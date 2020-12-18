Русский язык в Молдове остался без статуса. А останутся ли русские школы?

Конституционный суд (КС) в Кишиневе признал неконституционным закон "О функционировании языков на территории Молдовы", где был определен особый статус русского как языка межнационального общения. Заседание суда 21 января проходило на фоне протестов и рукопашных стычек защитников и противников законопроекта. Судьи мотивировали свое решение тем, что привилегированный статус русского языка в Молдове не предусмотрен конституцией страны. Социалисты объявили вердикт политически обоснованным. Мнения экспертов разделились.

Чем руководствовался Конституционный суд Молдовы

Закон "О функционировании языков на территории Молдовы", принятый парламентом 16 декабря прошлого года, "предполагал превосходство русского языка, хотя конституция не предусматривает для него привилегированного положения", - заявила председатель КС Домника Маноле на брифинге в четверг в Кишиневе.

По словам Маноле, при вынесении вердикта судьи руководствовались статистикой. По данным переписи 2014 года, молдавский\румынский язык является в стране родным для подавляющего большинства граждан (87%), русский родной для 9,39%, гагаузский для 4.08%, украинский для 3.82%, а болгарский 1.48%. Таким образом, по мнению суда, рассматриваемый законопроект не обеспечивал равновесия между защитой госязыка и положением других языков, на которых говорят в стране.

"Русские школы в Молдове никто не закрывает"

Законопроект "О функционировании языков на территории Молдовы" был подготовлен депутатами-социалистами взамен документа с подобным названием, действовавшем в стране с 1989 года, а в 2018 объявленным КС все правового поля. За новый закон в молдавском парламенте проголосовали социалисты, а также депутаты партии "Шор" и платформы Pentru Moldova ("За Молдову"). Правая оппозиция сразу заявила о готовности оспорить законопроект в КС, который дважды в декабре отказывался приостанавливать действие закона до рассмотрения дела по существу.

Защитники русского языка перед КС Молдовы, 21 января 2021 года

Одним из противников законопроекта стал активный сторонник объединения Молдовы с Румынией, депутат от Партии национального единства Октавиан Цыку. Защищая свою точку зрения на заседании КС, он заявил: "Если мы будем использовать русский в межэтнических отношениях, то никогда не интегрируем нацменьшинства в молдавский политический дизайн. На это всегда будет влиять геополитическая повестка". Как считает Цыку, уравнивание в правах русского языка с государственным подрывает основы конституции. С его точки зрения, общение между Кишиневом и столицей Гагаузии Комратом должно происходить на румынском\молдавском, либо на гагаузском языках, но не на русском, который так же является официальным языком автономии.

В беседе с корреспондентом DW доктор истории Наталья Матеевич высказала мнение, что "русский никуда из Молдовы не денется, и это не связано ни с каким законом. Никто его не притесняет, никто не запрещает на нем общаться и никто не закрывает русские школы". Вместе с тем она поддержала решение КС. По мнению эксперта, судьи вполне аргументированно обосновали свой вердикт. К тому же, считает Матеевич, предложенный социалистами закон "носил явно политический характер", был связан с возможными досрочными выборами в парламент и "усугублял расколы в обществе".

"Подарок для приднестровских властей"

Любопытно, что те же аргументы, но уже в пользу отмененного закона выдвигают защитники русского языка в Молдове. Так, гражданский активист и один из организаторов протеста перед зданием КС 21 января Михаил Ахремцев заявил в интервью DW, что "решение КС политически ангажированное и крайне недальновидное". "КС не просто ударил по русскому языку и полутора миллионам сограждан, использующих его в быту, общении или делопроизводстве, но своим дискриминационным решением создал предпосылки для окончательного разделения молдавского общества", - убежден Ахремцев.

Игорь Додон

С его точки зрения, "разделение общества по языкам в конечном итоге может перерасти в конфликт, подобный приднестровскому, который в начале 90-х годов прошлого века тоже начинался с языкового вопроса".

Это мнение разделяет и политический аналитик, бывший советником экс-президента Додона Эрнест Варданян. Решение КС, убежден он, "не улучшит диалог между Кишиневом и Тирасполем, где всегда остро реагируют на действия молдавских властей в плане внешней политики и русского языка". "Это просто подарок для приднестровского руководства, сейчас у него есть повод прервать переговоры об урегулировании" замороженного конфликта, высказал эксперт для DW свое предположение.

Социалисты в Молдове не намерены отступать

Сам экс-президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон не исключает, что решение КС вызовет массовые протесты во всей стране. Они могут начаться уже на следующей неделе. Додон заявил об этом 22 января в своем видеоблоге. Он сообщил также, что его политформирование уже разработало новый законопроект о статусе русского языка, который будет зарегистрирован в парламенте и обсужден на первом же заседании весенне-летней сессии. Она начнется 1 февраля.

Вместе с тем социалисты считают, что "все более очевидной становится необходимость конституционной реформы. Сфера полномочий Конституционного суда должна быть ограничена толкованием конституции страны и носить рекомендательный характер". Об этом написано в распространенном 21 января заявлении партии.

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