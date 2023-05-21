Кишинев: 70 тысяч демонстрантов за европейское будущее

21 мая на площади Великого Национального собрания в Кишиневе прошла акция "Европейская Молдова". К одиннадцати часам утра проезжая часть перед зданием правительства, вмещающая до 50 тысяч человек, была полностью заполнена людьми. Непрерывно прибывающим демонстрантам пришлось занять и зеленые зоны возле Кафедрального собора, расположенного напротив.

Выступает спикер Европарламента Роберта Метсола. Рядом с ней на сцене президент Молдовы Майя Санду Фото: Vitalie Calugareanu/DW

Официальная часть началась с гимнов Молдовы и Евросоюза, после чего выступили президент страны Майя Санду, зачитавшая часть речи на русском, украинском, гагаузском и болгарских языках, а также глава Европарламента Роберта Метсола. Суть выступлений сводилась к европейскому выбору Молдовы и ее готовности к интеграции с ЕС. В конце выступления Майи Санду была принята резолюция о желании страны стать членом Европейского Союза.

Против только социалисты и "Шор"

Целью Национального собрания "Европейская Молдова" - так мероприятие называется официально, было продемонстрировать всему миру, что народ страны хочет стать частью Европейского Союза. Акцию поддержала молдавская диаспора, различные мероприятия были организованы в 33 европейских столицах и городах.

Крупнейшая оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) отказалась от участия в митинге в поддержку евроинтеграции и призвала к бойкоту. В опубликованном релизе говорится, что власти Молдовы "пытаются дать западным кураторам ложную картинку о всеобщей поддержке вектора европейской интеграции". Партия анонсировала свою кампанию за сохранение членства в СНГ.

Открыто пророссийская партия "Шор", контролируемая беглым олигархом Иланом Шором, сперва заявила о своем участии в акции с "альтернативными лозунгами", но позже решила не мешать и провести три митинга в разных городах страны. Илан Шор заявил, что выступит с предложением инициировать референдум по внешнему вектору страны.

Молдаване - европейский народ

Выступает знаменитый композитор Евгений Дога Фото: Alexander Burakov/DW

Но на настроениях пришедших на площадь Великого национального собрания это никак не повлияло. Большинство опрошенных корреспондентом DW участников признались, что откликнулись на призыв Майи Санду, как на праздник. Для них европейский выбор Молдовы это само собой разумеющееся и не требующее пояснений.

Только для части пришедших было важно показать, что есть силы несогласные с пророссийскими партиями, вроде "Шор". Молдавское общество расколото, говорит один из участников митинга Влад, отучившийся в одной из стран ЕС. По его мнению, лишь пятая часть граждан Молдовы выступает за союз с Россией. Но если смотреть новости о Молдове, то складывается ощущение, что это проблемный пророссийский регион, где "Шор" главная сила. А это не так, он с друзьями пришел, чтобы показать, что большинство людей реально поддерживают евроинтеграцию.

Представители ветеранской организации Симион (слева) и Ион Фото: Alexander Burakov/DW

Старшее поколение высказывалось более осторожно. Представители ветеранской организации Симион и Ион признались, что еще опасаются возможной агрессии России. Молдову, считают они, спасает Украина, которая героически борется за всю Европу.

Европу в Молдове выбирает не только молодежь, отмечают мужчины. Симион за свою жизнь успел поработать в российском Уренгое и других городах севера, Ион был на заработках в Санкт-Петербурге, а потом они смогли сравнить условия жизни и труда в ЕС. Выбор очевиден, говорит Ион и вспоминает как у молдаван в России постоянно проверяли паспорта: "Я когда вернулся из России домой, то месяц инстинктивно шарахался от полиции".

Место встречи изменить нельзя

Местом проведения акции неслучайно была выбрана площадь Великого национального Собрания, имеющая для молдаван особое значение. Здесь 27 августа 1989 года собралось на митинг, по разным оценкам, от 300 тысяч до полумиллиона людей. Под давлением протестующих Верховному совету Молдавской ССР пришлось утвердить румынский язык в качестве государственного и официально принять латинский алфавит. Это означало новый этап в истории страны.

Через два года, в день годовщины тех событий, была принята Декларация независимости Молдовы, и советская площадь Победы получила новое название - Великого национального собрания. Все судьбоносные для страны решения с тех пор происходят на этом месте. Поэтому для Майи Санду было важно принять резолюцию о европейском будущем Молдовы именно в форме Национального собрания.

Мероприятия в поддержку европейского будущего Молдовы стартовали неделей ранее с "Дней Европы". На этой же площади был организован "Европейский городок" и прошли концерты под лозунгом "ЕС-Молдова: вместе мы сильнее".

А 1 июня в памятнике архитектуры национального значения, частном замке-винодельне "Castel Mimi" в 40 километрах от Кишинева Молдова примет Второй саммит Европейского политического сообщества. Ожидается прибытие 47 глав государств и правительств европейских стран. День 1 июня даже официально объявлен выходным.

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