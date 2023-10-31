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Глава Минобороны: Германия должна быть готова к обороне

Марина Барановская
31 октября 2023 г.

Германский министр обороны Борис Писториус констатировал, что агрессия РФ против Украины поставила всю Европу на грань новой войны. Поэтому ФРГ должна быть в состоянии защититься и подготовить к этому бундесвер.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус (фото из архива)Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Министр обороны ФРГ Борис Писториус вновь заявил об опасности войны в Европе и необходимости подготовить Германию к обороне. Агрессивная война России в Украине привела к тому, что наша страна столкнулась с новой реальностью, от которой она отвыкала в течение 30 лет, заявил политик в эфире радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 31 октября. "А именно, что в Европе существует угроза войны со стороны агрессора. Мы к этому психологически не готовы", - уточнил он.

Писториус добавил, что Германия должна готовиться к такой опасности, чтобы быть способной защититься. "Мы должны быть в состоянии вести войну, оборонительную войну, защитную войну, чтобы, в конце концов, нам не пришлось этого делать", - сказал Писториус. По его словам, нельзя подготовиться к опасности, которую не воспринимаешь и которую не принимаешь. В ближайшие годы, по его словам, речь пойдет об использовании созданного в ФРГ специального фонда поддержки бундесвера и реорганизации структур вооруженных сил. Однако для того, чтобы исправить ошибки прошедших 30 лет, потребуется время.

"В Европе может возникнуть опасность войны"

Эту тему Писториус обозначил и 29 октября в эфире телеканала ZDF. "Мы должны снова привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. А это значит, что мы должны быть готовы к войне. Мы должны быть готовы к обороне. И подготовить для этого бундесвер и общество", - заявил он в программе ZDF "Berlin direkt".

Министр обороны ФРГ высказался также по поводу вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. "Речь идет о праве Израиля на самозащиту и о его праве на существование. И Германия, безусловно, относится к тем, кто безоговорочно говорит "да" этому праву". Поэтому, по словам, Писториуса, "наша задача - встать на сторону Израиля". В то же время Германия хочет использовать свое влияние, "чтобы избежать дальнейшей эскалации".

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