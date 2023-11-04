Местные выборы в Молдове: европейские надежды и коррупция

В Молдове 5 ноября пройдут выборы в местные органы власти - первая электоральная кампания после подачи страной заявки на членство в ЕС. О ситуации накануне голосования - DW.

В Молдове в воскресенье, 5 ноября, пройдут муниципальные выборы - первые с момента формирования два года назад проевропейски настроенного правительства и после подачи Кишиневом заявки на членство в ЕС. Нынешнюю избирательную кампанию аналитики называют фактическим началом президентской, хотя выборы главы государства и пройдут через год. О ситуации накануне голосования - DW.

Геополитический выбор и борьба с коррупцией

Предвыборная агитация на улицах Кишинева Фото: Alexandr Burakow/DW

Весь предвыборный период сопровождался жестким противодействием со стороны властей российскому влиянию в Молдове, которое, как констатируют некоторые наблюдатели, в регионах нейтрализовать пока не удается. По их оценке, результаты местных выборов косвенно продемонстрируют геополитический выбор граждан - в пользу ЕС или России, а также станут оценкой того, как власти справляется с коррупцией.

Вступление в ЕС является главным обещанием нынешнего проевропейского правительства Молдовы. Страна на данный момент остается самой бедной в Европе с ВВП на душу населения 5314 долларов США. С октября 2021 года Евросоюз предоставил Молдове свыше 1,09 млрд евро поддержки, включая гранты и кредиты.

Кишинев и регионы

На муниципальных выборах в Молдове всего изберут мэров 898 городов и поселков, а также 11 тысяч депутатов местных советов. В Кишиневе на должность градоначальника претендуют сразу 28 кандидатов. В то же время в 23 населенных пунктах в регионах зарегистрированы всего по одному кандидату на пост главы исполнительной власти, и там выборы будут признаны состоявшимися только при явке не менее четверти избирателей, имеющих право голоса.

Фаворитом на выборах мэра Кишинева, по данным социологов, является нынешний градоначальник Ион Чебан Фото: Alexandr Burakow/DW

69,5% кишеневцев проголосовали бы за вступление Молдовы в Евросоюз, если бы был объявлен соотвествующий референдум. Это следует из результатов опроса общественного мнения, представленных в середине октября экспертным сообществом WatchDog. "Кишинев никогда не был настолько проевропейским, как сейчас", - отмечает глава WatchDog Валериу Паша.

Фаворитом выборов столичного мэра, по данным социологов, является нынешний градоначальник Ион Чебан, представляющий новую проевропейскую партию MAN. За ним идет кандидат от правящей, еще более проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп. Но ситуация не так проста, предупреждает Паша, ведь Чебан пока не осудил публично российское вторжение в Украину и заигрывает с пророссийским электоратом: "Есть опасение, что он может оказаться "троянским конем" Кремля". В 2019 году Чебан был избран мэром, будучи представителем пророссийской партии социалистов, а в 2014-м утверждал, что соглашение об ассоциации с ЕС приведет Молдову "к катастрофе".

Виталий Андриевский Фото: Alexandr Burakow/DW

В регионах ситуация гораздо сложнее, констатирует директор Института эффективной политики, политолог Виталий Андриевский. Выборы в местные советы проходят по партийным спискам, и они покажут, сможет ли правящая PAS взять большинство в более чем половине районов страны. Особенность молдавской политики в том, поясняет Андриевский, что политические силы в стране делятся на проевропейские или пророссийские, третьего не дано.

PAS, продолжает политолог, некомфортно работать в проблемных для нее регионах вроде Гагаузии, поэтому там борьбу ведут только пророссийские кандидаты. Заочно осужденный в Молдове на 15 тюрьмы за банковское мошенничество беглый олигарх Илан Шор уже контролирует главу автономии (башкана), исполком и сейчас с помощью подкупа избирателей хочет получить большинство в местных советах, указывает Виталий Андриевский. И предупреждает: "Потом останется Народное собрание Гагаузии, и это будет Приднестровье-2".

Борьба с российским влиянием

За месяц до дня голосования, 5 октября, на молдавско-румынском таможенном посту Скулень был задержан мужчина, перевозивший в машине 550 тысяч евро наличными. Комментируя инцидент, депутат парламента от PAS Раду Мариан заявил, что деньги предназначались для подкупа мэров и избирателей, а сумма, которую, по его выражению, Кремль тратит на помощь преступным группировкам в получении голосов, "просто невообразима".

Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) за октябрь провел не менее 136 обысков в разных частях Молдовы по делу о незаконном финансировании политических партий. Расследование ведется в отношении десятков человек, участвовавших в переводах на миллионы леев, которые поступили из России.

В последний день перед голосованием, 3 ноября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение полностью исключить партию "Шанс", которую называют аффилированной с Иланом Шором, из избирательной гонки. Во всех бюллетенях для голосования напротив кандидатов от "Шанс" будет проставлен специальный штамп о выбытии. Комментируя решение на специальном брифинге премьер-министр Молдовы Дорин Речан указал, что более миллиарда леев (около 50 млн евро) было вложено Россией в разные схемы для финансирования подрывных действий и политических партий.

Параллельно Служба безопасности и информации (СИБ) Молдовы сперва с 24 октября заблокировала доступ к 22 сайтам СМИ России, которые, по мнению ведомства, "искажают содержание информации". А 30 октября появился приказ СИБ о блокировке еще 6 телеканалов и 31 интернет-портала, среди которых половину составили российские СМИ - ТАСС, "Известия", "Интерфакс" и другие известные масс-медиа. Из киосков сети Moldpresa исчезла и газета "Комсомольская правда в Молдове", перешедшая под контроль Шора.

Экс-президент страны, лидер коммунистов Владимир Воронин в ответ обратился к главам дипмиссий в Молдове с открытым письмом, в котором назвал происходящее растаптыванием конституции. В свою очередь, омбудсмен Чеслав Панько затребовал от СИБ подробных объяснений причины такого решения и рекомендовал властям найти альтернативные способы борьбы с дезинформацией.

Алексей Тулбуре Фото: DW/Y. Semenowa

Оценивая решения СИБ, политический аналитик и отставной дипломат Алексей Тулбуре говорит, что в Молдове число граждан, поддерживающих Россию в войне с Украиной, остается высоким. Ничем не ограниченные российские СМИ, полагает Тулбуре, очевидно манипулировали общественным мнением: "В демократиях такие решения накануне выборов не приветствуются, но в контексте войны в соседней стране решения властей понятны".

Контроль над какими регионами хочет получить Шор?

Илан Шор озвучил планы на местные выборы в День пожилого человека 1 октября. Выступая по видеосвязи из Израиля, он пообещал каждому пенсионеру в Гагаузской автономии, Оргеевском районе и городе Тараклия личную надбавку в тысячу леев (около 50 евро в пересчете). Эти территории он назвал полноценно управляемыми представителями ныне запрещенной партии "Шор".

Ренато Усатый (фото из архива) Фото: DW/J. Semenova

Через неделю местные советы этих территорий узаконили надбавку голосованием, а в казначействе Гагаузии официально открыли счет для меценатов. И 25 октября туда пришли деньги в размере эквивалентом 787 тысячам евро от неизвестного отправителя из Москвы. Оппоненты беглого олигарха заговорили о прямом подкупе избирателей, но глава регионального казначейства Людмила Райя пояснила, что спецсчет открыт на основании постановления исполкома автономии, а насколько он законен, "будут решать компетентные органы". 2 ноября деньги были заблокированы Кишиневом.

Лидер оппозиционной “Нашей партии” Ренато Усатый, пользующийся популярностью во втором по величине городе страны Бельцах, в тот же день подверг резкой критике действия властей, указав, что они упустили ситуацию с незаконным финансированием партий. По словам Усатого, "люди Шора уже раздали 18 миллионов долларов в городах, где есть его кандидаты".

Перед тем он опубликовал видео из Бельц, на котором, как утверждается, была запечатлена передача денег для покупки голосов избирателей, и озвучил имена предполагаемых нарушителей закона. Усатый также призвал молдавского президента и правительство уйти в отставку и назначить досрочные парламентские выборы одновременно с президентскими.

Алексей Тулбуре убежден, что местные выборы призваны выявить, в какой степени коррупция поразила Молдову - власть должна доказать, что способна противостоять подкупу избирателей. Если будет крупная победа трех партий, контролируемых Иланом Шором, значит, по мнению, Тулбуре, PAS не справилась: "Воры вернутся во власть сперва на местном уровне, а потом, может быть, и на национальном". Эксперт подчеркивает, что от этого будет зависеть ход переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз.

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