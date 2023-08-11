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В бундесвере призвали к бдительности на фоне ареста шпиона

Сергей Ромашенко
31 мин. назад

Союз военнослужащих бундесвера указал на новые угрозы в сфере безопасности, вызванные войной в Украине. Немецкие политики призвали ужесточить меры предосторожности из-за рисков от тех, кто симпатизирует популистам.

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Мужчина с биноклем
Фото: picture-alliance/ dpa Themendienst

Союз военнослужащих бундесвера после ареста предполагаемого шпионав одном из федеральных ведомств призвал немецких солдат и офицеров бдительнее относиться к радикальным тенденциям. "Мы должны быть очень бдительными и сенсибилизировать военнослужащих по поводу новых угроз из-за войны в Украине", - заявил заместитель председателя Союза Марсель Бонерт (Marcel Bohnert) в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, обнародованном в пятницу, 11 августа.

В то же время немецкие политики подчеркнули важность своевременного выявления просочившихся в бундестаг, бундесвер и на госслужбу людей, которые поддерживают правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Многие ее члены открыто заявляют о своих симпатиях к президенту РФ Владимиру Путину.

"Кто симпатизирует российским диктаторам и агрессивным войнам, тот не может свободно заходить в бундестаг и обратно и, тем более, иметь доступ к секретным документам. При необходимости таких людей нужно лишать допуска", - заявил заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Константин Куле (Konstantin Kuhle).

Офицер бундесвера шпионил в пользу России

9 августа Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте в Кобленце сотрудника Федерального ведомства по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера Томаса Х. (Thomas H.). По сведениям прокуратуры, с мая текущего года он по собственной инициативе неоднократно связывался с генеральным консульством РФ в Бонне и посольством России в Берлине и предлагал им сотрудничество. При этом Томас Х. выдал информацию, полученную им во время выполнения служебных обязанностей,  для ее последующей передачи одной из российских спецслужб.

Чуть позже появилась информация, что Томас Х. является офицером бундесвера в звании гауптмана (соответствует званию капитана в российской армии. - Ред.) и был известен своей симпатией к АдГ, а также ее политике в отношении России.

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