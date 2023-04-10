Почему социалисты Молдовы уходят в движение беглого олигарха

Блок коммунистов и социалистов (БКС) в парламенте Молдовы за последние три месяца потерял троих депутатов. Народные избранники из Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) перекочевали в другие политические формирования. Двое из них - в "Движение для народа", контролируемое беглым олигархом Иланом Шором, который находится в розыске за кражу миллиарда долларов из банковской системы страны.

От оплаты за протесты - до подкупа депутатов

Уличные акции протеста, организуемые пророссийской партией “Шор” и "Движением для народа", в Молдове пока приостановились и, похоже, больше не представляют опасности для правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS). Последняя такая акция, на которую организаторы свозили из регионов участников и платили им деньги, прошла 16 марта и собрала две тысячи человек. Этих сил явно недостаточно, чтобы свергнуть президента Майю Санду, считают наблюдатели в Молдове.

Александр Нестеровский в окружении лидеров партии "Шор" Фото: Alexander Burakov/DW

На этом фоне в стране разгорается еще один скандал, связанный с именем Илана Шора. Сперва 15 марта депутат от Партии социалистов Александр Нестеровский заявил, что покидает фракцию БКС и останется независимым депутатом. Он пояснил, что хочет присоединиться к протестам "Движения для народа", чего не мог себе позволить будучи членом ПСРМ. А на следующий день уже десять мэров-социалистов из разных регионов страны также присоединились к движению, контролируемому беглым олигархом.

Исполнительный секретарь ПСРМ и вице-спикер парламента Влад Батрынча открыто заявил о подкупе соратников. По его словам, последние 8-9 месяцев было несколько таких попыток и, "к сожалению, господин Нестеровский не выдержал". Поэтому ПСРМ инициировала в парламенте законопроект, предусматривающий запрет "политической миграции".

В комментарии DW член исполкома партии Григоре Новак отметил, что ПСРМ не запрещала депутатам участвовать в протестах, поэтому Александр Нестеровский просто "лжет, поясняя причины своего ухода". Манифестации "Движения для народа" Новак назвал "митингами беглого олигарха", подчеркнув, что с партией "Шор" у ПСРМ нет общих тем.

Фракция БКС лишилась троих депутатов

Через десять дней ради движения Илана Шора Партию социалистов покинула еще один депутат - Ирина Лозован. На это событие откликнулась член исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь, отметив, что переметнувшиеся политики "меняют партии в зависимости от того, насколько щедры их новые спонсоры".

Здание офиса партии PAS Фото: Alexander Burakov/DW

В то же время попыток перекупить депутатов правящей партии до сих пор не наблюдалось, отметила в комментарии для DW советник фракции PAS по связям с общественностью Адриана Влас. Одним из политических лозунгов партии на минувших выборах была именно борьба с политическим туризмом и коррупцией. Так что фракция PAS готова рассмотреть возможность внесения поправок в законодательство с целью наказания за переход в другую партию.

В середине декабря прошлого года фракцию БКС покинул депутат-социалист Гайк Варданян. Будучи близким к нынешнему мэру Кишинева Иону Чебану, он присоединился к его только создаваемой партии "Движение национальной альтернативы" (MAN). Таким образом, фракция БКС за три месяца потеряла троих депутатов и уменьшилась до 29 человек.

Изменится ли левый политический фланг Молдовы?

В социальном плане правые и левые партии в Молдове мало чем отличаются друг от друга, так что отличие по этому признаку, скорее, условное, говорит директор Института эффективной политики, политолог Виталий Андриевский. Реально деление геополитическое - на проевропейские и пророссийские партии: проевропейские считаются правыми, а пророссийские - левыми. Для левых сейчас важно, кого поддержит Москва, поэтому ПСРМ и Илан Шор борются за поддержку Кремля. До вторжения России в Украину электоральная база левых держалась на уровне около 30 процентов.

Глава кишиневского аналитического центра "Balcan-Centre" Сергей Манастырлы считает, что Илан Шор дробит и уничтожает крупнейшую оппозиционную партию, имеющую связи в России, и это выгодно находящейся у власти PAS. К осени оппозиция в Молдове "будет выглядеть не так, как сейчас", уверен политолог.

Офис социалистической партии Молдовы Фото: Alexander Burakov/DW

С тем, что левый политический фланг может глобально измениться, согласен и Виталий Андриевский - ведь от ПСРМ к Шору уходят и члены молодежных политических организаций, и советники примаров (мэров городов и поселков - Ред.) местных уровней. Политолог опасается, что партия социалистов начнет просто "сыпаться из-за массового перебежничества и отсутствия лидера".

Партия "Шор", продолжает он, в мае может быть запрещена судом за финансирование преступной группой, поэтому беглецы из ПСРМ присоединились не к ней, а к "Движению для народа", и уже провели переговоры с председателем комитета по международным делам Госдумы РФ Леонидом Слуцким. Движение быстро может оформиться в новую партию. Политолог прогнозирует, что взять власть левые вряд ли смогут, но Москва может рассчитывать на крепкую оппозиционную фракцию в парламенте Молдовы.

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