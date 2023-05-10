КС Молдовы рассматривает запрос о запрете партии "Шор"

Конституционный суд Молдовы в среду, 10 мая, начал рассматривать запрос о проверке конституционности политической партии "Шор". В документе, поданном правительством страны еще в ноябре 2022 года, действия "Шор" в последние шесть лет названы "несовместимыми с основополагающими принципами демократии”. В обращении к согражданам тогдашний премьер-министр Наталья Гаврилица объяснила инициативу ее кабинета мерами безопасности: "Шор" обвиняли в незаконном финансировании и деятельности в интересах России.

Тактика затягивания процесса

Лидер партии, олигарх Илан Шор с 2019 года скрывается в Израиле, в Молдове его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за банковское мошенничество, известное как "кража миллиарда". Такое решение Апелляционная палата Кишинева приняла 13 апреля нынешнего года, а еще через две недели парламент Молдовы на основании этого вердикта лишил Шора депутатского мандата.

Вице-председатель "Шор" Марина Таубер была лишена депутатской неприкосновенности и привлечена к уголовной ответственности по делу о незаконном финансировании партии организованной преступной группой, а также фальсификации ее финансового отчета за первую половину 2022 года. С конца июля по середину сентября она находилась под стражей, потом была переведена под домашний арест, а затем освобождена при условии соблюдения судебных ограничений. В начале мая ее задержали в аэропорту Кишинева при попытке покинуть Молдову. Так что в Конституционном суде интересы партии "Шор" представляли адвокаты.

Первый день заседания состоял из постоянных ходатайств защиты и перерывов на их рассмотрение. Адвокаты "Шор" по очереди требовали исключить из процесса адвокатов правительства, сомневаясь в их полномочиях, потом запросили отвод одного из судей - Николая Рошки, а еще позже потребовали допросить всех руководителей силовых служб Молдовы, а также около двух десятков должностных лиц. Все эти ходатайства были отклонены, но суду так и не хватило времени начать рассматривать запрос правительства по существу. Этим он займется на следующем заседании, которое назначено на 11 мая.

Что такое партия "Шор" и за что ее хотят закрыть

Илан Шор стал заметной личностью в Молдове в 2005 году, когда после скоропостижной смерти отца унаследовал ряд предприятий, входящих в “Shor Holding”. Кроме денег 18-летний бизнесмен унаследовал связи среди политических элит. Через шесть лет он был замечен среди бенефициаров дела о “Ландромате” - отмывании более 20 млрд долларов из России через банки в Молдове. А в мае 2015 года Илан Шор был задержан по обвинению в причастности к краже миллиарда из молдавских банков.

Спасение бизнесмен нашел в политике. Общественно-политическое движение "Равноправие", основанное в конце 1990-х годов руководителем Конгресса русских общин Молдовы Валерием Клименко, выдвинуло его кандидатом на выборах мэра города Орхей, которые Илан Шор выиграл. Это дало ему временную неприкосновенность и возможность остаться на свободе.

До Шора движение “Равноправие”, продвигавшее в стране идеи “русского мира”, имело рейтинг не выше 2%. Через год после своего прихода Илан Шор реформировал его в партию и дал ей свою фамилию. Партия "Шор" активно участвовала во всех выборах в Молдове, но ее кандидатов постоянно снимали с гонки, обвиняя в открытом подкупе избирателей.

Летом 2022 года "Шор" стала организовывать в Молдове массовые акции протеста против проевропейского правительства. На митинги, пик которых пришелся на октябрь, из разных уголков страны свозили автобусами пенсионеров и граждан из малообеспеченных семей. В видеообращении к своим сторонникам Илан Шор даже не скрывал, что участники протестов получают за это деньги - 400 леев (20 евро) в сутки.

Последнюю такую "Акцию национального сопротивления" партия провела 7 мая, в преддверии заседания Конституционного суда. Но мобилизовать на нее удалось чуть более 2000 участников, полиция даже не стала выводить на улицу подкрепление.

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