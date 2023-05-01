Как прошли выборы в Гагаузии и будет ли второй тур?

За главный пост в молдавской автономии Гагаузии во втором туре, вероятно, будут сражаться два очевидно пророссийских кандидата, потратившие на кампанию наибольшее количество денег. Но состоится ли второй тур?

В автономном территориальном образовании Гагаузия в составе Молдовы в воскресенье, 30 апреля, прошли выборы башкана - главы Гагаузии. С семи часов утра до девяти вечера работали 65 избирательных участков. ЦИК зарегистрировал 92,5 тысяч граждан с правом голоса, более половины из которых должны были прийти на выборы, чтобы они были признаны состоявшимися.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен был набрать более 50% голосов. Никто из восьми претендентов не смог добиться такого результата. Во второй тур вышли кандидат, поддержанный крупнейшей оппозиционной партией социалистов (ПСРМ) Григорий Узун и ставленница партии "Шор" Евгения Гуцул - оба получили чуть больше 26% голосов. Гагаузия традиционно считается зоной российского влияния в Молдове. Но, на этот раз среди наблюдателей не было представителей России. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы не направило им приглашение.

Шок от результатов и угроза второму туру

О возможности проведения второго тура и кандидатах, которые поборются за пост главы Гагаузии, за несколько дней до выборов говорил директор гагаузского информационного портала laf.md Виталий Гайдаржи. Тогда он рассказал о возможном подкупе избирателей в селах - за голоса одной семьи платили от 400 до 10 тысяч лей (от 20 до 500 евро). И таких действий следовало ожидать именно от социалистов и партии "Шор", предупреждал Гайдарджи.

Предвыборный плакат Евгении Гуцул в Facebook Фото: Евгения Гуцул/Facebook

В комментарии DW он сказал, что ориентировался на настроения людей и результаты некоторых опросов. Был большой процент неопределившихся, отмечает Гайдарджи, и если поддержка социалистов в регионе традиционно доходит до 77% и была предсказуема, то партия "Шор" взяла технологиями и финансами.

В Гагаузии, продолжает он, сейчас пребывают в шоке от результатов, которые на самом деле нехарактерны для региона. И в этом деле рано ставить точку. Конституционный суд Молдовы, поясняет Виталий Гайдаржи, на заседании, назначенном на 10 мая, может запретить партию "Шор" за незаконное финансирование и деятельность в интересах России. В то же время, второй тур выборов должен пройти не позднее 14 мая. И не совсем ясно, что будет с Евгенией Гуцул, ведь она именно партийный кандидат от "Шор". Вероятно, ее придется снять с выборов, а сами выборы могут быть аннулированы.

Явка под вопросом и манипуляции со списками

По информации ЦИК, инцидентов, которые могли бы повлиять на ход выборов не было. За голосованием следили 75 международных наблюдателей, представлявших делегации ЕС в Кишиневе, Национального демократического института США, а также посольства Азербайджана, Великобритании, Литвы, Турции, Польши, Украины, Франции и Швеции.

Низкая явка из-за миграции гагаузов в другие регионы могла бы стать самой острой проблемой. Избирком тянул с цифрами до последнего, и лишь через полчаса после закрытия участков председатель ЦИК Яна Коваленко озвучила явку в 57,8% населения, а значит выборы состоялись. Но здесь же добавила, что 6127 граждан проголосовали по дополнительным спискам - после чего началась путаница.

Предвыборная кампания Григория Узуна в Facebook Фото: Grigory Uzun/Facebook

По закону, при расчете явки учитываются только избиратели, внесенные в основные списки. К тому же дополнительные списки вдруг приплюсовали к основным, что увеличило общее количество голосующих. Чуть позже ЦИК явку уточнил - всего 51,6% по основным спискам.

Глава аналитического центра "Balcan-Centre" Сергей Манастырлы считает, что цифра дополнительно проголосовавших слишком высокая (6,2% по данным ЦИК). Граждане без прописки имеют право это делать, подав заранее заявление в ЦИК, поясняет политолог, но в прежние избирательные кампании число таких было вдвое меньшим. "Похоже это новый рекорд", - иронизирует Сергей Манастырлы.

Еще важно установить, продолжает он, в какое время дня голосовали эти люди. Ему с коллегами удалось отследить, как самые хитрые местные жители до последнего тянули, ожидая повышенных ставок при покупке голоса и получали не 500 леев (25 евро), а вдвое или втрое больше, если шли голосовать за 15-20 минут до закрытия участков.

Что известно о кандидатах

Накануне выборов ЦИК опубликовал данные о финансировании предвыборной кампании кандидатами. Рекорд поставила партия беглого олигарха Илана Шора, осужденного на 15 лет за мошенничество. По данным ЦИК, на избирательный счет Евгении Гуцул поступило более 60 тысяч евро. В топ попал и Григорий Узун, он сообщил о расходах на сумму более 13 тысяч евро.

О 37-летней Евгении Гуцул до выборов башкана было практически ничего не известно. По образованию она юрист, но никакой информации ни о трудовой деятельности, ни о ее партийных должностях не было. Главным ее посылом было то, что ее поддерживает партия "Шор" и ее лидер.

На улицах Гагаузии в день выборов Фото: Violeta Colesnic

Григорию Узуну 36 лет, по профессии он инженер, но в настоящее время не трудоустроен. Будучи уроженцем Гагаузии, в тринадцатилетнем возрасте он вместе с родителями уехал в Россию, где окончил школу и Омский технический университет. В Ямало-Ненецком автономном округе у него был транспортный бизнес вплоть до момента пока за полгода до досрочных выборов 2021 года он не стал депутатом парламента Молдовы.

Директор Института эффективной политики Виталий Андриевский отмечает, что оба кандидата удобны Кремлю, хотя у них есть и общий минус - зависимость от молдавских политиков. За Узуном стоит экс-президент Игорь Додон, а за Гуцул экс-олигарх Илан Шор, поэтому им нет полного доверия. И сражаются, считает политолог, именно Додон и Шор за собственное выживание, а Гагаузия лишь поле этого сражения. Победа определит, кто из них будет "любимой женой Кремля".

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