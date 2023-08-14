Россия вновь атаковала Одессу дронами и ракетами

Для нового удара Россия применила 15 ударных дронов Shahed и 8 ракет "Калибр". Это уже 15-я по счету массированная атака на Одессу с начала 2023 года. Обстрелы происходят преимущественно ночью.

Российские войска в ночь на понедельник, 14 августа, совершили очередной обстрел ракетами и дронами исторического центра Одессы. "Враг трижды атаковал ночью наш город. 15 "шахедов" и 8 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Силы противовоздушной обороны отбили все три атаки, добавил он.

По данным Сил обороны юга Украины, обломки сбитых ракет повредили общежитие одного из учебных заведений и крупный супермаркет, в нем получили ранения три сотрудника. Кроме того, взрывной волной повреждены несколько жилых домов, семь зданий учебных заведений, аптека и автомобили.

"Очередная атака россиян. Вспыхнуло несколько пожаров, в жилых домах взрывной волной выбиты окна, повреждены балконы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Работаем", - прокомментировал атаку РФ мэр Одессы Геннадий Труханов. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал российских военных "безумными террористами". Министерство обороны РФ обстрел Одессы не комментировало никак.

Одесса - одна из главных целей атак РФ

С начала войны 24 февраля 2022 года Одесса и ее окрестности неоднократно подвергались артиллерийским обстрелам и ударам с воздуха. Кроме того, многократно применялись крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Нынешняя атака была уже 15-й с начала 2023 года. Обстрелы происходят преимущественно ночью.

Наиболее значительные разрушения исторического центра Одессы зафиксированы 20 и 23 июля 2023 года, сразу после очередного выхода России из "зерновой сделки". Были повреждены портовая инфраструктура города, несколько музеев, генеральное консульство Китая. В те дни в разной степени пострадали 29 памятников архитектуры. В частности, одна из российских ракет поразила Спасо-Преображенский собор УПЦ Московского патриархата.

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