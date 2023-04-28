Совет ЕС одобрил режим санкций за дестабилизацию Молдовы
Павел Мыльников
54 мин. назад
Попытки дестабилизации Молдовы участились с начала войны России против Украины, заявили в Брюсселе. Новый ответ на дестабилизирующие действия будет означать заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.
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Совет Европейского Союза в пятницу, 28 апреля, одобрил новый санкционный режим за действия по дестабилизации Молдовы. Он позволяет вводить ограничительные меры в отношении лиц, совершающих действия, которые подрывают суверенитет и независимость Молдовы. Брюссель привел в качестве примеров таких действий попытки воспрепятствовать демократическому политическому процессу, включая проведение выборов, или попытки свержения конституционного строя, в том числе с применением насилия.
Санкции будут включать в себя заморозку активов. Кроме того, попавшим под штрафные меры лицам будет запрещен въезд в Евросоюз.
Попытки дестабилизации Молдовы заметно участились с начала войны России против Украины и представляют собой прямую угрозу стабильности и безопасности на внешних границах ЕС, подчеркнули в Совете Евросоюза. Новый санкционный режим "является важным политическим сигналом поддержки" Кишинева со стороны Брюсселя, отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.