Марко Бушман: Шпионаж в бундесвере - "вопиющее исключение"

Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) назвал "вопиющим исключением" резонансное дело вокруг ареста предполагаемого российского шпиона в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера. "Персонал бундесвера демонстрирует колоссальную лояльность и усердие по отношению к этой стране", - сказал он в видеозаявлении, выложенном в Twitter в четверг, 10 августа.

Одновременно Бушман отметил актуальность проблемы шпионажа. "Шпионаж - не мрачное воспоминание из времен холодной войны - он остается актуальным вызовом", - подчеркнул он.

Зампред фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) также констатировал, что шпионаж отнюдь не является уделом прошлого. "Эта тема уже давно стала такой же актуальной, как и во времена холодной войны", - сказал он, призвав "полностью переосмыслить контрразведывательную деятельность и со всей серьезностью относиться к секретной информации".

Связь с популистами из АдГ

"Последние случаи измены, очевидно, связаны с правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), - отметил фон Ноц, добавив, что это неудивительно, учитывая "абсолютно неприкрытую симпатию этой партии" к президенту РФ Владимиру Путину. Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что арестованный 9 августа офицер бундесвера был известен своей симпатией к АдГ и ее политике в отношении России.

Прокуратура обвиняет арестованного накануне офицера бундесвера Томаса Х. (Thomas H.) в сотрудничестве с российской разведкой. По сведениям прокуратуры, с мая текущего года Томас Х. по собственной инициативе неоднократно связывался с генконсульством РФ в Бонне и посольством России в Берлине и предлагал им сотрудничество. При этом он выдал служебную информацию для ее последующей передачи одной из российских спецслужб.

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