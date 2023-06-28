Госдеп одобрил продажу Польше систем ПВО на 15 млрд долларов

В рамках модернизации своей системы ПВО Польша закупит 48 пусковых установках Patriot и 644 ракеты к ним.

Госдепартамент США одобрил продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму в 15 млрд долларов (13,7 млрд евро), сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны США в среду, 29 июня.

В рамках модернизации своей системы противовоздушной обороны Польша закупит 48 пусковых установках Patriot, 644 ракеты к ним, а также различные датчики, вспомогательное оборудование и запчасти. Несмотря на то, что сделку одобрил Госдеп, Пентагон пока не сообщил, что контракт подписан или переговоры завершены, обращает внимание Reuters.

Интерес стран Европы к американскому вооружению возрос после того, как оно оказалось критически важным для военных действий в Украине, отмечает агентство.

Польша намерена создать сильнейшую армию в Европе

В апреле министр обороны страны Мариуш Блащак, одновременно занимающий должность вице-премьера, заявил, что Польша намерена создать "сильнейшую сухопутную армию в Европе". "Идет интенсивная модернизация. Везде, где это возможно, мы заказываем современное оборудование польского производства", - сообщало Минобороны страны в марте после заказа на производство тысячи боевых машин пехоты Borsuk.

Сообщалось, что в рамках модернизации Польша также закупает американские реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 истребителя F-35, вертолеты Black Hawk, 250 американских танков Abrams в самой современной комплектации и 116 - более устаревшей версии, 24 беспилотника Bayraktar и другую технику.

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