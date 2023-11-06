Выборы в Молдове: впервые без шоу и по европейским правилам

За Европу или за Россию? Молдова подводит итоги местных выборов 5 ноября, в ходе которых граждане голосовали за 898 мэров, а также 11 тысяч районных и муниципальных депутатов.

Явка на местных выборах в Молдове 5 ноября составила 41,4%, повторив результат четырехлетней давности. На избирательные участки пришли 1,147 млн граждан. Кишинев переизбрал мэра Иона Чебана в первом туре, а в большинстве райсоветов лучший результат показала проевропейская правящая партия "Действие и солидарность" (PAS).

Новые правила выборов в Молдове - без концертов и шоу

Самым необычным на нынешних выборах, по признанию опрошенных корреспондентом DW возле разных избирательных участков кишиневцев, стало полное отсутствие праздничных мероприятий. Электоральную кампанию они назвали крайне скучной, так как она проходит в соответствии с новым кодексом о выборах.

В декабре прошлого года парламент страны принял 14 новых поправок, одна из которых запрещает кандидатам проводить концерты и другие мероприятия с участием зарубежных и отечественных артистов. Кроме того, до одной средней зарплаты (около 610 евро) снижен порог пожертвований кандидатам наличными деньгами.

Выборы по новым правилам некоторые избиратели в Молдове сочли скучными Фото: Alexander Burakov/DW

Выпускник кишиневской консерватории Санду Чиорой рассказал, что раньше Кишинев и крупные города к выборам "ходили ходуном". Кандидаты организовывали бесплатные концерты Николая Баскова, Стаса Михайлова, Тимати и других российских артистов, а звезды со сцены говорили спасибо тому, за кого нужно голосовать. "И голосовали за того, кто сделает лучший концерт", - вспоминает Чиорой.

Для румыноязычных граждан приезжали группы из Румынии, , продолжает он, а местные музыканты на концертах за кандидатов тоже могли неплохо заработать. Но теперь этой возможности нет, и это сильно контрастирует с предыдущими электоральными кампаниями.

Обновленный кодекс также облегчил сбор подписей независимым кандидатам - достаточно 1% от количества избирателей, а начинать агитацию претенденты теперь обязаны одновременно за 30 дней до голосования. Самая спорная поправка лишила их возможности отправлять на избирательные участки своих наблюдателей.

В то же время правозащитная ассоциация Promo-LEX, занимающаяся наблюдением за выборами, уже в первом отчете указала, что большинство изменений в Избирательный кодекс благотворны и направлены на решение проблем, отраженных в заключениях Венецианской комиссии, отчетах национальных и международных наблюдателей, представлениях Конституционного суда.

Европейский Кишинев

В столице страны Кишиневе на должность мэра баллотировались 28 претендентов, что стало абсолютным рекордом по количеству кандидатов. Тем не менее, уже в первом туре предсказуемо победу одержал нынешний глава города Ион Чебан, основатель и лидер зарегистрированной лишь в январе 2023 года проевропейской партии "Национальное альтернативное движение" (MAN). Четыре года назад он стал мэром при поддержке пророссийской Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

Возле офиса партии MAN в Кишиневе весь день 5 ноября было тихо Фото: Alexander Burakov/DW

Утром 6 ноября, комментируя победу с результатом 50,62%, Ион Чебан поблагодарил своих сторонников и заявил, что ночью "был самый длительный процесс подсчета голосов на всех выборах за последние годы". По его словам, были манипуляции и многочисленные попытки фальсифицировать выборы в пользу правящей партии.

В ответ председатель партии PAS и спикер парламента Игорь Гросу на дневном брифинге по итогам выборов назвал Иона Чебана "представителем Кремля, который сумел замаскироваться под проевропейского", и пообещал, что PAS не позволит ему "осквернить проевропейскую идею".

Кандидат от правящей PAS Лилиан Карп предсказуемо занял в Кишиневе второе место с 28,23%, а представитель пророссийской ПСРМ Адриан Албу набрал лишь 4,62% и оказался третьим.

Дорин Речан и Игорь Гросу Фото: Alexander Burakov/DW

Тем не менее, исполнительный секретарь ПСРМ Игорь Додон заявил, что выборы показали, как правящий режим и президент Майя Санду "потерпели сокрушительное поражение". По мнению политика, имея всю власть в стране, СМИ, послов, поддержку партнеров по развитию, они "не смогли убедить граждан, что они лучшие".

В муниципальном собрании Кишинева MAN и PAS, получив по 33% мандатов, будут иметь равное количество мест - по 20. Социалисты получают 6 мест и еще два остаются за их соратниками коммунистами. Партия "Возрождение", контролируемая беглым олигархом, приговоренном в Молдове к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество Иланом Шором, набрала в столице только 2,64% и получит одно место, как и платформа "DA" и "Наша партия".

Как голосовали регионы Молдовы

В регионах кандидаты правящей партии PAS заняли первые места в 19 районных советах из 32, но без подавляющего большинства, что означает создание коалиций. На втором месте, как и раньше, идет оппозиционная ПСРМ, выигравшая в девяти райсоветах и в двух из них имеющая более 50%. А контролируемое Иланом Шором "Возрождение" одержало победу лишь в одном районе - Тараклии.

Важным маркером для Молдовы являются выборы во втором по величине городе Бельцы. "Наша партия" Ренато Усатого там будет контролировать четверть совета, показав лучший результат. Чуть меньше, 22%, набрала ПСРМ, а у PAS 13,5%. Мэр здесь определится только во втором туре, в который вышли кандидат от "Нашей партии" Александр Петков и независимый кандидат Арина Коршикова, поддержанная Иланом Шором и снятой с выборов за подкуп избирателей партией "Шанс". Разрыв в результатах составил лишь доли процента - 22,64 против 22,3 соответственно.

В Оргееве, который олигарх Илан Шор называет полностью управляемым его сторонниками, в первом туре с результатом в 57% голосов победила Татьяна Кочу. Она баллотировалась от "Альтернативной силы спасения Молдовы" - еще одной "запасной" партии Илана Шора. Проигравший кандидат от PAS Сергей Стачу уже заявил, что обжалует результаты, так как, по его словам, "организованная преступная группировка фальсифицировала выборы при помощи председателей и операторов избирательных участков".

Оценивая результаты, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, отметил, что кандидаты от PAS в первом туре стали мэрами более, чем в 240 населенных пунктах, показав лучший результат по сравнению с конкурентами. Значит европейское послание, отметил политик, победило по всей стране.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан указал, что серьезных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было, и выборы прошли демократично. Он еще раз повторил, что цель нынешней власти Молдовы - вступление в ЕС.

Согласно отчету наблюдателей Promo-LEX, 5 ноября зафиксировано 800 инцидентов, что вдвое больше, чем на предыдущих выборах. В то же время глава мониторинговой миссии Николай Панфил отметил, что параллельный подсчет Promo-LEX подтверждает результаты, объявленные ЦИК. То есть, подсчет был проведен правильно.

Второй тур выборов может состояться в Молдове 19 ноября. При этом в восьми населенных пунктах страны должны пройти повторные выборы, так как явка избирателей составила менее 25 процентов.

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