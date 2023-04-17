Власти Молдовы отказали главе Татарстана во въезде

По данным Telegram-канала Mash, Рустама Минниханова объявили в Молдове "нежелательным лицом", его самолет был вынужден вернуться из Кишинева в Россию.

Власти Молдовы объявили главу Татарстана Рустама Минниханова "нежелательным лицом" в стране и запретили въезд в республику, сообщает в понедельник, 17 апреля, Telegram-канал Mash .

По данным авторов поста, Минниханов планировал лететь в молдавскую Гагаузию на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов - 2023". Сопровождавшего политика главу холдинга "Ак-Барс" Ивана Егорова в Молдове также признали "нежелательным лицом", самолет с ним и главой Татарстана на борту уже вылетел из Кишинева обратно в Россию, пишет Mash.

Молдова указывает, что приезд Минниханова не был согласован

Между тем информагентство "Интерфакс" приводит слова пресс-секретаря Пограничной полиции Молдовы Раисы Новицки о том, что "приезд делегации Татарстана не был согласован с молдавскими властями, а администрация Гагаузской автономии не планирует проведение международного форума".

В настоящее время в Гагаузии идет избирательная кампания по выборам нового башкана (главы) автономии. Выборы назначены на 30 апреля. В них участвуют 8 кандидатов. Каждый из них пытается заручиться поддержкой российских политиков, так как Гагаузия выступает за сближение с Россией, напоминает "Интерфакс".

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