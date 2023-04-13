Германия разрешила Польше передать Украине МиГ-29

На 414-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 13 апреля (время московское).

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Российские войска обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона, сообщила Херсонская областная военная администрация (ОВА). "Враг попал в один из парков. Из-за российского обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Кроме того, по данным ОВА, российская авиация нанесла удар по селу Змиевка Бериславского района. "Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы. К сожалению, из-за вражеской атаки 62-летний завхоз, находившийся в образовательном учреждении, погиб на месте. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, получил ранение", - говорится в сообщении.

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Правительство Германии дало Польше разрешение на поставку в Украину пяти истребителей МиГ-29. Ранее польская сторона попросила у Германии соответствующее разрешение, так как самолеты ранее были переданы Варшаве из арсеналов бывшей ГДР. Министр обороны ФРГ Борис Писториус приветствовал это решение. По его словам, оно показывает, что "на Германию можно положиться".

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Анналена Бербок на пресс-конференции в Тяньцзине Фото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Китай использовать свое влияние на президента России Владимира Путина для прекращения войны в Украине. Только Путин может остановить агрессивную войну, заявила она в ходе поездки в Китай. По словам Бербок, Китай имеет наибольшее влияние на Россию и "должен поспособствовать этому".

Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер" и РИА ФАН

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Европейский Союз ввел санкции против российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и интернет-издания РИА ФАН, говорится в документе , опубликованном в официальном журнале ЕС. В обосновании говорится, что обе структуры несут ответственность за "материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". ЧВК "Вагнер", как отмечается, активно участвует в агрессивной войне России против Украины и возглавляла нападения на города Соледар и Бахмут в январе 2023 года. Между тем издание РИА ФАН, входящее в состав медиагруппы "Патриот", попечительский совет которой возглавляет владелец ЧВК Евгений Пригожин, "занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией".

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Совет Европейского Союза одобрил выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира в рамках нового плана по закупкам боеприпасов для Украины. Эта мера позволит ЕС возместить входящим в него странам стоимость боеприпасов, переданных Украине из собственных запасов или поставленных Киеву за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года, сообщили в Брюсселе. Так Евросоюз начал реализацию первой части плана, принятого Советом ЕС 20 марта. Цель ЕС - направить Украине 1 миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в 2023 году.

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По данным британской военной разведки, российскому руководству все сложнее информировать население о войне в Украине. В ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, говорится, что президент РФ Владимир Путин представляет "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны. Это послание может вызвать все большее недовольство у многих россиян, которые понимают плохую организацию и провалы кампании в Украине, отмечает разведка. Аналитики напоминают, что в нескольких граничащих с Украиной областях России, как и в оккупированном Крыму, решили отказаться от военных парадов в честь Дня победы 9 мая из соображений безопасности. В то же время некоторые российские города, расположенные дальше от Украины, по-прежнему планируют парады. "Чествование павших в предыдущих поколениях может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть", - указано в сводке.

Генпрокуратура РФ инициировала проверку видео с казнью военного

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Генеральная прокуратура России инициировала проверку размещенных в интернете фото- и видеоматериалов с предполагаемым убийством украинского военнослужащего, сообщило надзорное ведомство. "На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть, - говорится в сообщении в Telegram-канале . - В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки".

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О продлении Черноморской зерновой инициативы после 18 мая "говорить не приходится", если не будет прогресса в решении "пяти системных проблем", заявил МИД РФ. К этим проблемам ведомство относит: переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

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Мировой судья в Москве оштрафовал фонд Wikimedia Foundation еще на 2 млн рублей за неудаление из онлайн-энциклопедии "Википедия" информации о действиях вооруженных сил России в Украине, сообщают российские информагентства. Это уже пятый штраф по данной статье, которому подвергли компанию.

Польша просит Германию разрешить передать МиГ-29 Украине

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Власти Польши обратились к правительству Германии с просьбой разрешить поставку Украине истребителей советской разработки, пишет агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах. Речь идет о самолетах МиГ-29 из бывших запасов ГДР, которые Германия ранее передала Польше. Представитель министерства обороны ФРГ подтвердил получение запроса из Варшавы.

Хроника событий 13 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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