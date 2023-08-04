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Опрос: Большинство немцев против участия АдГ в правительстве

Сергей Ромашенко
22 мин. назад

Большинство немцев по-прежнему не желает участия "Альтернативы для Германии" в правительстве ФРГ. Однако число тех, кто согласен на сотрудничество с правыми популистами, растет.

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Успех правых популшистов на коммунальных выборах в Тюрингии, июнь 2023
Успех правых популшистов на коммунальных выборах в Тюрингии, июнь 2023Фото: Jacob Schröter/IMAGO

Большинство населения Германии выступает против участия правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в будущем правительстве ФРГ. В то же время растет число тех, кто считает, что другие партии должны быть готовы рассматривать возможность сотрудничества с АдГ в том или ином случае, следует из обнародованным в пятницу, 4 августа, результатов опроса, проведенного социологическим институтом YouGov.

Согласно результатам опроса, 41 процент респондентов в настоящее время считает, что другие политические партии должны в любом случае исключать сотрудничество с правыми популистами. В середине июля такого мнения еще придерживались 47 процентов опрошенных. 35 процентов немцев полагают, что вопрос о сотрудничестве с АдГ должен решаться в каждом отдельном случае. В предыдущем опросе сторонников такой позиции было 27 процентов.

Спорное заявление лидера ХДС Мерца

YouGov провел опрос общественного мнения в преддверии дебатов по спорному заявлению главы оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца (Friedrich Merz) на фоне нынешнего роста популярности АдГ среди населения Германии. В интервью медиакомпании ZDF Мерц сказал: "Нам все же следует смириться с этим. И на коммунальном уровне, конечно, нужно искать пути, как нам совместно обустраивать город, федеральную землю, земельный округ". 

После резкой критики со стороны однопартийцев Мерц заверил ХДС в приверженности закрепленному в 2018 году принципу, согласно которому эта партия исключает возможность коалиции и похожих форм сотрудничества как с Левой партией, так и с "Альтернативой для Германии".

Федеральное ведомство по охране Конституции, выполняющее в ФРГ функцию органов госбезопасности, держит АдГ под надзором как организацию, подозреваемую в правоэкстремистских позициях. В июне эта партия впервые выиграла местные выборы в округе Зоннеберг в Тюрингии. По оценкам YouGov, рейтинг АдГ сейчас составляет 23 процента.

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