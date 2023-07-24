Устоит ли "брандмауэр" немецких консерваторов от АдГ?

Лидер ХДС Фридрих Мерц допустил сотрудничество на коммунальном уровне с правопопулистской "Альтернативой для Германии". После шквала критики Мерц отказался от своих слов. Детали - у DW.

Традиционные летние интервью лидеров немецких политических партий нечасто вызывают бурные дебаты в обществе. Но одно высказывание председателя консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) - партии, которая при Ангеле Меркель (Angela Merkel) долгие годы входила в правящую коалицию Германии, а теперь стала крупнейшей оппозиционной силой в бундестаге, - вызвало шквал критики.

Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в интервью общественно-правовой телерадиокомпании ZDF в воскресенье, 23 июля, допустил сотрудничество своей партии с правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ).

Сотрудничество с правопопулистами на коммунальном уровне?

Председатель ХДС Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Мерц, правда, уточнил, что речь не о создании коалиций в "законодательных органах" на европейском, федеральном или региональном уровне, а о взаимодействии в более мелких коммунальных структурах власти. "Если где-то выбирают ландрата (главу администрации округа. - Ред.) или бургомистра из АдГ, мы должны это принять. И, естественно, в коммунальных парламентах нужно искать пути, как вместе формировать город, регион или район", - пояснил председатель ХДС.

Слова Мерца связаны с недавними успехами правых попопулистов на местных выборах: в одном из небольших городов в Саксонии-Анхальт представителя АдГ выбрали бургомистром, а в Тюрингии другой представитель этой партии стал главой администрации округа.

Тем не менее высказывания лидера ХДС не понравились большинству ведущих политиков Германии, так как все парламентские партии ФРГ неоднократно подчеркивали, что категорически отказываются сотрудничать или вступать в коалицию с правопопулистами.

Эту единую позицию в Германии часто называют Brandmauer (дословный перевод с немецкого - огнестойкая стена) - непреодолимым заслоном, выстроенным всеми политическими партиями на пути возможного взаимодействия с правыми попопулистами.

"Нарушение табу" и смена курса ХДС?

Представители партий, входящих в правящую в ФРГ правительственную коалицию, единодушно раскритиковали Мерца. Генсек социал-демократов Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) назвал слова лидера консерваторов "нарушением табу" и предположил, что глава ХДС нацелился на смену курса партии, которую основывает на "совершенно хрупкой аргументации". Сопредседатель партии "зеленых" Рикарда Ланг (Ricarda Lang) также полагает, что своими высказываниями Фридрих Мерц "понемногу разбирает "брандмауэр" ХДС против союза с правопопулистами.

Маркус Зёдер (слева) не согласен с Фридрихом Мерцем насчет сотрудничества АдГ Фото: Christof Stache/AFP/Getty Images

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из Свободной демократической партии (СвДП), в свою очередь, предостерегает: "Местная политика - это колыбель нашей демократии. Как раз здесь нельзя допустить, чтобы рухнула "брандмауэр" от антидемократической АдГ".

Лидер сестринской для ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС) из Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) также отверг любое сотрудничество с АдГ "независимо от политического уровня". "Потому что АдГ является антидемократической, правоэкстремистской и разделяет наше общество. Она несовместима с нашими ценностями", - убежден баварский премьер.

Остальные консерваторы не поддержали Мерца

Не поняли заявления Мерца даже в рядах самой ХДС. Зампредседателя бундестага Ивонна Магвас (Yvonne Magwas), которая входит в президиум партии, написала в Twitter: "Будь то местные советы или бундестаг, правые радикалы остаются правыми радикалами. Для христианских демократов правые радикалы - всегда враги!". Другой однопартиец Мерца бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) также заверил, что консерваторы "не хотят и не будут сотрудничать с партией, бизнес-моделью которой являются ненависть, раскол и неприязнь".

Норберт Рёттген Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Эксперт ХДС по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) напомнил, что партия приняла решение о запрете на сотрудничество с АдГ: "Тот, кто хочет это изменить, должен найти для этого большинство на федеральной партийной конференции ХДС". Еще один видный деятель этой партии, премьер-министр федеральной земли Гессен Борис Райн (Boris Rhein) добавил, что в его регионе запрет по-прежнему в силе: "Для ХДС Гессена действует "брандмауэр", мы с ними (с АдГ. - Ред.) не сотрудничаем".

В 2020 году ХДС приняла документ под названием "Наша позиция в отношении Левой партии и АдГ", в котором говорится: "Любой представитель ХДС, выступающий за сближение или даже сотрудничество с АдГ, должен знать, что он или она сближается с партией, которая сознательно терпит правый экстремизм, антисемитизм и расизм в своих рядах". А еще двумя годами ранее на партийном съезде консерваторов было решено отказаться от "коалиций и подобных форм сотрудничества" с АдГ.

Партия "Альтернатива для Германии" в марте 2021 года получила от Федерального ведомства по охране конституции (BfV) статус "подозреваемой в правоэкстремистских устремлениях" и находится под надзором этой спецслужбы. Правонационалистическое объединение АдГ "Крыло" было объявлено правоэкстремистским официально. А в апреле 2023-го экстремистской организацией после четырех лет наблюдения BfV признало и молодежную организацию партии - "Молодежную альтернативу". В то же время, согласно свежему опросу Deutschlandtrend, АдГ пользуется поддержкой 20 процентов избирателей страны, занимая второе место по популярности. Лидер - ХДС с 28 процентами.

Мерц забрал свои слова об АдГ обратно?

Между тем в АдГ заявлениям Мерца обрадовались. Лидер правых популистов Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) написал в Twitter: "Сейчас падают первые камни с черно-зеленой "брандмауэр" (партийный цвет ХДС - черный. - Ред.). В землях и федеральном правительстве мы вместе разрушим эту стену".

Генсек ХДС Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) попытался объяснить, что хотел сказать Мерц. По его словам, председатель партии признает, что нельзя сотрудничать с правопопулистами "не важно на каком уровне", но "справедливо указывает на трудности реализации" этого принципа на местах. "Ведь если речь идет, например, о новом детском саде, (строительство которого обсуждается. - Ред.) в местном парламенте, мы не можем голосовать против только потому, что за это голосует АдГ", - полагает Линнеман.

Наконец, в понедельник, 24 июля, решил оправдаться за свои высказывания и сам Фридрих Мерц: "Еще раз уточню - и я никогда не утверждал обратного: позиция ХДС по-прежнему действительна. Сотрудничества между ХДС и АдГ не будет, в том числе на коммунальном уровне".

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