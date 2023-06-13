Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией
250 самолетов из 25 стран, около 10 тысяч военнослужащих, более 2000 боевых вылетов - НАТО проводит в воздушном пространстве Германии крупнейшие авиаучения в истории альянса.
Крупнейшие учения в истории НАТО
Военно-воздушные силы и гражданская авиация Германии проходят испытание на прочность: с 12 июня на немецкой территории после четырех лет подготовки проводятся воздушные маневры НАТО Air Defender 23. Это крупнейшие учения такого рода с момента основания альянса, в центре которых - военные аэродромы и воздушное пространство ФРГ.
Вертикальный взлет
Истребитель "Торнадо" взлетает с авиабазы Шлезвиг в Ягеле. В течение почти двух недель до 250 самолетов из 25 стран выполняют учебные задания на шести военных аэродромах. Помимо стран-членов НАТО в учениях под руководством Германии принимают участие Япония и Швеция.
Отрабатываются различные сценарии
Более 10 000 военнослужащих, участвующих в учениях, отрабатывают многочисленные учебные ситуации. В том числе, и на земле. Например, в программу учений входит "Эвакуация с аэродрома". А над Северным морем будет отработана защита от атак подводных лодок противника или кораблей.
F-35 поборется с ракетами средней дальности
Другие сценарии включают поддержку с воздуха наземных войск, борьбу в небе с вражескими истребителями, а также перехват ракет средней дальности истребителями-бомбардировщиками НАТО. С этой целью США перебросили в Европу самые современные американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35.
Более половины участников маневров - военнослужащие ФРГ
Военнослужащий проверяет Airbus немецких ВВС на авиабазе Вунсторф. Этот аэропорт в Нижней Саксонии является логистическим центром маневров. Более половины участников учений - 6 тысяч человек - военнослужащие бундесвера. На втором месте - США, направившие для участия в маневрах две тысячи военнослужащих и около 100 самолетов.
Полетные зоны: север, юг и восток Германии
Приложение flightradar24 показывает траекторию полета над федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания голландского военного самолета, сделавшего несколько кругов над Висмаром, Гюстровом и Шверином. Учения Air Defender 23 проходят в трех летных зонах: над северной Германией и Северным морем, на востоке и на юге страны.
Слаженная работа авиадиспетчеров
Небо над Германией по праву считается одним из самых эксплуатируемых воздушных пространств в мире. Именно поэтому уже более 30 лет гражданские авиадиспетчеры постоянно обмениваются информацией со своими коллегами из ВВС бундесвера. В результате гражданские и военные полеты над Германией координируются в регулярном режиме.
Ожидаются массовые задержки рейсов
За десять дней учений будет выполнено 2000 полетов - это не может пройти бесследно для гражданской авиации. Часть воздушного пространства Германии будет ежедневно закрываться для проведения маневров. Эксперты не ожидают отмены рейсов, но задержек избежать не удастся. Как именно масштабные маневры повлияют на гражданское воздушное сообщение, пока неясно.
Левые протестуют
Около 300 протестующих собрались возле авиабазы Вунсторф близ Ганновера на акцию, организованную Левой партией. Они скандировали: "Практикуйте мир - вместо войны" и выложили на земле пацифик - международный символ мира. Демонстранты выступали за прекращение огня и дипломатические решения в войне в Украине. По данным полиции, длившийся около двух часов митинг прошел без инцидентов.
НАТО не хочет провоцировать Россию
Проводя учения, НАТО стремится показать вероятному противнику, что готова защищать каждый дюйм территории альянса. При этом военные не хотят провоцировать Россию. Например, не будут совершаться полеты в направлении российского эксклава Калининград на Балтийском море. "Мы делаем все возможное, чтобы это не имело эскалационного эффекта", - говорит командующий ВВС ФРГ Германии Инго Герхартц.