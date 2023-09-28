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Германия закупит израильскую систему ПРО Arrow-3

Виталий Кропман
28 сентября 2023 г.

Приобретение системы ПРО является реакцией Берлина на агрессивную войну России против Украины. Arrow 3 предназначена для перехвата баллистических ракет на высоте до 100 км.

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Пусковой комплекс системы ПРО Arrow-3
Пусковой комплекс системы ПРО Arrow-3Фото: ZUMA/IMAGO

Германия и Израиль договорились о закупке Берлином израильской системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow-3 (израильское название "Хец-3"). Министры обороны обеих стран, Борис Писториус (Boris Pistorius) и Йоав Галант, подписали в Берлине в четверг, 28 сентября, соответствующую декларацию о намерениях. Кроме того, закупочные органы ФРГ и Израиля подписали контракт на начало производства Arrow 3, сообщает агентство dpa.

Приобретение системы ПРО является реакцией Берлина на агрессивную войну России против Украины и рассматривается как знак дальнейшего укрепления особых отношений между Германией и Израилем.  Это крупнейшая в истории ближневосточной страны оружейная сделка. По данным израильских источников, стоимость системы составляет почти четыре миллиарда евро. В июне бюджетный и оборонный комитеты бундестага проголосовали за эту покупку. Средства должны поступить из 100-миллиардного специального фонда вооружения бундесвера, созданного в ответ на войну в Украине.

Полная готовность к 2030 году

Согласно заявлению Министерства обороны, Германия хочет достичь начальной оперативной готовности системы в течение примерно двух лет. Так называемая полная готовность планируется к 2030 году.

Что может Arrow-3?

Израиль совместно с США приступил к разработке системы противоракетной обороны в 1986 году. Первый испытательный запуск противоракеты был осуществлен 9 августа 1990 года. Комплекс принят на вооружение армией обороны Израиля под названием "Хец"; первая батарея ракет "Хец-2" была развёрнута 14 марта 2000 года.

В начале 2012 года журнал Aviation Week сообщил о подписании израильской государственной компанией Israel Aircraft Industries и американским концерном Boeing соглашения о сотрудничестве в проекте "Хец-3". Новая противоракета предназначается для перехвата на высоте до 100 км баллистических ракет с дальностью от 400 до 2000 км, а также баллистических ракет средней дальности (от 3000 до 5500 км). В состав комплекса включена усовершенствованная РЛС Super Green Pine, способная обнаруживать цели на дальности до 900 километров.

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