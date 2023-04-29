Выборы главы Гагаузии: поп-звезды из РФ и ожидание чуда

Центральная улица Комрата - столицы Гагаузии - до сих пор носит имя Ленина, а на площади возле исполнительного комитета автономии стоит памятник вождю пролетариата со свежими гвоздиками у подножья. Здесь гордятся тем, что сохраняют все советское и ведут самостоятельную информационную политику - такую возможность дает особый правовой статус.

Сейчас на пост главы автономии баллотируются восемь кандидатов, но проевропейская правящая партия "Действие и солидарность” (PAS) даже не думала выдвигать здесь своего претендента. Как посчитали в PAS, это бессмысленно в регионе, живущем российской пропагандой. Между тем, по закону, башкан автоматически входит в правительство Молдовы.

Мятежная и пустеющая Гагаузия

Когда Молдова стремилась к независимости в 1990 году, Гагаузия решила отделиться и провозгласить свою республику в составе обновленного СССР. Лишь через четыре года, при посредничестве Турции, самопровозглашенное государство согласилось на мирную интеграцию на правах автономии. Гагаузы официально тюркоязычный народ, исповедующий православие, в Комрате есть даже турецкое консульство. Но в действительности 90% бюллетеней на нынешних выборах местный ЦИК отпечатал по-русски.

Турецкое консульство в Комрате Фото: Alexander Burakov/DW

Население автономии сокращается угрожающими темпами. В отчете избиркома указано, что тираж бюллетеней первого тура составил всего 92,5 тысячи штук, а четыре года назад их было 108 тысяч. Народное собрание Гагаузии (НСГ) даже предприняло попытку снизить порог явки с 50% до 33%, так как из-за миграции списочное количество избирателей вдвое больше реального. Но поправка не прошла, и это первые выборы в автономии без явного лидера, где фаворит - возможная неявка.

"Война в Украине изменила все”, - так описывает настроения гагаузцев политический аналитик и дипломат Алексей Тулбуре. Автономия всегда была рычагом давления на Молдову со стороны России, но сейчас нет варианта, во что это давление может вылиться, поясняет он. Гагаузия вытянута вдоль Одесской области Украины, до моря 90 километров. Если бы там высадился российский десант, а по суше армия РФ дошла до Приднестровья, то судьба Молдовы была бы предрешена, считает эксперт, но этого не произошло.

Парадокс Гагаузии в неприятии новых постсоветских реалий, маленький народ ориентирован на Москву, чтобы ощущать себя частью огромной империи, где было хорошо. "Это фрустрация, которую они еще не преодолели в отличие от остальной Молдовы”, - считает Алексей Тулбуре.

"Полтора кандидата” на выборах в Гагаузии

По его выражению, "есть полтора кандидата” способных дать региону шанс. Это два экс-башкана Дмитрий Кройтор и Михаил Формузал. Посол Молдовы в Турции Дмитрий Кройтор занимал ранее разные высокие посты, это один из самых опытных политиков. И возможно впервые за 30 лет Гагаузия может проголосовать не за откровенно пророссийского кандидата.

За названием города - памятник войнам-афганцам и здание местного музея Фото: Alexander Burakov/DW

А Михаил Формузал запомнился тем, что в 2014 году, когда Молдова подписывала Соглашение об ассоциации с ЕС, он, будучи башканом, поддержал в противовес местный референдум о присоединении страны к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана. Но все не так просто, напоминает Тулбуре, у власти тогда было проевропейское правительство, котрое приняло закон, позволивший украсть миллиард долларов из банковской системы. Против этого и выступил Формузал.

Интриги предвыборной гонки в Гагаузии

Остальные кандидаты, по определению эксперта, это "ноунэйм либо люди с полукриминальным бэкграундом”. Директор гагаузского информационного портала laf.md Виталий Гайдаржи в интервью изданию NewsMaker сообщил, что уже есть информация о возможном подкупе избирателей в селах - платят от 400 до 10 тысяч лей (от 20 до 500 евро) за голоса одной семьи. Подкупа, по его словам, можно ждать от социалистов и партии "Шор”. И есть вероятность, что это их кандидаты пройдут во второй тур.

Экс-советник башкана, политолог Вячеслав Крачун в ответ отметил, что в Гагаузии проходят первые выборы, в которых невозможно дать реалистичный прогноз. Кандидаты социалистов и партии "Шор” эксплуатируют тему бедности населения и противостояния Кишиневу, а предвыборные технологии "упрощаются и деградируют”.

В крупнейшей оппозиционной Партии Социалистов Республики Молдова (ПСРМ) выборная гонка углубила раскол. Официально партия поддержала в Гагаузии независимого кандидата Григория Узуна, прожившего большую часть жизни в России. Но секретарь фракции ПСРМ в парламенте Василе Боля неожиданно возглавил штаб другого пророссийского кандидата Виктора Петрова. За это он лишился поста и был отстранен от руководства парторганизацией в Кишиневе.

С Виктором Петровым связан и громкий дипломатический скандал. Это по его приглашению 17 апреля в Кишинев прилетал глава Татарстана Рустам Минниханов якобы для участия в "Конгрессе народной дипломатии”. Пограничники отказали гостю во въезде из-за неясной цели визита, указав, что поддержка кандидата на местных выборах Гагаузии не является уважительной причиной. Через день Молдова объявила персоной нон-грата сотрудника посольства РФ, встречавшего Минниханова в аэропорту - за поведение, несовместимое с дипломатическим статусом.

Предвыборная агитация в Комрате, 2023 год Фото: Alexander Burakov/DW

Кандидаты в башканы: известные все лица

Кампания за кандидата от партии "Шор”, принадлежащей беглому олигарху, заочно осужденному на 15 лет за кражу того самого миллиарда долларов Илану Шору, получилась яркой, но несколько комичной. За Евгению Гуцул агитировали Филипп Киркоров, Николай Басков и другие поп-звезды. В Комрате сторонники вывесили на своих домах баннеры с ее изображением рядом с лидером, прячущемся в Израиле. Но в то же время портрет Илана Шора висит на стенде "Их разыскивает полиция” у полицейского управления.

Еще о себе напомнил экс-депутат НСГ Сергей Чернев, работавший когда-то в команде уже упомянутого Михаила Формузала. Он известен драками, в пылу борьбы дважды бил своего бывшего шефа и проколол шины в его авто. Потом политик переметнулся к движению, возглавляемому экс-мэром Комрата Николаем Дудогло, сотрудничавшим с олигархом Владом Плахотнюком.

Сам Николай Дудогло тоже баллотируется в башканы. Для заслуженного тренера Республики Молдова по вольной борьбе это будет уже четвертая попытка. Пошел на выборы и еще один неоднократный претендент на эту должность, владелец местного консервного завода Сергей Чимпоеш, имеющий в Народном собрании Гагаузии свою фракцию. Бизнесмен недоволен всеми подряд, а свои проблемы всегда склонен объяснять политическим заказом.

Директор молдавского Института эффективной политики Виталий Андриевский считает, что в Гагаузии Кремлю нужен башкан-марионетка, чтобы поддерживать постоянную конфронтацию Комрата с официальным Кишиневом и демонстрировать неподчинение. Все восемь кандидатов можно назвать пророссийскими, но некоторые все же на первый план ставят интересы автономии, считает политолог, намекая на экс-башканов. Вопрос, возобладает ли здравый смыл, заключает эксперт, отмечая, что от нынешних выборов гагаузы ждут "какого-то чуда".

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