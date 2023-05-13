Гагаузия накануне второго тура: подкуп, обыски, неясность

Два пророссийских кандидата без политического опыта будут бороться в Гагаузии за пост главы. Но будет ли вообще второй тур голосования, решится в последний день. Об особенностях выборов в Гагаузии - у DW.

На 14 мая 2023 года в автономно-территориальном округе Гагаузия в составе Молдовы назначен второй тур выборов башкана (главы). В нем будут участвовать два пророссийских кандидата без политического опыта и реальных программ. И ставленница партии "Шор" Евгения Гуцул, и независимый кандидат Григорий Узун, поддержанный крупнейшей оппозиционной Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), обещают своим избирателям хорошие отношения с Россией, дешевый газ и снижение тарифов. Результат первого тура, прошедшего 30 апреля, тоже был одинаков - оба кандидата получили чуть более 26%, Евгения Гуцул опередила соперника лишь на сорок голосов.

Проигравшая Гагаузия

Гагаузия традиционно считается зоной российского влияния в Молдове. Основную часть населения здесь составляют гагаузы - тюркский народ, преимущественно исповедующий православие, но в действительности все говорят по-русски и сильно ностальгируют по Советскому Союзу, когда маленький народ был частью огромной советской империи. Особый правовой статус автономно-территориального округа дает Гагаузии право вести самостоятельную информационную политику - здесь смотрят российские телеканалы, которые транслируют российскую картину мира.

Пост в Facebook c предвыборным плакатом Евгении Гуцул Фото: Евгения Гуцул/Facebook

По этой причине проевропейская правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) не стала выдвигать своего кандидата на выборах башкана, посчитав это бессмысленным занятием. Однако в PAS заявили, что примут любой выбор гагаузов, главное - чтобы выборы были честными. Башкан, по закону, автоматически входит в правительство Молдовы.

Среди кандидатов, не прошедших во второй тур, жестко высказался об итогах первого тура голосования экс-мэр столицы автономии Комрата Николай Дудогло. Выбор гагаузов, отметил он, оказался еще приземленнее, чем ожидали политологи - выбрали красивые обещания. "Моя команда не проиграла, проиграла Гагаузия", - написал Николай Дудогло в соцсетях.

Остальные кандидаты предпочли отмолчаться либо высказались нейтрально. Но активист становления гагаузской автономии, председатель совета движения "Гагауз Халкы" Иван Бургуджи заявил, что ЦИК Гагаузии должен аннулировать результаты первого тура и назначить перевыборы. Первый тур он сравнил с биржей, на которой торговались голоса избирателей. В результате, поясняет он, вчистую проиграли кандидаты, предлагавшие реальные программы развития, а выиграли откровенные сказочники. "Впервые в Гагаузии прошли такие грязные выборы", - сетует Иван Бургуджи.

Пост в Facebook c предвыборным плакатом Григория Узуна Фото: Grigory Uzun/Facebook

И это опасность для всей Молдовы, предупреждает основатель народного движения гагаузов, в автономии идет обкатка технологии покупки голосов на предстоящих осенью парламентских выборах. Подкупом, отмечает он, занимались команды не только кандидатов, вышедших во второй тур, но и занявшего третье место пророссийского ставленника Виктора Петрова. Деньги тратятся колоссальные и оснований для отмены результатов достаточно.

Скандалы с партией "Шор"

Через день после первого тура выборов издание "Deschide" ("Открыто") опубликовало расследование, в котором говорилось о трех российских политтехнологах, помогавших Евгении Гуцул. Спецслужбы Молдовы не смогли их вычислить, так как они использовали украинские паспорта. Таким образом, как указали журналисты, российские службы меняют тактику по срыву принятых Кишиневом мер. Один из упомянутых в материале фигурантов Борис Трейгерман после публикации срочно покинул Молдову.

Фотогарфия в Facebook, на которой Марина Таубер (слева) агитирует на встрече с избирателями Евгении Гуцул (в центре) перед первым туром выборов Фото: Eugenia Gutsul/Facebook

К тому моменту суд в Кишиневе поместил под домашний арест на 20 суток вице-председателя партии "Шор", депутата Марину Таубер. В первом туре она принимала активное участие во встречах с избирателями Евгении Гуцул. На следующий день после голосования, 1 мая, ее задержали в аэропорту при попытке вылететь в Израиль, где скрывается беглый лидер партии Илан Шор, осужденный на 15 лет за банковское мошенничество.

А 7 мая Национальный центр борьбы с коррупцией провел обыски в территориальных организациях партии "Шор" в Гагаузии по делу о подкупе избирателей и получении денег от преступной группировки. Представитель ведомства Анжела Старински пояснила, что речь идет именно о подкупе во время первого тура выборов башкана. Следствие установило, что активисты получали по 15 тысяч леев (750 евро) за 30 избирателей, которые придут проголосовать за кандидата от "Шор". Полиция опубликовала аудиозаписи переговоров координаторов и видео с доказательствами.

Скрины клипа в поддержку Гуцул с Филиппом Киркоровым, Стасом Михайловым и Николаем Басковым сделаны со страницы партии "Шор" в Facebook Фото: Partidul ȘOR/Facebook

В партии "Шор" обыски назвали "новой волной репрессий". А сам Илан Шор остался верен себе: пообещал построить в Комрате, где проживает 20 тысяч человек, аэропорт Гагаузии и опубликовал новое видео с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым и Стасом Михайловым, которые в майках "Шор" поют гимн автономии.

ПСРМ с Игорем Додоном и Григорием Узуном

9 мая полиция уже официально уведомила ЦИК Гагаузии о нарушениях, допущенных одной из политических партий в регионе. А в это время другой кандидат, Григорий Узун участвовал в Кишиневе в многотысячной демонстрации в честь Дня Победы, устроенной ПСРМ.

Григорий Узун шел в колонне рядом с экс-президентом Игорем Додоном, недавно вернувшемся на пост исполнительного секретаря ПСРМ. Социалисты традиционно имеют в Гагаузии высокий рейтинг, и официально независимый кандидат, похоже, сделал ставку на факт поддержки его со стороны социалистов.

Фото с Григорием Узуном (третий слева направо) сделано 9 мая 2023 года в Кишиневе Фото: Alexander Burakov/DW

11 мая председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко выступила с разъяснением, что комиссия уведомлена полицией о предполагаемых действиях по коррупции избирателей. Но, по ее словам, это не жалоба, а заявление ведомства, и решение по нему будет принято на заседании. Однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, и его пришлось перенести на субботу, 13 мая. В то же время, по календарному плану, 12 мая начали печатать бюллетени - 93,5 тысяч штук. Быть или не быть второму туру решится за сутки до голосования.

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