Молдова денонсировала два соглашения в рамках СНГ

Молдова отказалась от соглашений в рамках СНГ о внешней границе и об условиях поставки товаров. Премьер страны поручил готовить выход из Межпарламентской ассамблеи Содружества.

Правительство Молдовы денонсировало два соглашения, подписанные в рамках Содружества независимых государств (СНГ): об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств СНГ, а также об условиях поставки товаров между организациями стран СНГ. Об отказе от этих соглашений сообщила в среду, 17 мая, министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко.

"Из-за того, что Украина также осуществляет выход из СНГ, понятие внешней границы с пространством СНГ теряет свою актуальность", - прокомментировала министр выход страны из первого соглашения.

Второе соглашение денонсируют, так как его положения устарели, пояснили в правительстве Молдовы: страна "исповедует принципы рыночной экономики, когда экономические агенты взаимодействуют друг с другом на основании индивидуальных контрактов без какого-либо вмешательства государства". Решение о денонсации этого договора вступит в силу спустя 12 месяцев после того, как Молдова уведомит исполнительный комитет СНГ.

Премьер Молдовы поручил подготовить документы для выхода страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Молдавский премьер-министр Дорин Речан поручил МИД и государственной канцелярии подготовить документы для начала процедуры выхода Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ).

"Нам не удалось разрешить приднестровский конфликт. Российская армия продолжает незаконно находиться на территории Молдовы. Пребывание в СНГ не защитило нас от введения экономического эмбарго", - подчеркнул глава правительства.

Молдова рассчитает вступить в ЕС до конца десятилетия

Ранее президент республики Майя Санду отметила, что за последние 30 лет в рамках СНГ были подписаны "сотни" соглашений, многие из которых "были не нужны". "Сейчас все это анализируется", после чего планируется выход из некоторых документов, добавила она.

При этом президент напомнила, что стратегической задачей Молдовы является европейская интеграция. "Я твердо верю в то, что Молдова может стать членом Европейского Союза до конца этого десятилетия", - сказала Санду.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что правительство Молдовы начало процесс денонсации подписанных в рамках СНГ соглашений. В настоящее время рассматривается вопрос о целесообразности пребывания в содружестве.

Кишинев обеспокоен попытками России дестабилизировать ситуацию в республике. Москва отрицает обвинения.

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