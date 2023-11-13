Фюле: Сначала реформы самого ЕС, потом вступление Украины

Заблокирует ли Венгрия начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и почему перед принятием новых членов ЕС должен реформироваться сам, в интервью DW объяснил экс-еврокомиссар Штефан Фюле.

В Брюсселе создана Оперативная группа по расширению ЕС при независимой аналитической организации European Policy Center (EPC). За более чем 25 лет своего существования EPC заслужил репутацию одного из самых авторитетных брюссельских аналитических центров. Главным направлением его деятельности является продвижение европейской интеграции. Центр финансируется за счет членских взносов, грантов ЕС и других международных организаций.

Цель новой оперативной группы состоит в содействии процессу вступления в Евросоюз десяти стран, среди которых Украина, Молдова и Грузия. В ее состав вошли эксперты и бывшие дипломаты. Возглавил группу Штефан Фюле, чешский политик, с 2009 по 2014 год занимавший пост еврокомиссара по вопросам политики расширения и соседства.

О том, как эффективно использовать политический момент, чтобы новая волна расширения не остановилась, и почему успех переговоров о вступлении Украины в ЕС будет во многом зависеть от того, каким будет состав новой Еврокомиссия после выборов в Европарламент 2024 года, Фюле рассказал в интервью DW.

DW: Господин Фюле, когда вы были еврокомиссаром, велась подготовка Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которую отказался подписывать президент Виктор Янукович. В те годы вы были частым гостем в Киеве. Сохранили ли вы личные контакты в Украине, и чем они могут быть полезны ввиду того, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС?

Штефан Фюле Фото: Emrah Yorulmaz/AA/picture alliance

Штефан Фюле: На пути осуществления европейских стремлений Украины у нас были взлеты и падения. И я очень рад, что сейчас, после отчета Еврокомиссии (с рекомендацией начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. - Ред.), на фоне решительности Украины и создавшегося политического момента можно будет использовать эти, как вы сказали, личные контакты, чтобы быть полезным украинской власти. Еврокомиссия настроена очень амбициозно начать переговоры как можно скорее. Мы готовы к этому.

- Ваша оперативная группа будет готовить отчеты и рекомендации для всех сторон-участниц процесса расширения?

- Да. Мы хотим подготовить рекомендации в таких временных рамках, чтобы создать политический момент до европейских выборов 2024 года. Нам важно честно показать, в чем состоят преимущества расширения и в то же время объяснить гражданам государств-членов ЕС ту цену, которую придется заплатить, если мы оставим страны-кандидаты в подвешенном состоянии. Ведь, в конце концов, судьба следующей волны расширения будет зависеть от граждан ЕС, которых представляют наши политики.

- Власти Венгрии заявили, что будут блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены требования Венгрии относительно прав нацменьшинств. Насколько серьезен, по вашему мнению, этот риск?

- Самое важное, что Венгрия была частью консенсуса, когда обсуждался перечень условий для начала переговоров с Украиной. Теперь у нас есть очень серьезный отчет Еврокомиссии, в котором говорится, что большинство из этих условий выполнены. И лишь некоторые моменты - и это не обязательны те, которые касаются прав нацменьшинств - все еще остаются (невыполненными. - Ред). Я не ожидаю, что венгерская делегация теперь резко изменит свою позицию по сравнению с той, которая у нее была несколько месяцев назад. Вопрос нацменьшинств, конечно, серьезный, он будет частью переговорного процесса. Диалог украинской и венгерской стороны по этому поводу продолжается. Мне известно, что уже выдвинуто несколько хороших идей. В частности, чтобы все страны ЕС, включая Венгрию, оценили обеспечение прав нацменьшинств (в Украине. - Ред.) в соответствие с требованиями европейского законодательства. Если венгерская делегация действительно хочет гарантий того, что украинская сторона выполнит свои обязательства, она может этого добиться благодаря такому процессу, а не блокировкой решения Европейского совета в декабре.

- В июне 2024 граждане ЕС будут выбирать новый Европарламент. После этого будет сформирована новая Еврокомиссия. Может ли, по вашему мнению, новый состав Еврокомиссии повлиять на переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС?

- Да, и довольно драматическим образом. Поэтому наша Оперативная группа при EPC хочет подготовить аналитический материал о будущем расширении до того, как состоятся европейские выборы, чтобы политики в странах ЕС обратили внимание на этот вопрос. Ведь Еврокомиссия решает, за какую сферу будет отвечать тот или иной еврокомиссар, и назначает на эти должности лиц с учетом своих приоритетов. Если мы сможем убедить новых лидеров Европы в том, что подготовка стран-кандидатов к расширению является одним из приоритетов и если, с другой стороны, нам удастся убедить политиков в странах-членах, что для самого ЕС так же важно подготовиться к новой волне расширения, тогда я уверен, что новый глава Еврокомиссии примет это во внимание и будет делать все для выполнения этих двух важных задач.

- В Брюсселе заявляют о необходимости реформировать ЕС для того, чтобы он мог принять в свои ряды новых членов. Речь идет о глобальных реформах, касающихся принятия решений в сфере внешней политики. Говорят даже о внесении изменений в Договор ЕС. Не может ли случиться так, что процесс расширения станет заложником реформирования ЕС? Или это должны быть два параллельных процесса?

- Да, эти два процесса будут связаны. И я не вижу возможности, чтобы Украина и другие страны-кандидаты присоединились к ЕС без того, чтобы сам ЕС подготовился к приему новых членов. Этот процесс подготовки касается обеих сторон: стран-кандидатов и ЕС. Отчет ЕК дает нам возможность понять, что реформирование ЕС уже не является академическим вопросом. Это задача, решение которой в идеале должно проходить параллельно с тем, как продвигается переговорный процесс о вступлении.

- Вы говорите об идеальном варианте. А реально ли это? Готовы ли европейские столицы к реформам?

- Это не просто возможно, это обязательство. Без этого мы не сможем двигаться вперед. Когда речь идет о технических и юридических аспектах расширения, то о них достаточно четко говорится в отчете Еврокомиссии. Что нам нужно, это увидеть политические обязательства со стороны стран-членов ЕС. И эти обязательства не могут быть ограничены только решением саммите ЕС в декабре начать переговоры о вступлении или одобрить рекомендации Еврокомиссии на этот счет. Задача стран-членов - показывать результаты в деле реформ институтов ЕС, чтобы гарантировать, что ЕС со своей стороны также отвечает ожиданиям новых членов.

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