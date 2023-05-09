Европарламент одобрил новую макрофинансовую помощь Молдове

Парламент Европейского Союза во вторник, 9 мая, одобрил предложение Еврокомиссии выделить Кишиневу дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 145 млн евро. Из них 100 млн евро будет предоставлено в виде кредитов, а 45 млн евро - в виде грантов. Сумма будет выплачена в третьем и четвертом кварталах 2023 года двумя траншами при условии выполнения Молдовой определенных политических обязательств. К ним относятся реформа системы правосудия, обеспечение верховенства закона и борьба с коррупцией, а также прогресс в реализации макроэкономической программы Международного валютного фонда.

Инициативу поддержал 561 парламентарий, 43 человека проголосовали против, 20 - воздержались. "Российская захватническая война в Украине не пощадила никого, и уж точно не Молдову, - заявила депутат из Чехии Маркета Грегорова. - Злополучное сочетание войны, энергетического кризиса, огромной инфляции и падения потребления домохозяйств и инвестиций истощает государственные финансы и наносит ущерб средствам молдавских граждан. Вдобавок ко всему, растущее влияние России в этом регионе оказывает дополнительное давление на экономику Молдовы". Она подчеркнула, что в такие времена экономической и политической уязвимости Евросоюз обязан поддерживать Молдову.

Румынский депутат Влад Георге полагает, что макрофинансовую помощь Кишиневу необходимо расширить еще больше. "Молдова сталкивается с многочисленными проблемами в сфере безопасности, связанными с жестокой агрессией РФ против Украины и постоянными гибридными угрозами. ЕС должен помочь! - указал он. - Я ездил в Молдову с миссией Комитета по бюджету Европарламента и должен сказать, что правительство Майи Санду делает все возможное, чтобы не отставать от амбиций Евросоюза. И нам определенно нужно поддержать путь реформ Молдовы еще большими финансами".

Теперь план выделения Кишиневы дополнительной макрофинансовой помощи должен утвердить Совет ЕС.

Макрофинансовая помощь ЕС

В апреле 2022 года Евросоюз решил выделить Молдове макрофинансовую помощь на сумму до 150 млн евро в виде кредитов и грантов. Их выплаты рассчитаны на два с половиной года.

При этом с начала полномасштабной войны России в Украине молдавскую границу пересекло более полумиллиона человек, а около 90 000 из них по-прежнему остаются в стране. Это также оказывает давление на государственные финансы Молдовы, подчеркивают в Европарламенте. Поэтому с учетом последствий войны России в Украине для Молдовы, ухудшения мировой экономической и энергетической ситуации, в ЕС решили расширить макрофинансовую помощь Кишиневу.

Таким образом, общая сумма макрофинансовой помощи Брюсселя достигнет 295 млн евро: из них до 220 млн евро будет предоставлено в виде кредитов, а до 75 млн евро - в виде грантов. Дополнительная поддержка также способствует укреплению отношений между Евросоюзом и Молдовой как страной-кандидатом на вступление в ЕС, указывают в Брюсселе.

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