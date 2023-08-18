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Германия всерьез взялась за укрепление своей обороны?

Никита Жолквер
2 ч. назад

После начала агрессии России против Украины Берлин выделил дополнительно 100 млрд евро на нужды бундесвера. Военные заказы размещены пока на две трети этой суммы.

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Американские F-35 в полете
Американские F-35 начнут поступать на вооружение бундесвера в 2026 годуФото: South Korean Defense Ministry/UPI Photo/IMAGO

Вскоре после начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил о "смене эпох" и инициировал создание специального фонда в 100 млрд евро на радикальное перевооружение бундесвера и повышение обороноспособности страны. 

На первых порах многие в Германии сомневались, что министерство обороны ФРГ сумеет рачительно и быстро освоить выделенные ему колоссальные средства. Уж слишком неповоротливым и медлительным показало себя в прошлом Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw) в Кобленце. Оно, собственно, и занимается размещением военных заказов на предприятиях ВПК. Кроме этого, в задачу ведомства, в котором работают почти 11 тысяч человек, входят обслуживание закупленной боевой техники, ее ремонт и снабжение запчастями.

"Ружья стреляют, самолеты летают"

В течение первых 12 месяцев после создания фонда, упрекал в марте этого года канцлера лидер парламентской оппозиции, председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz), из 100 млрд были "потрачены только 600 млн, а дальнейшие заказы заставляют себя ждать".

Но теперь, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. 17 августа назначенная только в апреле новым шефом BAAINBw Аннете Лениг-Эмден (Annette Lehnigk-Emden) рассказала журналистам о том, что на две трети специального фонда заказы уже размещены, а оставшуюся смету сверстают до конца следующего года. Заказанные новые вооружения и оснащение начнут, по ее словам, поступать в 2024 - 2025 годах, но некоторые боевые системы - только позже, не раньше 2026 года.

Автомат G36 фирмы Heckler und Koch
Точность стрельбы очередями из автомата G36 фирмы Heckler und Koch оставляла желать лучшего Фото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

При этом Лениг-Эмден постаралась развеять сомнения немецких СМИ, которые часто писали о проблемах с оснащением бундесвера качественной боевой техникой - о ржавеющих в соленой воде подводных лодках, частых поломках вертолетов, гнущихся при стрельбе очередями дулах автоматов, вышедших из строя на маневрах всех 18 участвовавших в них новых БМП "Пума". "Ружья стреляют, самолеты летают", - заверила глава BAAINBw.

Американские F-35 заменят Tornado

Самая крупная статья расходов спецфонда бундесвера - это, очевидно, американские многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, способные нести ядерное оружие. Бюджетный комитет бундестага еще в конце прошлого года дал разрешение закупить для бундесвера 35 самолетов американской компании Lockheed Martin на 10 млрд евро. F-35 считаются самыми современными в мире боевыми самолетами. Германия заменит ими флот истребителей Tornado, поступающих на вооружение германской армии уже более 40 лет.

Израильская система ПВО прикроет небо Европы

Еще одно крупное приобретение - израильская система противоракетной обороны Arrow 3. Ориентировочная стоимость контракта - примерно 4 млрд евро.

Переговоры о закупке Берлином этой системы ПВО начались вскоре после российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но требовалось согласие Вашингтона, поскольку в разработке Arrow 3 принимал участие американский концерн Boeing. Разрешение из США поступило только 17 августа, как сообщило израильское министерство обороны. 

Пусковая платформа системы ПВО Arrow 3
Пусковая платформа системы ПВО Arrow 3Фото: ZUMA/IMAGO

Журнал Der Spiegel называет эту систему "новой главой в немецкой и европейской ПВО". Первые элементы единого противовоздушного зонтика для Европы США начали создавать на ее юго-восточном фланге, размещая, в частности, в Румынии комплексы защиты от потенциальных ракетных атак из Ирана. Немецкий вклад призван прикрыть кроме самой Германии весь северо-восток Евросоюза, включая Польшу и страны Балтии.

Система Arrow 3 способна поражать ракеты противника на расстоянии в 2400 километров и на высоте более 100 километров. Такая дальность делает эту противоракетную систему почти что независимой от мест ее дислокаций. В случае тревоги управляемые противоракеты могут быть запущены еще до обнаружения цели и наведены на нее уже в полете. Даже в случае промаха цель может быть при сближении поражена взрывом осколочной боеголовки.

В Израиле система Arrow 3 была принята на вооружение в первую очередь для отражения возможных атак иранских атомных ракет средней дальности.

Новые вертолеты, фрегаты и танки

Размещены также заказы на новые тяжелые транспортные вертолеты, в которых давно нуждались немецкие ВВС. Выбор пал на CH-47F Chinook американского производителя Boeing. CH-47F - это последняя версия проверенной, но постоянно совершенствующейся модели, которая имеется на рынке.

Вертолет CH-47F Chinook
Вертолет CH-47F ChinookФото: Lewis Joly/dpa/picture alliance

Военно-морским силам обещаны дополнительные подводные лодки U212, фрегаты, корветы и многоцелевые боевые катера. В сухопутных войсках будет обновлен парк боевых машин пехоты и бронетранспортеров, танков и самоходных гаубиц. В долгосрочной перспективе намечена совместная с Францией разработка преемника основного боевого танка Leopard 2. Уже размещены заказы на закупку новых танков и самоходок PzH 2000 взамен переданных Украине из арсеналов бундесвера.

Часть фонда "съедают" инфляция и проценты за кредит

Сумма в 100 000 000 000 евро впечатляет. Но многие эксперты считают ее недостаточной для решения оборонных задач на фоне агрессии России против Украины и угрозы европейскому мирному порядку.

Более того, по подсчетам мюнхенского Института экономических исследований ifo, реально на нужды бундесвера будет дополнительно потрачена примерно только половина всего фонда. 33% всей суммы, указывают в институте, призваны компенсировать сокращения оборонного бюджета ФРГ. Причем, не только прежние. С учетом инфляции денег у бундесвера в текущем году стало реально даже меньше, чем было в 2022-м.

Плюс бухгалтерские уловки. Так, пишет ifo, и без того запланированные на прошлый год инвестиции Минобороны в новую боевую технику фактически перекочевали в специальный фонд - на 2024 год от них остались только три млрд.

К тому же 100 млрд взяты в кредит, который тоже стоит денег. Эксперт аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Рафаэль Лосс (Rafael Loss) отмечает, что уже в прошлом году из выделенных 100 млрд не менее 8 млрд планировали направить на уплату процентов по взятому правительством кредиту. Но с ростом учетных ставок в этом году сумма процентов уже выросла до 13 млрд. Но и это не все: инфляция, колебания курса евро-доллар и НДС еще сильнее уменьшают возможности для закупок, так что непосредственно на приобретение вооружений у бундесвера останется 50-70 млрд евро. 

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