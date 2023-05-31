  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаМолдова

Евросоюз впервые ввел санкции за дестабилизацию Молдовы

Олег Соколенко
12 мин. назад

Под штрафные меры ЕС попали пять человек, включая лидера пророссийской партии "Шор". Кроме того, два гражданина Молдовы и РФ внесены в санкционный список за создание угроз Украине.

https://p.dw.com/p/4RzHE
Проевропейский митинг в Кишиневе в мае 2023 года
Проевропейский митинг в Кишиневе в мае 2023 годаФото: Vladislav Culiomza/REUTERS

Евросоюз впервые ввел санкции за "действия, направленные на дестабилизацию ситуации в Молдове, подрыв или создание угрозы ее суверенитету и независимости". Соответствующее решение Совета ЕС было опубликовано во вторник, 30 мая, в Официальном журнале Европейского Союза.

Под штрафные меры за дестабилизацию Молдовы попали пять человек. Четверо из них имеют гражданство Молдовы. Это лидер пророссийской партии "Шор" Илан Шор, депутат парламента Молдовы от этой партии Марина Таубер, олигарх Владимир Плахотнюк, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел, связанных с хищением госсредств, а также экс-силовик Георгий Кавкалюк - который, как указано в документе, организовывал в Молдове протесты с применением насилия в октябре 2022 года и создал "теневое правительство" с целью замены демократически избранного руководства страны.

Пятый фигурант списка - российский бизнесмен Игорь Чайка. Он, по версии Брюсселя, "играл роль российского "кошелька", переправляя средства в активы ФСБ в Молдове для усиления там контроля Кремля".

ЕС ввел санкции за создание угроз Украине

Кроме того, Совет ЕС 30 мая ввел санкции в отношении двух человек, "причастных к действиям, угрожающим независимости, суверенитету или территориальной целостности Украины". В этот санкционный список попали глава молдавской Партии регионов Александр Калинин и председатель базирующегося в РФ международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS Григорий Карамалак. Оба они имеют двойное молдавско-российское гражданство.

Калинин, согласно документу Евросоюза, "с начала агрессивной войны РФ против Украины путешествовал по оккупированным территориям восточной Украины и оказывал поддержку российским вооруженным силам. Кроме того, он публично продвигал российские символы вторжения в Украину и действия России на востоке Украины".

Кармалюк, который является помощником сенатора от Курской области РФ Александра Брыксина, по данным ЕС, "участвовал в организации патриотических и спортивных мероприятий на оккупированных территориях восточной Украины, при поддержке оккупационных властей".

Ответ Евросоюза на дестабилизацию его соседей

Введение нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы одобрили 26 мая в Брюсселе послы стран ЕС. Ограничения в рамках этого режима традиционно включают заморозку активов фигурантов санкционного списка на территории Евросоюза и запрет на въезд в него.

"Молдова - одна из стран, наиболее пострадавших от последствий незаконного вторжения России в Украину. Наблюдаются серьезные, усиливающиеся и продолжающиеся попытки дестабилизировать страну. Сегодняшние списки посылают важный политический сигнал о поддержке Евросоюза Молдове в нынешних сложных условиях. Позиция ЕС остается твердой: мы продолжим давить на тех, кто дестабилизирует наших непосредственных соседей", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В мае 2022 года Молдова стала кандидатом на вступление в Евросоюз, подав заявку по ускоренной процедуре вместе с Украиной. В феврале президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в намерении свергнуть правительство в Кишиневе. Москва отвергла обвинения.

Смотрите также:

Молдова избавляется от энергозависимости от РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Пророссийская Гагаузия - инструмент давления Кремля на Кишинев? (30.04.2023)

Пророссийская Гагаузия - инструмент давления Кремля на Кишинев? (30.04.2023)

В Гагаузии на юге Молдовы проходят выборы главы автономии. Эксперты считают, что их результаты не изменят положения дел в регионе. В Кишиневе опасаются, что Москва и дальше будет использовать гагаузов для давления на проевропейский Кишинёв. Что говорят на этот счет в Комрате - смотрите в репортаже DW.
Политика30 апреля 2023 г.07:59 мин.
external

Как в Молдове растет напряженность на фоне войны в Украине: репортаж DW

Как в Молдове растет напряженность на фоне войны в Украине: репортаж DW

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Москва стремится "изменить демократический курс" Кишинева и что Путин хочет разрушить Молдову и ЕС. В Кишиневе опасаются, что агрессия Москвы против Украины может повлиять и на положение дел в Молдове, ведь ситуация в последнее время накаляется все больше. Репортаж DW.
Политика10 марта 2023 г.03:55 мин.

Решение Совета ЕС от 30 мая 2023 года

eur-lex.europa.eu
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дом в Москве, попавший под удар дрона

Атака дронов на Москву и другие события 461-го дня войны

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Литве

Штайнмайер и "его" бригада

Штайнмайер и "его" бригада

Политика5 ч. назад
Ведущие Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Дрон-атака на Москву. В ФРГ по новым правилам. DW Шоу

Дрон-атака на Москву. В ФРГ по новым правилам. DW Шоу

Политика11 ч. назад60:01 мин.
Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед своими сторонниками вечером 28 мая 2023 года

Победа Эрдогана: каким будет наследие "вечного президента"?

Победа Эрдогана: каким будет наследие "вечного президента"?

Политика12 ч. назад
Карикатура - карикатурные Александр Лукашенко и Владимир Путин выглядывают из-за двери с надписью "Союз Беларусь и РФ", Лукашенко говорит оборачивающемуся Касым-Жомарту Токаеву: "П-с-с-с... Эй, парень, хочешь вступить в союз?"

Союз России и Беларуси: с Казахстаном шутки плохи

Союз России и Беларуси: с Казахстаном шутки плохи

Политика13 ч. назад
Выпускные экзамены проходят почти во всех землях Германии с конца апреля до начала июля

Искусственный интеллект на выпускном экзамене в Германии

Искусственный интеллект на выпускном экзамене в Германии

Культура8 ч. назад
Флаги ЕС и Турции на фоне мечети в Стамбуле

Эрдоган снова президент. Как это повлияет на отношения с ЕС

Эрдоган снова президент. Как это повлияет на отношения с ЕС

Политика12 ч. назад
На главную страницу