Молдова высылает 45 сотрудников посольства России

Республика Молдова "в связи с многочисленными недружественными действиями" объявила о высылке из страны 45 российских дипломатов и сотрудников посольства. Посол РФ был в среду, 26 июля, вызван в МИД Молдовы, где ему сообщили о принятом решении. В результате "будет меньше людей, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию в нашей стране", заявил министр иностранных дел Нику Попеску. Сотрудники российского посольства должны покинуть Молдову до 15 августа.

Ранее в этот день стало известно, что власти Молдовы сократят численность персонала российского посольства. Решение принято в связи с попытками дестабилизации Молдовы, заявил на заседании правительства в среду глава МИД Попеску. По его словам, Молдова уже несколько лет является "объектом довольно враждебных действий со стороны Российской Федерации, значительная часть которых осуществлялась через посольство Российской Федерации в Кишиневе". "Я видел информацию о чрезмерном количестве антенн на здании посольства. Дипломатическим службам важно ориентироваться на хорошие отношения, но, когда часть дипломатического персонала направлена на усилия по дестабилизации нашей страны", - добавил министр.

Новый шпионский скандал в Молдове

Два дня назад было опубликовано журналистское расследование, в котором говорится о большом количестве антенн на зданиях посольства России, расположенного в центре Кишинева. По данным молдавского Jurnal TV и русскоязычного издания The Insider, на крыше диппредставительства РФ установлены сложные системы приема информации, которые используются в целях шпионажа.

Как отмечается в материале, на крыше посольства РФ в Кишиневе и соседнего здания, где проживают сотрудники, установлены 28 тарелок, "штырей", передающих и принимающих устройств. "Это намного больше, чем у рекордсмена по количеству антенн - посольства РФ в Бельгии. Как упоминал Центр "Досье", там установлены 17 антенн, а в Кишиневе на 11 больше", - сообщается далее.

МИД Молдовы заявил, что вызовет посла России в связи с новым шпионским скандалом. "Мы считаем абсолютно неприемлемыми любые действия по шпионажу и иностранному вмешательству во внутренние дела Республики Молдова, которые представляют собой прямой вызов суверенитету и национальной безопасности нашего государства", - подчеркнуло ведомство 25 июля.

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