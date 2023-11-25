Глава МИД Германии: Украина усилит ЕС в обозримом будущем

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала к укреплению и реформированию Европейского Союза на фоне планируемого присоединения к блоку новых членов. "Европа - это наше страхование жизни", - заявила Бербок в субботу, 25 ноября, на съезде партии "Союз-90"/"зеленые" в Карлсруэ, где обсуждалась программа партии на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в июне 2024 года.

"Сегодня ясно, что Украина усилит ЕС в обозримом будущем", - сказала Бербок, добавив, что это "в наших собственных геополитических интересах". Министр также заверила в дальнейшей поддержке Украины в войне против России, в том числе в военном плане. "Мы не только продолжим, но и усилим нашу поддержку Украины. В ЕС, а также в НАТО ", - отметила она.

Единство ЕС "испытывается на прочность"

Глава немецкой дипломатии признала, что странам Евросоюза не всегда легко найти компромисс. По словам Бербок, с начала войны в Украине президент России Владимир Путин испытывает на прочность единство ЕС. "В последние недели оно подвергается испытанию из-за ситуации на Ближнем Востоке, где мы - и здесь мы должны быть честными - не всегда находили общий язык как европейцы", - сказала политик.

Однако "нам нужен не только более сильный, но и реформированный союз", подчеркнула глава МИД ФРГ. Особенно в связи с планируемым расширением важно, "чтобы мы смогли преодолеть принцип единогласия", который до сих пор применяется, в частности, во внешней политике ЕС. "В Европе больше не должно быть серых зон", - заявила Бербок, отметив необходимость также предоставить перспективу вступления в Евросоюз Молдове, Грузии и странам Западных Балкан.

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