Первый постоянный гарнизон армии США в Польше начал работу

Гарнизон армии США в Лагере Костюшко стал восьмым постоянным гарнизоном Вооруженных сил США в Европе. Там проходят службу 13 американских военных и работают 140 гражданских сотрудников.

Первый постоянный гарнизон армии США в Польше начал действовать в Познани. Его задача заключается в инфраструктурном обеспечении всех дислоцированных в стране американских военных, пояснили в среду, 22 марта, в министерстве обороны Польши.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в гарнизоне будут нести службу около 13 военных и 140 гражданских сотрудников. Гарнизон в Познани стал восьмым постоянным гарнизоном Вооруженных сил США в Европе.

На сегодня в Польше дислоцировано около 11 000 военных США. Большинство из них перемещаются по ротации между различными американскими военными базами. О том, что в Польше будут размещены "первые находящиеся там на постоянной основе подразделения армии США на восточном фланге НАТО", в Белом доме объявили в июне 2022 года.

21 марта вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в торжественной церемонии преобразования Группы региональной поддержки Польши (ASG-P) в Гарнизон армии США в Польше (USAG-P) в лагере Костюшко в Познани .

Лагерь Костюшко (Camp Kościuszko) получил свое название в честь польского офицера Тадеуша Костюшко, сражавшегося на стороне США в Войне за независимость в конце XVIII века. В июле 2022 года название Лагерь Костюшко было присвоено базе передового командования Пятого армейского корпуса США, действующего в польском городе Познань с 2020 года.

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