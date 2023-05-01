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Депутат Марина Таубер на акции протеста в Кишиневе
Марина Таубер на акции протеста в КишиневеФото: Viorica Tataru
ПолитикаМолдова

В Молдове задержали вице-председателя партии "Шор"

Ольга Лебедева
25 мин. назад

Депутат Марина Таубер, выступавшая организатором пророссийских протестов и обвиняемая в финансовых нарушениях, попыталась покинуть Молдову и была задержана в аэропорту Кишинева.

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В аэропорту Кишинева задержана вице-председатель партии "Шор", депутат Марина Таубер, являвшаяся одним из организаторов пророссийских акций протеста в Молдове на протяжении последних месяцев. Таубер подозревается в несоблюдении правил финансирования партии и нарушила условия в рамках меры пресечения, сообщила в понедельник, 1 мая, прокуратура по борьбе с коррупцией. Ее задержали, когда она собиралась покинуть страну и улететь в Тель-Авив через Стамбул.

Незадолго до задержания Таубер опубликовала в Facebook заявление, в котором указала, что планирует вылететь за границу для медицинского обследования. "Я планировала сегодня вылететь за границу, поездка была запланирована давно. Мне нужно посетить врача, и я не знала, что в отношении меня будет судебное заседание в связи с изменением меры пресечения. Хочу сообщить всем, чтобы не волновались, я уезжаю на несколько дней и вернусь в четверг утром, у меня также есть обратный билет. Мне нужен этот выезд, потому что я не имела возможности сделать это раньше и не знала о планах прокуратуры", - указала она.

Марина Таубер - лидер пророссийских протестов

Марина Таубер задержана за несколько дней до очередной пророссийской демонстрации в Молдове, которая намечена на 7 мая. Она являлась лидером на аналогичных антиправительственных акциях с минувшей осени.

Таубер была лишена депутатской неприкосновенности и привлечена к уголовной ответственности по делу о незаконном финансировании партии организованной преступной группой и фальсификации ее финансового отчета за первое полугодие 2022 года. С конца июля по середину сентября она находилась под стражей, потом была переведена под домашний арест, а затем освобождена при условии соблюдения судебных ограничений. Несмотря на судебный контроль, она руководила антиправительственными протестами в Кишиневе.

Партия "Шор" после российского вторжения в Украину в прошлом году начала активно взаимодействовать с властями РФ, депутаты посетили Москву и наладили межпартийные контакты. После этого партия организовывала протестную деятельность против действующей власти в Молдове. В середине апреля суд в Кишиневе заочно приговорил беглого бизнесмена и лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы за кражу в крупных размерах. Сам Шор назвал решение незаконным.

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