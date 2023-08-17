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США одобрили продажу ФРГ израильской системы ПВО Arrow 3

Сергей Ромашенко
5 мин. назад

За новейшую систему ПВО ФРГ заплатит Израилю почти 4 млрд евро. Это крупнейшая до сих пор сделка между Израилем и Германией в сфере обороны.

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Испытание системы Arrow 3
Испытание системы Arrow 3Фото: israelisches Verteidigungsministerium/dpa/picture alliance

США разрешили Израилю продать Германии систему противоракетной обороны Arrow 3, способную поражать цели на высоте более 100 километров, сообщило израильское министерство обороны в четверг, 17 августа. Согласие Вашингтона открывает путь к заключению крупнейшей в истории военной сделки между Израилем и ФРГ, отмечается в сообщении.

Одобрение США оставалось последним крупным препятствием на пути к подписанию контракта о поставке Arrow 3 Германии. Переговоры о закупке Берлином этой системы ПВО начались вскоре после российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Контракт подпишут министерства обороны Израиля и Германии, а также компания Israel Aerospace Industries.

Система ПВО Arrow 3

Комитет германского бундестага по бюджету и обороне одобрил закупку Arrow 3 в июне нынешнего года. Стоимость контракта составляет почти 4 млрд евро. Финансирование будет осуществляться из специального фонда по закупке современных вооружений для бундесвера. Этот фонд был создан в качестве ответа на российское вооруженное вторжение в Украину.

Система Arrow 3 была разработана совместно Израилем и США. Она должна быть готовой к использованию до конца 2025 года. По инициативе Германии Arrow 3 должна стать частью европейской системы противовоздушной обороны. 

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