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Орбан выступил против переговоров ЕС с Украиной о членстве

Павел Мыльников
10 ноября 2023 г.

Будапешт занимает отчетливую позицию по переговорам Брюсселя и Киева о вступлении Украины в Евросоюз, заявил Виктор Орбан. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о членстве Украины в ЕС.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Катовице
Виктор ОрбанФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против начала переговоров Европейского Союза с Киевом о вступлении Украины. "Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее стремлении вступить в ЕС", и позиция Будапешта в этом вопросе является отчетливой, подчеркнул глава венгерского правительства в эфире государственного телевидения в пятницу, 10 ноября.

Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств стран ЕС в середине декабря намерены принять решение по позиции Брюсселя, но для такого решения необходимо единогласие всех 27 государств Евросоюза.

Виктор Орбан возглавил правительство Венгрии в мае 2010 года. Политик на протяжении многих лет находится в конфликте с Еврокомиссией по ряду тем, включая верховенство права, судебную систему и контроль над СМИ. Орбан неоднократно пытался блокировать санкции ЕС, введенные в отношении России из-за ее войны против Украины.

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