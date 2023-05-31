Европейский саммит в Молдове - сигнал Путину и помощь Санду

1 июня в Кишиневе, точнее, в 35 километрах от него, в замке 19 века Мими пройдет второй саммит Европейского политического сообщества. На него съедутся лидеры 46 стран, а также главы Совета ЕС, Европейской Комиссии и Европарламента. Изначально были приглашены 47 государств, но карликовое государство Сан-Марино не пришлет своего представителя, сообщили в Брюсселе во вторник, 30 мая.

На первый подобный саммит в Праге, прошедший в октябре, пригласили 44 страны, а на этот раз мероприятие должно быть "максимально инклюзивным", пояснили чиновники Евросоюза. То есть, кроме Сан-Марино, которое не сможет прислать никого из руководителей высшего уровня, из европейских стран туда не приедут только Ватикан, поскольку этот саммит - геополитический, а также Россия и Беларусь.

В то же время в Молдову прибудут лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев, которые в кулуарах саммита встретятся с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем. Переговоры, к которым в Брюсселе тщательно готовились, назначены на 31 мая и призваны стать важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Переговоры - важнейший элемент нового формата

Именно переговоры, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, представляют собой важный элемент саммита, который в Брюсселе называют неформальной площадкой для обмена мнениями между лидерами. В этом отношении данный формат в Чехии был успешным, считают чиновники ЕС.

"В Праге он служил своего рода залом экспресс-свиданий для 44 лидеров, средством углубления многочисленных двусторонних инициатив. Более того, обсуждение на высшем уровне вопросов, которые на самом деле должны решаться на более низком уровне, имеет некоторые преимущества", - пишут эксперты Германского общества внешней политики (DGAP) Родерик Паркес (Roderick Parkes) и Милан Нич (Milan Nič). В качестве примера они приводят возможность для властей Молдовы получить признание коллег. "Даже просто сидеть за столом с другими европейскими лидерами - важно - и, вероятно, это придало вес предложению о том, что Молдова должна провести следующий саммит", - полагают политологи.

Саммит как важный геополитический месседж

Мощная демонстрация общеевропейской поддержки Молдове - одна из целей нынешнего саммита, и место для его проведения было выбрано как раз для этого, подчеркивают в Евросоюзе. "Быть в Молдове уже само по себе является важным сигналом с геополитической точки зрения, - указал высокопоставленный чиновник ЕС. - Когда ты сидишь в Москве, а по соседству видишь встречу 47 стран, это тебе о чем-то говорит, даже если речь идет просто о сотрудничестве и обмене мнениями".

По его словам, это важное послание не только для российского руководства в Кремле, но и для молдавского общества, на недавнем массовом митинге продемонстрировавшего свою приверженность европейскому пути. И хотя саммит Европейского политического сообщества не касается напрямую вступления Молдовы в ЕС, он принесет стране важные новости, обещают в Брюсселе. "Огромный пакет помощи, кроме того, мы усердно работаем над соглашениями о роуминге и другими конкретными результатами для жителей Молдовы, которые связаны с этим саммитом", - ответил чиновник на вопрос DW о целях мероприятия. Ранее в тот же день, 30 мая, Совет ЕС одобрил увеличение макрофинансовой помощи Кишиневу почти до 300 миллионов евро.

Кишинев сможет заявить о себе

Подготовка к проведению саммита была совместной, например, Брюссель поддерживал Кишинев в вопросах обеспечения протокола, перевода, логистики. "Саммиты - это наша ежедневная работа", - говорят чиновники в Брюсселе, но признают, что впечатлены уровнем организации этого мероприятия в Молдове и лидерством ее президента Майи Санду.

Благодаря этому саммиту у страны появилась "исключительная возможность заявить о себе на международной арене", пишет румынский эксперт международной НПО "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (GMF) Лаурентиу Плеска. "Несмотря на ограниченные ресурсы, Молдова проявила себя как поистине европейская страна, оказав безупречный прием более чем 100 тысячам украинских беженцев. Образцовая реакция страны на кризис с беженцами (прием наибольшего числа украинских беженцев на душу населения по сравнению с остальной Европой) не только укрепила репутацию Молдовы, но и продемонстрировала ее непоколебимую приверженность европейским ценностям", - констатирует он.

Кроме того, Кишинев присоединился к санкциям Запада в отношении РФ и четко осудил российское вторжение в Украину. Уровень соответствия Молдовы общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза составил 72% в 2023 году по сравнению с 54% в 2022 году, сообщила Еврокомиссия в ответ на запрос DW.

Лидеры обсудят ключевые для Молдовы вопросы

Три главные темы саммита - безопасность, энергетика, европейская взаимосвязанность. Им будут посвящены четыре круглых стола, из которых два - вопросам безопасности, в том числе киберугрозам и организованной преступности. "Выбор безопасности и энергетики в качестве основных тем для саммита Европейского политического сообщества имеет первостепенное значение, учитывая их значимость как уязвимых сфер для Республики Молдова", - пишет Плеска.

В Брюсселе уверяют, что в сфере энергетики саммит может предложить больше, чем просто мозговой штурм и обмен передовым опытом. "Могут быть подписаны контракты или заключены договоренности о взаимодействии", - сказал чиновник ЕС, добавив, что в этой сфере перед всем континентом сейчас возникают одни и те же вызовы.

"Что касается безопасности, то это хорошая площадка, объединяющая для обсуждения общих проблем членов ЕС и страны, не входящие в Евросоюз, но являющиеся крупными игроками в области безопасности, такие как Великобритания. Это дает некоторые возможности", - сказала DW старший аналитик Центра европейской политики в Брюсселе Аманда Пол.

Совместной декларации не ожидается, но не исключены сюрпризы

Пока рано делать выводы о том, насколько вообще необходим этот новый формат, считают эксперты Германского общества внешней политики: "Пражский саммит задал низкую планку успеха, когда просто собрать за одним столом лидеров стран ЕС и государств, не входящих в ЕС, расценивали как дипломатическое достижение, даже без конкретных результатов и принятия декларации". Не ожидается общей декларации и на этот раз, сообщили чиновники в Брюсселе.

Однако к саммиту приурочено открытие 31 мая гражданской миссии Европейского Союза в Молдове верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем. Возможно, лидеры ЕС в Кишиневе объявят и о введении новых санкций за дестабилизацию Молдовы, которые уже были одобрены на уровне послов стран ЕС, а представители разных государств сообщат о новых грантах и совместных программах по поддержке страны, не исключают аналитики.

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