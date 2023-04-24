Польша намерена создать "сильнейшую армию в Европе"
Лиза Ламбрехт
1 ч. назад
Глава Минобороны Польши в рамках предвыборной кампании пообещал в течение ближайших двух лет создать самую мощную сухопутную армию в Европе.
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Польша намерена создать мощную армию в течение ближайших двух лет - об этом, как передает в воскресенье, 23 апреля, польское агентство PAP, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, одновременно занимающий должность вице-премьера. Обещание прозвучало в рамках предвыборной кампании - осенью в Польше пройдут парламентские выборы.
По утверждению Блащака, в случае победы правящей национально-консервативной партии "Право и справедливость" "через два года армия Польши станет сильнейшей сухопутной армией в Европе".
Возглавляемое консерваторами правительство в Варшаве является одним из самых решительных политических и военных сторонников Украины. При этом Польша не только поддерживает соседнюю страну, подвергшуюся нападению РФ, поставками танков, истребителей МиГ-29 и других видов вооружений, но и активно вооружает собственную армию.