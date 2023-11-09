Решение Еврокомиссии об Украине в ЕС. Что пишут немецкие СМИ

Немецкие СМИ сдержанно отнеслись к рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Они считают, что страна не соответствует критериям приема и что ее прием ляжет бременем на Евросоюз. Обзор DW.

Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о о вступлении Украины в Евросоюз, официально подтвердив то, о чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит уже много месяцев: Украина - это не только географически часть Европы, будущее страны - в Европейском Союзе. Пока что это только рекомендация: решение о переговорах требует единогласной поддержки всех 27 членов Евросоюза и будет обсуждаться 14-15 декабря на саммите ЕС в Брюсселе. Впрочем, большинство экспертов убеждено: после рекомендации Еврокомиссии эта процедура будет более или менее формальной. В то же время немецкие СМИ не испытывают такого единодушия: рекомендацию Еврокомиссии они считают, скорее, символическим жестом, чем конкретным планом.

ARD: Вступление Украины в ЕС будет большим вызовом для Европы

"Большой смелостью" со стороны Еврокомиссии обещать Украине присоединение в скором времени к Евросоюзу называет брюссельский комментатор общественного-правового канала ARD Хольгер Бекман (Holger Beckmann). "Это очень большое обещание. Даже слишком", - считает журналист. И это обещание дано стране, которая "находится в центре разрушительной и дорогостоящей войны и о которой до недавнего времени говорили, что государственные структуры в ней, по меньшей мере, проблематичны - особенно, если речь идет о коррупции и отсутствии прозрачности, хотя, очевидно, в последнее время ситуация несколько улучшилась", - пишет Бекман в комментарии "Слишком большое обещание ".

Сельскохозяйственная отрасль Украины сильно пострадала от войны Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Помимо того, что никто не знает, как будет выглядеть Украина географически после окончания войны, во сколько обойдется ее восстановление, продолжает комментатор ARD, существует еще одна проблема, которая ляжет на плечи Евросоюза в случае вступления в него Украины: это сельскохозяйственная отрасль страны. "Став членом ЕС, Украина практически поглотит все сельскохозяйственные субсидии из Брюсселя, не оставив почти ничего для остальных 27 стран, если не реорганизовать коренным образом финансирование и перераспределение средств в Евросоюзе. Но именно это и нужно сделать, чтобы не допустить превращения ЕС в нетто-донора с единственным нетто-получателем - Украиной".

Журналист уверен в том, что вступление Украины в ЕС стало бы "огромным вызовом для Европы, в которой главы государств и правительств и без этого постоянно спорят о финансах". Впрочем, рекомендацию Еврокомиссии, он считает, скорее, не реалистичным сценарием, а четким сигналом Киеву - и Москве - о том, что ЕС не бросит Украину. Хольгер Бекман, одобряет подобную позицию, в то же время он уверен, что умалчивать об очевидных трудностях все же неосмотрительно: это может породить "неоправданные ожидания, которые однажды приведут к горькому разочарованию". И тогда "эйфория Украины по поводу Европы может превратиться в нечто противоположное и серьезно дестабилизировать Евросоюз", отмечает автор комментария в ARD.

Die Welt: Украина не соответствует критериям приема в ЕС

Сходной позиции придерживается и немецкая газета Die Welt. Рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз "порождает у страны большие надежды, которые, скорее всего, не оправдаются", пишет комментатор Штефан Бойтельсбахер (Stefan Beutelsbacher) в материале "Необязательно полное членство" . Аргументы, которые приводит автор комментария, практически те же, что и у его коллеги из ARD: Украина не отвечает критериям вступления в ЕС: ее экономика "недостаточно конкурентоспособна", в стране "процветают коррупция, злоупотребление служебным положением и клиентелизм".

Пожилая украинка с флагом ЕС на плечах Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Но даже если Украина устранит все эти проблемы, ЕС все равно будет неподготовлен к ее приему, полагает Бойтельсбахер: "Украина является одним из крупнейших производителей зерна в мире. Если страна вступит в ЕС, она получит миллиардные субсидии. Аналогичная ситуация складывается и с Фондом солидарности, предназначенным для помощи более бедным регионам Европы. Из него в Киев также неожиданно потекут огромные суммы".

Стремление Еврокомиссии дать гражданам Украины перспективу - "правильное и важное", пишет немецкий журналист. "Но, возможно, не стоит сразу же добиваться полноправного членства. Есть и другие пути сближения и взаимовыручки Брюсселя и Киева. Например, таможенный союз или частичный доступ к единому рынку, исключающий пока сельское хозяйство. Это было бы честнее, чем питать надежды на скорое вступление в ЕС", - резюмирует автор комментария в Die Welt.

FAZ: Украина и Молдова получили бонус. Его придется отрабатывать

Влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung напоминает, что, помимо Украины, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры также с Молдовой, а Грузии предоставить статус кандидата. Эти рекомендации продиктованы, прежде всего, "геополитическими соображениями", пишет в комментарии "Геополитическая символика для Украины " обозреватель FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser). "Тем самым ЕС символически подчеркивает, что не желает оставлять эти страны на произвол российского реваншизма. Такие сигналы солидарности имеют свою ценность - особенно в случае Украины, которая борется за свое выживание в войне с Россией", - считает журналист.

Несмотря на то, что подобные сигналы крайне важны, вслед за ними должны следовать и конкретные шаги со стороны стран, которым был выдан этот аванс со стороны Еврокомиссии. "На пути вступления в ЕС должны реально выполняться конкретные требования к функционированию демократических институтов, органов управления и судебной системы. В противном случае расширение будет иметь фатальные политические последствия - и для будущих членов, и тем более, для ЕС", - уверен Райнхард Фезер.

В этой связи рекомендацию Еврокомиссии предоставить статус кандидата Грузии комментатор FAZ считает исключительно "политическим решением": "В прошлом году Еврокомиссия не захотела предоставлять стране статус кандидата. С тех пор не произошло никаких улучшений, а, скорее, были сделаны шаги назад".

Что же касается Украины и Молдовы, правительства обеих стран "серьезно работают над реформами. Но им также предоставили бонус, который придется отрабатывать на определенном этапе пути в ЕС", - констатирует Фезер.

"Символический жест без конкретных сроков"

Газета Berliner Morgenpost также называет рекомендацию Еврокомиссии "символическим жестом". "Главы государств и правительств стран ЕС должны в середине декабря принять окончательное решение о том, начнет ли движение поезд в направлении к членству в Евросоюзе, или нет. Очевидно, что вступление в ЕС не произойдет одним нажатием кнопки. Это длительный процесс, который будет продолжаться еще долгое время. Но символический жест важен", - пишет газета.

Газета Frankfurter Rundschau считает вполне логичным решение председателя Еврокомиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) рекомендовать Евросоюзу начать переговоры с Украиной. "Однако было бы честнее, если бы она сказала и о сроках. Кроме того, только с помощью фактов, а не пустых обещаний можно склонить скептически настроенные правительства стран ЕС к идее расширения Евросоюза", - констатирует Frankfurter Rundschau.

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