Украина на пути в ЕС: доделать домашние задания

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Как отреагировали на это в Киеве и какие домашние задания еще предстоит ему выполнить - у DW.

"Чистый позитив", "большое и радостное событие", "исторический день", "блестящий прогресс" - так отозвались в Киеве на решение Еврокомиссии (ЕК) рекомендовать государствам-членам Евросоюза начать с Украиной переговоры о ее вступлении в ЕС.

"История Украины и всей Европы сделала правильный шаг"

Украинские власти не скрывают своего удовлетворения, ведь спринтерский забег, который начала Украина летом 2022 года, став кандидатом на вступление в ЕС и получив семь основных рекомендаций от Брюсселя, страна успешно завершила.

"Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово, развивая государственные институции. Все необходимые решения принимаем", - заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Еврокомиссии. По его словам, сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг. Президент назвал решение ЕК чистым позитивом: "Несмотря на все сложности, двигаемся вперед и уже в декабре ожидаем политического решения от Европейского совета".

Блестящий прогресс, но надо доделать домашние задания

В Брюсселе 14-15 декабря должен состояться саммит, на котором лидеры всех 27 стран, входящих в ЕС, для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз должны единогласно поддержать такое решение. Соответствующая рекомендация содержится в докладе ЕК о достижении Украиной прогресса, который был обнародован в среду, 8 ноября. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) указывает на то, что Киев выполнил 90 процентов из того, что ему рекомендовала Еврокомиссия для начала переговоров о членстве, и это "блестящий прогресс" для воюющей страны.

Урсула фон дер Ляйен Фото: Christophe Licoppe/EU

"Главный прогресс был достигнут (Украиной. - Ред.) в конституционной реформе, реформе в сфере правосудия, в отборе в состав Высшего совета правосудия, в антикоррупционных процессах, борьбе с отмыванием денег. Были приняты важные меры для ограничения влияния олигархов на общественную жизнь, новый закон о медиа, достигнут прогресс относительно прав национальных меньшинств. Оставшиеся реформы выполняются, и это хорошо", - сообщила фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

Вместе с тем для утверждения государствами ЕС так называемой "переговорной рамки" - технического документа, с которого и начинаются переговоры, - Киев должен еще закончить свои домашние задания. А именно, принять закон об увеличении штатной численности НАБУ, исключить из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК, принять закон, регулирующий в соотвествии с европейскими стандартами процедуру лоббирования, и принять рекомендации Венецианской комиссии, которые связаны с законами о национальных меньшинствах, государственном языке, законах о медиа и об образовании.

Борьба с коррупцией остается среди главных задач

"Переговорная рамка - это и есть фактическое открытие переговоров. И очевидно, чтобы их открыть, Еврокомиссия должна включить процесс скрининга и сформировать свою переговорную позицию", - отмечает глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, это время Украине нужно, чтобы доделать свою домашнюю работу: "Кабмин зарегистрировал законопроект, касающийся возможности НАБУ. Я надеюсь, что он будет рассмотрен быстро. Что касается других вещей, то они еще должны быть обсуждены и внесены на рассмотрение Верховной рады".

Иванна Климпуш-Цинцадзе (фото из архива) Фото: DW/I. Sheiko

Среди тех задач, которые Украине предстоит выполнить, - продолжение борьбы с коррупцией. В частности необходимо пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс, чтобы обеспечить большую эффективность и результативность рассмотрения дел о коррупции среди чиновников, например путем предотвращения процессуальных затяжек. Речь идет об отмене так называемых "поправок Лозового", поясняют в Центре противодействия коррупции.

"Депутаты четвертый год отказываются отменить позорные "поправки Лозового" (изменения законодательства, касающиеся судебной реформы и принятые по предложению депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового. - Ред.), чтобы отмазывать "своих" от коррупции. До сих пор, во время войны, депутатам нужен "магический толчок" от ЕС, чтобы начать что-то делать для страны", - полагает глава центра Виталий Шабунин. Затягивания с отменой этих поправок, предупреждают в центре, приведет к тому, что могут быть закрыты более 30 уголовных дел о коррупции высокопоставленных чиновников с нанесенным государству ущербом более чем на 40 млрд гривен.

Венгрия может помешать Украине на пути в ЕС?

У украинских властей не так много времени, чтобы исправить все, на что ей указала Еврокомиссия. Урсула фон дер Ляйен сообщила, что отчет о прогрессе Украины в осуществлении реформ Еврокомиссия представит в марте 2024 года. Киев, в свою очередь, должен до декабрьского саммита ЕС продемонстрировать свое стремление и далее решительно проводить реформы.

Кроме того, ему необходимо также разрешить ряд вопросов с некоторыми странами-членами ЕС, в частности с Венгрией, которая уже заявила, что будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении ее в ЕС до тех пор, пока украинские власти не выполнят требования Будапешта по языку образования для нацменьшинств.

Ольга Стефанишина Фото: NurPhoto/IMAGO

Однако в Киеве, судя по всему, готовы к возможным возражениям со стороны Венгрии. Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что властям Венгрии уже передана дорожная карта решения интересующих их вопросов относительно венгерского национального меньшинства в Украине.

"Для нас было важно, чтобы доклад (Еврокомиссии. - Ред.) был беспристрастен, и чтобы там не ощущался, скажем так, "венгерский след", поскольку доклад должен быть объективным. И я хочу обратить внимание, что Европейская комиссия подтвердила прогресс Украины, подтвердила, что права национальных меньшинств соответствуют Копенгагенским критериям, выдвигаемым в отношении стран-членов Евросоюза. Это очень важный сигнал для всех других государств-членов ЕС", - сказала Стефанишина в эфире национального телемарафона в среду, 8 декабря.

Между тем на пути Украины к заветному началу переговоров о членстве в ЕС может возникнуть еще одна проблема - со стороны Варшавы. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью радио ZET заявил, что Украина должна решить вопрос эксгумации жертв Волынской резни, если стремится вступить в Евросоюз.

Не совершить ошибок перед декабрьским саммитом ЕС

Первый замдиректора Центра "Новая Европа" Сергей Сладкий настроен оптимистично. Он считает, что ввиду конструктива и готовности Украины выполнять рекомендации Еврокомиссии на пути к членству в ЕС европейские и украинские политики должны найти компромисс, чтобы снять возражения стран-соседей. По его мнению, двусторонние политические отношения отдельных государств не должны стать препятствием для интеграции Украины в ЕС.

"Если соседние страны будут ставить стремление Украины стать членом ЕС в зависимость от двусторонних политических вопросов, то это недальновидно, потому что на чаше весов стоят интересы самого ЕС. И важно не увязнуть в выяснении отношений между собой, когда над всеми странами нависли более серьезные угрозы и ключевая происходит от агрессии России", - указал Сладкий в интервью DW.

Он убежден, что для Украины сейчас важно до декабрьского саммита ЕС не допустить ошибок, не принимать решений, которые демонстрировали бы откат в плане реформ, и закончить выполнение тех задач, которые содержатся в рекомендациях Еврокомиссии по началу переговоров о членстве Украины в ЕС.

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