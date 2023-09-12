Эстония и Латвия присоединятся к инициативе "Небесный щит"

Две балтийские страны подписали декларацию о намерении вступить в инициативу по обновлению европейской системы ПВО. Кроме того, они закупят наземные системы ПВО средней дальности IRIS-T SLM.

Эстония и Латвия присоединяются к запущенной Германией европейской инициативе по обновлению системы противовоздушной обороны "Европейский небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI). Министры обороны двух стран Ханно Певкур и Инара Мурниеце в присутствии немецкого коллеги Бориса Писториуса (Boris Pistorius) подписали декларацию о намерении вступить в этот проект, сообщила в понедельник, 11 сентября, пресс-служба немецкой оборонной компании Diehl Defence .

Кроме того, Эстония и Латвия намерены совместно приобрести наземные системы ПВО средней дальности IRIS-T SLM, отметил Писториус. Соответствующее рамочное соглашение с производящей их Diehl Defence также было подписано на встрече. "Для двух балтийских стран это крупнейшие инвестиции в оборону с момента обретения ими независимости более 30 лет назад", - заявила немецкая компания.

"Закупки проводились рекордными темпами в условиях жесткой конкуренции, что позволило нам обеспечить необходимые возможности в кратчайшие сроки и по очень доступной цене. Этот процесс включал сотрудничество эстонских и латвийских организаций в разработке комплексных требований, тщательной оценке и переговорах. Теперь необходимо тщательное управление проектом, чтобы гарантировать доставку и введение в эксплуатацию первых систем в 2025 году", - указал генеральный директор Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) Магнус-Вальдемар Саар, возглавляющий процесс закупок.

Европейский проект "Небесный щит"

"Небесный щит" - это проект по созданию интегрированной наземной европейской системы противовоздушной обороны, первоначально инициированный Берлином в августе 2022 года. К настоящему времени о своем намерении присоединиться к проекту заявили 19 европейских государств, в том числе 17 стран НАТО, а также Австрия и Швейцария. Борис Писториус подчеркнул важность данной инициативы и наземной противовоздушной обороны для укрепления Европы и Североатлантического альянса. Глава Минобороны ФРГ сообщил, что его страна получит системы IRIS-T SLM уже в 2024 году для укрепления национальной безопасности.

Производимая Diehl Defence система IRIS-T SLM направлена на противодействие угрозам, исходящим от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на дальности до 40 км и высоте до 20 км. Система отличается высокой тактической мобильностью, возможностью развертывания пусковых установок ракет и возможностью поражения нескольких целей при низких требованиях к уровню подготовки обслуживающего персоналу, отметил производитель. В Diehl Defence также указали, что характеристики системы положительно проявили себя в Украине, показывая почти 100-процентную точность.

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