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Выборы в Молдове: проевропейская партия усилила позиции

Сергей Ромашенко
6 ноября 2023 г.

Правящая партия "Действие и солидарность" победила в 19 из 32 районов на региональных выборах в Молдове. Этот показатель - в восемь раз лучше, чем на выборах 2019 года.

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На региональных выборах в Молдове 5 ноября
На региональных выборах в Молдове 5 ноябряФото: Elena Covalenco/DW

Правящая в Молдове проевропейская партия "Действие и солидарность" победила в 19 из 32 районов на региональных выборах. Это следует из предварительных результатов голосования, обнародованных на сайте Центризбиркома в понедельник, 6 ноября. Этот показатель - в восемь раз лучше, чем на предыдущих выборах в 2019 году.

Явка избирателей, как сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Анжелика Караман, составила 41,4%, или более 1,147 млн граждан. На местных выборах 2019 года на избирательные участки пришли 41,7% избирателей. В восьми населенных пунктах страны явка составила менее 25%, там будет проведено повторное голосование "на основе тех же данных в списках избирателей, с теми же кандидатами и теми же советами и избирательными бюро", уточнила Караман.

Между тем ни в одном из районов "Действие и солидарность" не получит большинства. Север страны традиционно остался за пророссийской Партией социалистов, но с последних региональных выборов она лишилась пяти районов.

Еще одна пророссийская партия - "Шанс" - была снята с выборов за два дня до голосования "по соображениям безопасности". Разведка Молдовы объявила, что задокументировала несколько схем, посредством которых "Шанс" получал деньги извне, в том числе из России.

Премьер Молдовы: Россия - "внешний враг"

"У нас есть внешний враг - Российская Федерация - который с помощью огромных переводов через трансграничную преступную сеть хочет уничтожить Республику Молдова", - заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

По результатам региональных выборов мэром Кишинева останется Ион Чабан, который до 2019 года занимал пост председателя фракции социалистов в столичном совете. Он набрал 50,62 процента голосов и таким образом победил уже в первом туре. "Действие и солидарность" считает Чабана потенциальный союзником Москвы.

Нынешние региональные выборы стали последними общенациональными перед выборами президента Молдовы в ноябре 2024 года. Последние годы Молдова стремится избавиться от российского влияния, следовать проевропейским курсом и вступить в Евросоюз.

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