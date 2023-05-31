Евросоюз впервые ввел санкции за дестабилизацию Молдовы

Под штрафные меры ЕС попали пять человек, включая лидера пророссийской партии "Шор". Кроме того, два гражданина Молдовы и РФ внесены в санкционный список за создание угроз Украине.

Евросоюз впервые ввел санкции за "действия, направленные на дестабилизацию ситуации в Молдове, подрыв или создание угрозы ее суверенитету и независимости". Соответствующее решение Совета ЕС было опубликовано во вторник, 30 мая, в Официальном журнале Европейского Союза.

Под штрафные меры за дестабилизацию Молдовы попали пять человек. Четверо из них имеют гражданство Молдовы. Это лидер пророссийской партии "Шор" Илан Шор, депутат парламента Молдовы от этой партии Марина Таубер, олигарх Владимир Плахотнюк, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел, связанных с хищением госсредств, а также экс-силовик Георгий Кавкалюк - который, как указано в документе, организовывал в Молдове протесты с применением насилия в октябре 2022 года и создал "теневое правительство" с целью замены демократически избранного руководства страны.

Пятый фигурант списка - российский бизнесмен Игорь Чайка. Он, по версии Брюсселя, "играл роль российского "кошелька", переправляя средства в активы ФСБ в Молдове для усиления там контроля Кремля".

ЕС ввел санкции за создание угроз Украине

Кроме того, Совет ЕС 30 мая ввел санкции в отношении двух человек, "причастных к действиям, угрожающим независимости, суверенитету или территориальной целостности Украины". В этот санкционный список попали глава молдавской Партии регионов Александр Калинин и председатель базирующегося в РФ международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS Григорий Карамалак. Оба они имеют двойное молдавско-российское гражданство.

Калинин, согласно документу Евросоюза, "с начала агрессивной войны РФ против Украины путешествовал по оккупированным территориям восточной Украины и оказывал поддержку российским вооруженным силам. Кроме того, он публично продвигал российские символы вторжения в Украину и действия России на востоке Украины".

Кармалюк, который является помощником сенатора от Курской области РФ Александра Брыксина, по данным ЕС, "участвовал в организации патриотических и спортивных мероприятий на оккупированных территориях восточной Украины, при поддержке оккупационных властей".

Ответ Евросоюза на дестабилизацию его соседей

Введение нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы одобрили 26 мая в Брюсселе послы стран ЕС. Ограничения в рамках этого режима традиционно включают заморозку активов фигурантов санкционного списка на территории Евросоюза и запрет на въезд в него.

"Молдова - одна из стран, наиболее пострадавших от последствий незаконного вторжения России в Украину. Наблюдаются серьезные, усиливающиеся и продолжающиеся попытки дестабилизировать страну. Сегодняшние списки посылают важный политический сигнал о поддержке Евросоюза Молдове в нынешних сложных условиях. Позиция ЕС остается твердой: мы продолжим давить на тех, кто дестабилизирует наших непосредственных соседей", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель .

В мае 2022 года Молдова стала кандидатом на вступление в Евросоюз, подав заявку по ускоренной процедуре вместе с Украиной. В феврале президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в намерении свергнуть правительство в Кишиневе. Москва отвергла обвинения.

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