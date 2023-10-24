В Молдове заблокировали 22 интернет-сайта российских СМИ

Молдавские провайдеры получили распоряжение о "немедленной блокировке" сайтов ВГТРК, RT и ряда других государственных СМИ.

Служба безопасности и информации (СИБ) Молдовы приняла решение ограничить доступ к 22 интернет-сайтам российских СМИ. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 24 октября.

В СИБ подчеркнули, что основанием для блокировки доступа стало распространение данными ресурсами информации "исходящей от органов государственной власти государства, находящегося в военном конфликте и признанного государством-агрессором".

Ведомство уже разослало молдавским провайдерам распоряжение о "немедленной блокировке" сайтов ВГТРК, НТВ, RT, "Первого канала", ТВЦ, Рен-ТВ и ряда других государственных средств массовой информации РФ.

Весной 2023 года на территории Молдовы был заблокирован доступ к пяти сайтам прокремлевского агентства Sputnik. Его обвинили в распространении дезинформации.

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