламентские выборы в Польше должны пройти в октябре. По словам Пшибыльского, краткосрочная предвыборная стратегия ПиС состоит в том, чтобы использовать потенциальное напряжение, создать нужные политические эмоции у своего электората, "иначе его сложно мобилизовать". Поскольку у электората ПиС националистические настроения, они убеждены, что "Польшу недооценивают не только в контексте Украины, но и вообще в мире", говорит эксперт. "Лично я считаю, что требовать благодарности от украинцев - позорное, детское поведение со стороны (польских. - Ред.) политиков. Потому что кого вы просите о благодарности: жертв Бучи или героев Мариуполя?!" - риторически спрашивает Пшибыльский.

Эксперт предполагает, что такими острыми заявлениями "польские политики пытаются спровоцировать украинскую реакцию", причем в выгодный момент. Пшибыльский напомнил, что в конце мая, когда президент Зеленский отправился в Японию на саммит "Большой семерки", представитель МИД Польши Лукаш Ясина призвал Зеленского попросить прощения у поляков за Волынскую трагедию от имени Украины. А заявление Пшидача о "неблагодарности" Украины появилось именно тогда, когда в Польше отмечали годовщину Варшавского восстания 1944 года. "В эти дни польское правительство пытается играть на эмоциях поляков, связанных со Второй мировой войной. И в этот раз это получилось более эффективно, потому что украинская сторона отреагировала на эти заявления", - констатирует аналитик.

Киеву следует воздержаться от импульсивных ответов

Еще одним камнем преткновения в нынешних отношениях между Варшавой и Киевом является запрет импорта украинского зерна. Польское правительство неоднократно угрожало продлить действующий запрет, действие которого истекает в сентябре. Главный аргумент Варшавы - защита польских фермеров от слишком низких цен на украинское зерно.

Такое поведение польского правительства также связано с выборами, уверен эксперт в сфере международных отношений и обороны, научный сотрудник аналитического международного центра GLOBSEC Роджер Хилтон. По его мнению, в этой ситуации президенту Зеленскому и его команде важно "не быть импульсивными в заявлениях и оставаться максимально терпеливыми", чтобы "не давать материал российской пропаганде".

Эксперт прогнозирует, что политическое напряжение вокруг украинского зерна вскоре уменьшится, а значит, исчезнут основания для информационных манипуляций. "Это давление будет постепенно спадать благодаря новым вариантам судоходства, доступным через Дунай и Адриатическое море. ЕС и его члены проявили креативность в поиске решений, чтобы помочь Украине во многих сферах, и я ожидаю, что эта тенденция будет продолжаться, несмотря на новые осложнения", - сказал Хилтон.

На уровне правительств проблемы усталости от Украины нет

Эксперты не считают, что заявления отдельных западных политиков - проявление общей тенденции усталости от Украины в мире. "Польша не устала от Украины", - заверил DW Пшибыльский, назвав обмен колкими высказываниями между Киевом и Варшавой "дипломатическим проколом" и "потерей чувства меры в том, как должна выглядеть нормальная коммуникация".

Несдержанность и резкость в заявлениях западных и украинских политиков - вполне понятна в условиях невероятного напряжения из-за продолжающейся 17 месяцев войны, считает Роджер Хилтон. "Но я не думаю, что существует глобальная проблема в межправительственном общении между Украиной и ее партнерами. И если взглянуть на это коллективно, то значительной проблемы от усталости на уровне правительств я не вижу", - отмечает эксперт.

По его мнению, Запад четко заявил о своей преданности и готовности изменить свои долгосрочные внешнеполитические и оборонные приоритеты ради победы Украины. А правительства стран-партнеров открыто заверили, что "готовы оставаться рядом с Украиной в долгосрочной перспективе". "История свидетельствует, что в основных вопросах внешней политики и политики безопасности Запад, особенно США, имеют хороший опыт выполнения своих обещаний", - отметил Хилтон.

Кроме того, важно то, что Украина сейчас активно общается с азиатскими партнерами и получила гарантии безопасности от стран Большой семерки, включая Японию. "Это означает, что Украина получила многослойные обязательства по финансовой и военной поддержке от промышленно развитых стран из разных уголков мира на многие годы вперед", - отмечает эксперт.

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