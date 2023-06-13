За десять дней учений будет выполнено 2000 полетов - это не может пройти бесследно для гражданской авиации. Часть воздушного пространства Германии будет ежедневно закрываться для проведения маневров. Эксперты не ожидают отмены рейсов, но задержек избежать не удастся. Как именно масштабные маневры повлияют на гражданское воздушное сообщение, пока неясно.