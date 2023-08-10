Кто и как шпионил за Германией в последние годы

Офицер бундесвера Томас Х. - не единственный, кто сотрудничал с российскими спецслужбами и был разоблачен в Германии. DW - о самых громких случаях задержания агентов иностранных спецслужб.

История офицера бундесвера Томаса Х., передававшего российским спецслужбам секретные данные о вооруженных силах Германии и задержанного 9 августа, вызвала в ФРГ большой резонанс. При этом Томас Х. - далеко не первый немец, работавший на иностранную разведку. DW - о самых громких случаях разоблачения агентов зарубежных спецслужб в Германии.

Что известно о российском шпионе в бундесвере

Война России против Украины означает "смену эпох" и с точки зрения внутренней безопасности, предупреждала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в июне, представляя ежегодный доклад Федерального ведомства по охране конституции (BfV). Германия может оказаться в центре внимания спецслужб РФ как страна, поддерживающая Украину в этом конфликте, спрогнозировала при этом Фезер.

И вот министр снова заговорила о кампаниях по дезинформации, кибератаках и шпионаже зарубежных спецслужб. Поводом для этого стало задержание в Кобленце офицера бундесвера Томаса Х. (Thomas H.), который, по данным Федеральной прокуратуры ФРГ, сам предложил свои услуги информатора российским властям. Отмечается, что военнослужащий передал Кремлю данные о вооружении и материальном оснащении бундесвера.

В то же время газета Der Tagesspiegel пишет, что Х. давно привлек к себе внимание внутри бундесвера из-за своих симпатий к правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и одобрения политики этой партии в отношении России.

Руководитель подразделения BND оказался двойным агентом?

В конце 2022 года немецкие газеты писали об аналогичном случае. Карстен Л. (Carsten L.) руководил подразделением немецкой разведывательной службы BND, отвечавшим за "безопасность персонала". При этом, как утверждалось в публикациях, он сам представлял собой угрозу безопасности. Бывшего офицера бундесвера обвиняют в том, что он был двойным агентом и передал сведения, содержащие государственную тайну, российской спецслужбе ФСБ.

По сообщениям СМИ, ФСБ особенно интересовали данные о позициях систем ПВО, поставляемых Украине западными странами. Однако Карстен Л., скорее всего, не имел доступа к этой информации. Он был задержан 21 декабря 2022 года. Против него и его предполагаемого сообщника сейчас ведется расследование по подозрению в госизмене.

"Супруги Аншлаг" на службе КГБ

Между тем шпионаж в пользу РФ велся в Германии и до российского вторжения в Украину. Так, два агента, работавших под псевдонимами Андреас и Хайдрун Аншлаг (Andreas und Heidrun Anschlag), несколько лет разыгрывали из себя супружескую пару, ведущую в Германии ничем не примечательную жизнь. Он - инженер, она - домохозяйка, но на поверку оба оказались шпионами, работавшими на Москву с конца 1980-х годов и поставлявшими информацию о деятельности ЕС и НАТО сначала советским, а позже - российским спецслужбам.

"Андреас Аншлаг" в суде в Штутарте Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Сегодня агенты спецслужб широко пользуются возможностями цифровой техники, однако на пике шпионской карьеры "супружеской пары Аншлаг" все было иначе: свои задания они получали в виде зашифрованных радиопосланий, транслировавшихся на коротких волнах.

Их подпольная деятельность вскрылась лишь в 2011 году - скорее всего, благодаря наводке американских спецслужб. В 2013 году агентов приговорили к длительному тюремному заключению, а позже экстрадировали в Россию.

"Разведчики мира"

В ГДР существовало отдельное название для агентов, которые сотрудничали со спецслужбами социалистических государств - Kundschafter des Friedens, что можно перевести как "разведчики мира". Считается, что около 12 000 таких "разведчиков мира" работали на "штази" в Западной Германии во время холодной войны. Например, Габриэле Гаст (Gabriele Gast), которую разоблачили только после распада ГДР, незадолго до воссоединения Германии.

Габриэле Гаст - успешая шпионка в пользу ГДР Фото: Michael Jung/dpa/picture alliance

Гаст родилась в Западной Германии и была завербована офицером "штази" в 1968 году, во время командировки с целью написания диссертации на тему "Политическая роль женщин в ГДР". С тех пор она собирала информацию для спецслужб Восточной Германии и под чужим именем сделала карьеру в западногерманской разведслужбе BND. Гаст считается одним из главных шпионов ГДР на Западе.

Не менее ценным источником информации для "штази" был, вероятно, и Альфред Шпулер (Alfred Spuhler). Будучи высокопоставленным сотрудником BND, он выдал властям ГДР сотни западных агентов, работавших в этой стране. Шпулера задержали в ноябре 1989 года.

Двойным агентом на протяжении многих лет был и руководитель отдела "Противодействие шпионской деятельности СССР" в BND Хайнц Фельфе (Heinz Felfe). Бывший эсэсовец до 1961 года передавал секретную информацию КГБ. В общей сложности Фельфе за свою жизнь успел поработать на семь различных спецслужб, в том числе британскую MI6.

Шпион в ведомстве канцлера

Пожалуй, самым сенсационным случаем шпионажа в Германии периода холодной войны было дело Гюнтера Гийома (Günter Guillaume). Гийом и его жена Кристель (Christel) приехали в Западную Германию в 1956 году под видом беженцев из восточных регионов. Их заданием было собирать информацию о Социал-демократической партии Германии (SPD). В итоге Гийом сделал политическую карьеру и стал личным референтом тогдашнего канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt).

После разоблачения Гийома 6 мая 1974 года Брандт ушел в отставку. Гийома суд приговорил к 13 годам заключения, его супругу Кристель - к 8. В 1981 году, однако, они оба вышли на свободу при обмене агентами между Западной Германией и ГДР.

Западногерманские агенты в ГДР

О западногерманских агентах в ГДР известно меньше. Возможно, потому, что особенно большое число шпионов "штази" было разоблачено после падения Берлинской стены. С другой стороны, многие шпионы BND в Восточной Германии, вероятно, так и не были раскрыты. То же самое можно сказать и об агентах дружественных стран, которые также шпионили в Германии - и даже прослушивали мобильный телефон экс-канцлера Меркель (Angela Merkel).

Трагичен случай двух западных агентов Элли Барцатис (Elli Barczatis) и Карла Лауренца (Karl Laurenz), которые в начале холодной войны, в начале 1950-х годов, занимались тайной передачей документов ГДР на Запад.

Элли Барцатис работала главным секретарем премьер-министра ГДР Отто Гротеволя (Otto Grotewohl) и передавала своему возлюбленному Лауренцу по большей части банальные правительственные документы. Скорее всего, Лауренц не мог выдать властям Западной Германии никаких "взрывоопасных" государственных секретов. Однако отношения Восточной и Западной Германии были крайне напряженными, а ГДР все еще находилась под влиянием сталинизма. После разоблачения Барцатис и Лауренц были приговорены к смертной казни и в 1955 году были казнены.

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