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Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
КонфликтыМолдова

Европарламент одобрил новую макрофинансовую помощь Молдове

Ксения Польская
55 мин. назад

Евродепутаты проголосовали за выделение Молдове дополнительной макрофинансовой помощи до 145 млн евро. Таким образом, общая сумма этой помощи достигнет почти 300 млн евро.

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Парламент Европейского Союза во вторник, 9 мая, одобрил предложение Еврокомиссии выделить Кишиневу дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 145 млн евро. Из них 100 млн евро будет предоставлено в виде кредитов, а 45 млн евро - в виде грантов. Сумма будет выплачена в третьем и четвертом кварталах 2023 года двумя траншами при условии выполнения Молдовой определенных политических обязательств. К ним относятся реформа системы правосудия, обеспечение верховенства закона и борьба с коррупцией, а также прогресс в реализации макроэкономической программы Международного валютного фонда.

Инициативу поддержал 561 парламентарий, 43 человека проголосовали против, 20 - воздержались. "Российская захватническая война в Украине не пощадила никого, и уж точно не Молдову, - заявила депутат из Чехии Маркета Грегорова. - Злополучное сочетание войны, энергетического кризиса, огромной инфляции и падения потребления домохозяйств и инвестиций истощает государственные финансы и наносит ущерб средствам молдавских граждан. Вдобавок ко всему, растущее влияние России в этом регионе оказывает дополнительное давление на экономику Молдовы". Она подчеркнула, что в такие времена экономической и политической уязвимости Евросоюз обязан поддерживать Молдову.

Румынский депутат Влад Георге полагает, что макрофинансовую помощь Кишиневу необходимо расширить еще больше. "Молдова сталкивается с многочисленными проблемами в сфере безопасности, связанными с жестокой агрессией РФ против Украины и постоянными гибридными угрозами. ЕС должен помочь! - указал он. - Я ездил в Молдову с миссией Комитета по бюджету Европарламента и должен сказать, что правительство Майи Санду делает все возможное, чтобы не отставать от амбиций Евросоюза. И нам определенно нужно поддержать путь реформ Молдовы еще большими финансами".

Теперь план выделения Кишиневы дополнительной макрофинансовой помощи должен утвердить Совет ЕС.

Макрофинансовая помощь ЕС

В апреле 2022 года Евросоюз решил выделить Молдове макрофинансовую помощь на сумму до 150 млн евро в виде кредитов и грантов. Их выплаты рассчитаны на два с половиной года.

При этом с начала полномасштабной войны России в Украине молдавскую границу пересекло более полумиллиона человек, а около 90 000 из них по-прежнему остаются в стране. Это также оказывает давление на государственные финансы Молдовы, подчеркивают в Европарламенте. Поэтому с учетом последствий войны России в Украине для Молдовы, ухудшения мировой экономической и энергетической ситуации, в ЕС решили расширить макрофинансовую помощь Кишиневу.

Таким образом, общая сумма макрофинансовой помощи Брюсселя достигнет 295 млн евро: из них до 220 млн евро будет предоставлено в виде кредитов, а до 75 млн евро - в виде грантов. Дополнительная поддержка также способствует укреплению отношений между Евросоюзом и Молдовой как страной-кандидатом на вступление в ЕС, указывают в Брюсселе.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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