Молдавские санкции ЕС одобрены. В списке не только олигархи

Беглые олигархи, организаторы беспорядков и "кошелек" ФСБ в Молдове подпадают под санкции ЕС, сказано в документе, попавшем в распоряжение DW. Брюссель активизирует новый режим штрафных мер.

Европейский Союз впервые применяет новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы. В пятницу, 26 мая, послы стран ЕС в Брюсселе одобрили введение санкций, которые традиционно включают заморозку активов на территории Евросоюза и запрет на въезд. Ожидается, что официально решение будет принято Советом ЕС 30 мая, сообщил DW чиновник Евросоюза.

"Россия спонсировала дестабилизацию в Молдове более года, так что эти санкции - дело срочное и должны были быть приняты давно, как в США и Великобритании", - заявил автор самой первой инициативы в Европарламенте от 2022 года по введению санкций в отношении пророссийских молдавских олигархов депутат из Румынии Влад Георге. "Отныне всем, кто угрожает европейской перспективе Молдовы, станет ясно, что такие попытки не будут допускаться. ЕС защитит интересы Молдовы и ее путь к членству в союзе", - подчеркнул он.

Ранее в распоряжение DW попал документ с предложением Верховного представителя по иностранным делам Евросоюза Жозепа Борреля к Совету ЕС ввести санкции в рамках нового режима в отношении пяти человек: олигархов Илана Шора и Владимира Плахотнюка, депутата от партии "Шор" Марины Таубер, бывшего силовика Георгия Кавкалюка, и россиянина Игоря Чайки.

Санкции в отношении Илана Шора

В Брюсселе утверждают, что лидер пророссийской партии "Шор", бизнесмен Илан Шор занимается незаконным финансированием политических партий в Молдове и подстрекательством к насилию против оппозиции, имеющей проевропейские взгляды, а его партия обучает и финансирует "лиц с целью провоцирования беспорядков во время протестов в Молдове".

Официальный документ ЕС, попавший в распоряжение DW, ссылается на вердикт Апелляционного суда Кишинева от 13 апреля 2023 года, заочно приговорившего Шора к 15 годам лишения свободы и конфискации 254 млн евро за мошенничество и отмывание денег. По данным прокуроров, олигарх является бенефициаром и одним из основных участников кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году, вместе с другим беглым олигархом Владимиром Плахотнюком.

Молдавские власти заявляют, что средства от этого хищения используются для искусственного создания волнений в стране. В качестве примера приводятся организованные Шором в 2022-2023-х годах акции протеста в Кишиневе, которые сопровождались беспорядками и финансировались его партией.

Потасовка на антиправительственной демонстрации в Кишиневе, 16 марта 2023 года Фото: Alexander Burakov/DW

"Направляя и планируя демонстрации с применением насилия, осуществляя серьезные финансовые нарушения в отношении госсредств и несанкционированный вывоз капитала, Илан Шор несет ответственность за действия, угрожающие суверенитету и независимости Республики Молдова, а также ее демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности", - заявляют в Евросоюзе.

Фигурант списка Владимир Плахотнюк

Владимир Плахотнюк - фигурант многочисленных уголовных дел в Молдове, связанных с хищением госсредств и их незаконным выводом за пределы страны. Он проходит в качестве обвиняемого по делу о краже миллиарда евро, экономические последствия которого до сих пор сказываются на экономике Молдовы, указывают в Брюсселе. Для сравнения: ВВП страны в 2022 году составил в пересчете около 14 млрд евро. Кроме того, Плахотнюк находится под следствием за подкуп экс-президента Молдовы Игоря Додона пакетом наличных.

Тем самым Плахотнюк "несет ответственность за действия и политику, угрожающие демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности в Республике Молдова путем подрыва демократического политического процесса в Молдове", сказано в документе ЕС.

До сих пор в предложениях Влада Георге и других евродепутатов по введению санкций за коррупцию и дестабилизацию ситуации в Молдове фигурировали только бежавшие из страны олигархи Шор и Плахотнюк. Однако верховный представитель Евросоюза по внешней политике пошел дальше и внес в свое предложение еще три имени.

Кто такая Марина Таубер

Марина Таубер, депутат парламента Молдовы от партии "Шор" - единственная из фигурантов санкционного списка ЕС находится в стране. Она проходит в качестве обвиняемой по делу о краже миллиарда евро. Кроме того, Таубер под следствием по двум уголовным делам, связанным с получением незаконного финансирования от организованной преступной группировки и с фальсификацией финансового отчета партии "Шор".

В декабре 2022 года молдавская прокуратура провела несколько обысков по делу о незаконном финансировании партии "Шор". Затем власти выявили средства, которые, по версии прокуратуры, были предназначены для организации антиправительственных протестов и платы их участникам.

После акций протеста в 2023 году, организованных "Движением для народа", в которое входит и партия "Шор", были изъяты ножи, кинжалы и легковоспламеняющиеся вещества, в результате потасовок между полицией и демонстрантами задержали 54 человека. По данным молдавской полиции, Таубер была одним из главных организаторов этих акций.

Как сообщила Антикоррупционная прокуратура Молдовы, депутат использовала специальные средства связи, чтобы давать прямые указания главам территориальных отделений партии "Шор" о том, как доставлять людей на демонстрации, организовывать транспорт и получать деньги для оплаты участия в акциях.

Марина Таубер на антиправительственной акции в Кишиневе 12 марта 2023 года Фото: Viorica Tataru

Марина Таубер "несет ответственность за действия, угрожающие суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности страны", заявляют в ЕС.

Создатель "теневого правительства"

Георге Петру Кавкалюк - бывший замначальника Генерального инспектората полиции Республики Молдова. Он известен тем, что вместе с Шором организовал протесты с применением насилия в октябре 2022 года, в которых сам же и участвовал. Он вербовал бывших полицейских в военизированную группу для "защиты" агрессивных демонстрантов от властей. Помимо этого, он создал "теневое правительство" для замены демократически избранного правительства Республики Молдова, сказано в документе ЕС.

Таким образом, в Брюсселе утверждают, что Кавкалюк несет ответственность за "действия по подрыву суверенитета и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности в стране".

Россиянин в молдавском списке

Игорь Чайка - российский бизнесмен, направлявший средства на проекты ФСБ по дестабилизации Республики Молдова, заявили в Брюсселе. Как указано в документе, он играл роль российского "кошелька", переправляя средства в активы ФСБ в Молдове с целью усиления там контроля Кремля. В связи с этим он "несет ответственность за поддержку действий по подрыву суверенитета и независимости, а также демократии, верховенства закона, стабильности и безопасности в Республике Молдова".

Новый санкционный режим

Совет ЕС 28 апреля принял новый санкционный режим за действия по дестабилизации Молдовы. Он позволяет вводить ограничительные меры в отношении лиц, совершающих действия по подрыву суверенитета и независимости Молдовы. Брюссель привел в качестве примеров таких действий попытки воспрепятствовать демократическому политическому процессу, включая выборы, или попытки свержения конституционного строя, в том числе с применением насилия.

Попытки дестабилизации Молдовы заметно участились с начала войны России против Украины и представляют собой прямую угрозу стабильности и безопасности на внешних границах ЕС, подчеркнули в Брюсселе. Новый санкционный режим - "важный политический сигнал поддержки" Кишинева со стороны Брюсселя, отметил Боррель.

В мае 2022 года Молдова стала кандидатом на вступление в Евросоюз, подав заявку по ускоренной процедуре вместе с Украиной. В феврале президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в намерении свергнуть правительство в Кишиневе. Москва отвергла обвинения.

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