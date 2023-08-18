Германия всерьез взялась за укрепление своей обороны?

После начала агрессии России против Украины Берлин выделил дополнительно 100 млрд евро на нужды бундесвера. Военные заказы размещены пока на две трети этой суммы.

Вскоре после начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил о "смене эпох" и инициировал создание специального фонда в 100 млрд евро на радикальное перевооружение бундесвера и повышение обороноспособности страны.

На первых порах многие в Германии сомневались, что министерство обороны ФРГ сумеет рачительно и быстро освоить выделенные ему колоссальные средства. Уж слишком неповоротливым и медлительным показало себя в прошлом Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw) в Кобленце. Оно, собственно, и занимается размещением военных заказов на предприятиях ВПК. Кроме этого, в задачу ведомства, в котором работают почти 11 тысяч человек, входят обслуживание закупленной боевой техники, ее ремонт и снабжение запчастями.

"Ружья стреляют, самолеты летают"

В течение первых 12 месяцев после создания фонда, упрекал в марте этого года канцлера лидер парламентской оппозиции, председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz), из 100 млрд были "потрачены только 600 млн, а дальнейшие заказы заставляют себя ждать".

Но теперь, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. 17 августа назначенная только в апреле новым шефом BAAINBw Аннете Лениг-Эмден (Annette Lehnigk-Emden) рассказала журналистам о том, что на две трети специального фонда заказы уже размещены, а оставшуюся смету сверстают до конца следующего года. Заказанные новые вооружения и оснащение начнут, по ее словам, поступать в 2024 - 2025 годах, но некоторые боевые системы - только позже, не раньше 2026 года.

Точность стрельбы очередями из автомата G36 фирмы Heckler und Koch оставляла желать лучшего Фото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

При этом Лениг-Эмден постаралась развеять сомнения немецких СМИ, которые часто писали о проблемах с оснащением бундесвера качественной боевой техникой - о ржавеющих в соленой воде подводных лодках, частых поломках вертолетов, гнущихся при стрельбе очередями дулах автоматов, вышедших из строя на маневрах всех 18 участвовавших в них новых БМП "Пума". "Ружья стреляют, самолеты летают", - заверила глава BAAINBw.

Американские F-35 заменят Tornado

Самая крупная статья расходов спецфонда бундесвера - это, очевидно, американские многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, способные нести ядерное оружие. Бюджетный комитет бундестага еще в конце прошлого года дал разрешение закупить для бундесвера 35 самолетов американской компании Lockheed Martin на 10 млрд евро. F-35 считаются самыми современными в мире боевыми самолетами. Германия заменит ими флот истребителей Tornado, поступающих на вооружение германской армии уже более 40 лет.

Израильская система ПВО прикроет небо Европы

Еще одно крупное приобретение - израильская система противоракетной обороны Arrow 3. Ориентировочная стоимость контракта - примерно 4 млрд евро.

Переговоры о закупке Берлином этой системы ПВО начались вскоре после российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но требовалось согласие Вашингтона, поскольку в разработке Arrow 3 принимал участие американский концерн Boeing. Разрешение из США поступило только 17 августа, как сообщило израильское министерство обороны.

Пусковая платформа системы ПВО Arrow 3 Фото: ZUMA/IMAGO

Журнал Der Spiegel называет эту систему "новой главой в немецкой и европейской ПВО". Первые элементы единого противовоздушного зонтика для Европы США начали создавать на ее юго-восточном фланге, размещая, в частности, в Румынии комплексы защиты от потенциальных ракетных атак из Ирана. Немецкий вклад призван прикрыть кроме самой Германии весь северо-восток Евросоюза, включая Польшу и страны Балтии.

Система Arrow 3 способна поражать ракеты противника на расстоянии в 2400 километров и на высоте более 100 километров. Такая дальность делает эту противоракетную систему почти что независимой от мест ее дислокаций. В случае тревоги управляемые противоракеты могут быть запущены еще до обнаружения цели и наведены на нее уже в полете. Даже в случае промаха цель может быть при сближении поражена взрывом осколочной боеголовки.

В Израиле система Arrow 3 была принята на вооружение в первую очередь для отражения возможных атак иранских атомных ракет средней дальности.

Новые вертолеты, фрегаты и танки

Размещены также заказы на новые тяжелые транспортные вертолеты, в которых давно нуждались немецкие ВВС. Выбор пал на CH-47F Chinook американского производителя Boeing. CH-47F - это последняя версия проверенной, но постоянно совершенствующейся модели, которая имеется на рынке.

Вертолет CH-47F Chinook Фото: Lewis Joly/dpa/picture alliance

Военно-морским силам обещаны дополнительные подводные лодки U212, фрегаты, корветы и многоцелевые боевые катера. В сухопутных войсках будет обновлен парк боевых машин пехоты и бронетранспортеров, танков и самоходных гаубиц. В долгосрочной перспективе намечена совместная с Францией разработка преемника основного боевого танка Leopard 2. Уже размещены заказы на закупку новых танков и самоходок PzH 2000 взамен переданных Украине из арсеналов бундесвера.

Часть фонда "съедают" инфляция и проценты за кредит

Сумма в 100 000 000 000 евро впечатляет. Но многие эксперты считают ее недостаточной для решения оборонных задач на фоне агрессии России против Украины и угрозы европейскому мирному порядку.

Более того, по подсчетам мюнхенского Института экономических исследований ifo, реально на нужды бундесвера будет дополнительно потрачена примерно только половина всего фонда. 33% всей суммы, указывают в институте, призваны компенсировать сокращения оборонного бюджета ФРГ. Причем, не только прежние. С учетом инфляции денег у бундесвера в текущем году стало реально даже меньше, чем было в 2022-м.

Плюс бухгалтерские уловки. Так, пишет ifo, и без того запланированные на прошлый год инвестиции Минобороны в новую боевую технику фактически перекочевали в специальный фонд - на 2024 год от них остались только три млрд.

К тому же 100 млрд взяты в кредит, который тоже стоит денег. Эксперт аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Рафаэль Лосс (Rafael Loss) отмечает, что уже в прошлом году из выделенных 100 млрд не менее 8 млрд планировали направить на уплату процентов по взятому правительством кредиту. Но с ростом учетных ставок в этом году сумма процентов уже выросла до 13 млрд. Но и это не все: инфляция, колебания курса евро-доллар и НДС еще сильнее уменьшают возможности для закупок, так что непосредственно на приобретение вооружений у бундесвера останется 50-70 млрд евро.

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