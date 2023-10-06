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Майя Санду: ЧВК "Вагнер" готовила госпереворот в Молдове

Виталий Кропман
6 октября 2023 г.

По словам президента Молдовы, планировалось с помощью подкупа превратить протесты против правительства в насилие. О детальном плане РФ по разрушению политической ситуации в Молдове предупреждала украинская разведка.

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Антиправительственные протесты в Молдове
Антиправительственные протесты в МолдовеФото: Alexander Burakov/DW

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что ЧВК "Вагнер" пыталась организовать в восточноевропейской стране государственный переворот, который удалось предотвратить. Планировалось с помощью подкупа превратить протесты против правительства в насилие. "По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой  Пригожина", - заявила глава Молдовы в интервью, опубликованном газетой Financial Times в пятницу, 6 октября.

По ее словам, деньги в бывшую советскую республику, расположенную между Украиной и Румынией, ввозились из России частично с помощью курьеров, а частично через банковские счета и карты из Дубая. Другие подробности она не привела. В тексте также не говорится, когда именно планировался переворот.

Санду считает, что Россия усилит давление на Молдову. "Они пытались свергнуть правительство, но им это не удалось. А теперь они пытаются масштабно вмешаться в наши выборы, используя большие деньги", - указала президент Молдовы.

Киев предупреждал Кишинев

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила "детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове" и передала имеющуюся информацию Кишиневу.

Власти Молдовы подтвердили информацию украинских спецслужб. Еще в феврале Майя Санду предупредила, что в ближайшее время диверсанты с военной подготовкой могут атаковать административные здания в Кишиневе и захватить заложников. В марте стало известно об аресте в столице Молдовы наемника из ЧВК "Вагнер".

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