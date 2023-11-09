Молдова и ЕС: "хороший прогресс" или "ничего хорошего"?

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала странам-членам Европейского Союза начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС. Как решение встречено в Кишиневе - у DW.

"Молдова твердо стоит на пути к вступлению в ЕС, и мы продолжим неустанно работать для достижения этой цели", - так отреагировала президент страны Майя Санду на новость о рекомендации Еврокомиссии начать переговоры. Председатель находящейся у власти проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) и спикер парламента Игорь Гросу тоже приветствовал решение и отметил, что ЕС - это не только лучшее будущее, но и лучшее настоящее для молдаван.

В противоположном ключе, в свою очередь, высказался лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент Игорь Додон. В своем телеграм-канале он написал, что "сближение с ЕС не принесло молдаванам ничего хорошего - только миллионные кредиты под высокие проценты". Страну, считает руководитель ПСРМ, ждет нищета, злоупотребления, высокие тарифы, ЛГБТ-парады, раскол церкви и прочее.

Шесть из девяти требований ЕК Молдовой выполнены

За две недели до решения Еврокомиссии (ЕК) Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) выпустило релиз, в котором говорилось, что страна полностью реализовала три из девяти рекомендаций ЕК, а по другим обязательствам был отмечен "хороший прогресс". Выполненные рекомендации касались изменений в избирательном законодательстве, вовлечения гражданского общества в принятие решений и усиления защиты прав человека, особенно уязвимых групп.

Положительное решение ЕК было ожидаемым, и даже не стало сюрпризом, что в отчете Еврокомиссии говорилось уже о шести выполненных условиях из девяти, отмечает исполнительный директор Института европейской политики и реформ Юлиан Гроза. Кроме вышеперечисленных пунктов Молдова показала успехи в борьбе с организованной преступностью, продолжении реформ в госуправлении, а также реформе управления государственными финансами.

Прогресс наблюдался по всем девяти условиям ЕК, продолжает эксперт, но такие аспекты, как реформа системы правосудия, борьба с коррупцией и деолигархизация с устранением влияния финансовых групп в политике останутся в поле зрения Евросоюза даже после начала переговоров о вступлении. "На примере Болгарии и Румынии мы видим, что сфера юстиции и борьба с коррупцией находятся под долговременным пристальным контролем ЕС", - говорит Юлиан Гроза.

Молдова: с ЕС, но без СНГ?

24 октября Кабинет министров Молдовы утвердил Национальный план действий по вступлению в ЕС на 2024-2027 годы. В нем прописаны 1200 конкретных законов и действий, подлежащих внедрению, указаны ответственные учреждения и источники финансирования. МИДЕИ после решения Еврокомиссии в срок до 31 декабря направит всем задействованным учреждениям руководящие принципы и инструкции по процессу планирования, отчетности и мониторинга.

Параллельно Молдова продолжила поэтапный выход из СНГ. Парламент страны 26 октября денонсировал очередные девять соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, вопросах разоружения, обеспечения погранвойск, ядерных и научных исследований. Официальный Кишинев считает, что денонсация этих документов не окажет негативного стратегического или оперативного воздействия.

Выход из СНГ жестко критикуют оппозиционные ПСРМ, Партия коммунистов и бежавший в Израиль олигарх, заочно приговоренный в Молдове к 15 годам за банковское мошенничество, Илан Шор, организовывавший в стране осенью минувшего года масштабные уличные протесты с целью свержения проевропейского правительства. Общий тезис критиков - без СНГ и России экономика Молдовы не выживет.

В день, когда Еврокомиссия озвучивала решение о европейской перспективе Молдовы, депутат от ПСРМ Адриан Албу в статусе члена парламентской комиссии по безопасности в сопровождении коллеги Богдана Цырди находился в Москве на встрече представителей Совбезов стран СНГ. Издание Jurnal, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в российскую столицу через Стамбул отправился и Илан Шор.

Румыния поможет Молдове на пути в ЕС

Адриан Албу вылетел в российскую столицу на следующий день после муниципальных выборов, прошедших в Молдове 5 ноября. В качестве кандидата в мэры Кишинева он набрал всего 4,62% голосов и оказался третьим. Его оппонент, экс-социалист, а ныне лидер новой партии MAN Ион Чебан, победивший уже в первом туре, приветствовал решение Еврокомиссии и призвал власти "как можно быстрее выполнить все рекомендации, чтобы добиться быстрого прогресса в интеграции в ЕС".

Интегрироваться в ЕС Молдове может помочь Румыния. Сенат этой страны в конце октября проголосовал за создание Института поддержки Молдовы в ходе переговоров о вступлении в Евросоюз, который будет оказывать техническую помощь молдавским учреждениям. Законопроект находится на рассмотрении Палаты депутатов парламента Румынии. Президент Румынии Клаус Йоханнис 8 ноября также заявил, что его страна хочет, чтобы присоединение Молдовы к ЕС произошло максимально быстро.

Еще 8 ноября стали известны планы правительства Молдовы утвердить список из 67 государств, гражданам которых потребуются приглашения для оформления въездной визы в страну. Речь идет о государствах Африки и Азии, граждане которых используют Молдову, чтобы проникнуть в ЕС. Благодаря новому регламенту власти рассчитывают сократить нелегальную миграцию, что также является требованием ЕС.

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